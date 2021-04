Sonego-Fucsovics oggi, Masters1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego è pronto a fare il suo esordio al Masters1000 di Montecarlo contro l’ungherese Marton Fucsovics. Il tennista azzurro arriva al torneo nel Principato sulle ali dell’entusiasmo per il trionfo di Cagliari. Bisognerà capire se però la grande settimana che si è appena conclusa ha lasciato scorie nel fisico del torinese.

Di certo il tennista numero 40 del mondo non è l’avversario più semplice da affrontare per rompere il ghiaccio. Ci si attende un match estremamente equilibrato e avvincente. Nei tre precedenti ha sempre vinto Fucsovics anche se in questa fase della sua carriera Sonego sembra aver raggiunto la giusta maturità.

La grande incognita di giornata sarà il meteo. Ieri il programma è stato completamente stravolto dalla pioggia e oggi si potrebbe ripetere il medesimo scenario. Per questo motivo sarà importante farsi trovare pronti anche dopo eventuali interruzioni.

Il match di primo turno del torneo del Masters1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics sarà il quarto sul Campo 9 a partire dalle ore 11.00. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport1. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta per non perdervi davvero nulla.

PROGRAMMA MASTERS1000 MONTECARLO 2021

Martedì 13 aprile

Orario da stabilire, quarto incontro sul Campo 9 – Lorenzo Sonego-Marton Fucsovics

Diretta tv Sky Sport1

Diretta streaming SkyGo e NowTv

Diretta live testuale OA Sport

Foto: Lapresse