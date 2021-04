MotoGP, orario e tv: programma Sky, TV8 e DAZN. Diretta in chiaro

Il programma del GP Doha – La griglia di partenza del GP Doha – La cronaca delle qualifiche del GP Doha

Nella classe regina c’è grande incertezza. Sarà ancora una volta un confronto tra Ducati e Yamaha? Il Team Pramac della Rossa ha dominato la scena nella qualifiche, con il rookie Jorge Martin velocissimo e in pole-position davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Una grande dimostrazione di forza da parte dei due centauri, ma attenzione a Maverick Vinales che, in terza piazza, vorrà confermarsi il migliore in gara come una settimana fa.

Vorranno rispondere presente i due piloti della Team Factory di Borgo Panigale Jack Miller e Francesco Bagnaia. I due, dalla seconda fila, confidano in una buona partenza e si augurano di fare la differenza al cospetto dei rivali. Non sarà una cosa facile e, come accaduto nella prima uscita stagionale, il vento sarà un fattore.

E Valentino Rossi? Sarà una gara di grandissima sofferenza per il “Dottore”. Valentino, infatti, partirà dalla penultima casella e dovrà cercare di limitare i danni. Nella sua lunghissima carriera (26 anni) mai si era qualificato così indietro. E’ un segnale che in questo momento le cose vanno decisamente dal verso sbagliato e lo sfruttamento della sua Yamaha Petronas è pessimo. Ci si augura che in gara possa invertire il trend.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

CALENDARIO GP DOHA MOTOGP 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 4 APRILE:

13.40-14.00 Moto3, warm-up

14.10-14.30 Moto2, warm-up

14.40-15.00 MotoGP, warm-up

16.00 Moto3, gara

17.20 Moto2, gara

19.00 MotoGP, gara

GP DOHA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in diretta streaming su tv8.it.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 21.45, 02.00 e nel rullo notturno.

Credit: MotoGP-com Press