LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: ultima battaglia per la classifica generale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour of the Alps 2021. Quest’ultima frazione non andrà assolutamente sottovalutata, perchè si presta alla perfezione per qualche attacco a sorpresa. La Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda infatti, misura soltanto 120,9 chilometri, ma presenta un continuo saliscendi molto nervoso che potrebbe regalare un po’ di scompiglio in gruppo.

Andando nel dettaglio del percorso, dopo i primi 20 km completamente pianeggianti, il resto della frazione è costellato da salite e strappi. La prima asperità sarà l’ascesa di Selle Giudicarie, già affrontata nella tappa di ieri. A questa farà seguito la salita di prima categoria del Passo Duron (6,4 km al 7,9%) e il Valico del Ballino, non segnalato come GPM. Da qui ci si dirigerà verso il Lago di Tenno, un GPM di seconda categoria di 9,3 km al 5,3%, per poi raggiungere il traguardo di Riva del Garda per la prima volta. Gli ultimi 40 chilometri del Tour of the Alps 2021 sono un circuito di due giri caratterizzati dalla salita di Pranzo (8,5 km al 6%). Dall’ultimo scollinamento mancheranno solamente 12 km al traguardo, la maggior parte dei quali in discesa.

Con la tappa di ieri Simon Yates (Team BikeExchange) ha ormai ipotecato la vittoria finale. Ha sì 58″ di vantaggio su Pello Bilbao (Bahrain Victorius), ma vista la condizione del britannico e la grandissima organizzazione da parte della formazione australiana, sarà davvero difficile sorprenderlo. Sarà comunque possibile vedere un ultimo tentativo da parte dello stesso Bilbao, vincitore della tappa di ieri, nettamente favorito rispetto ad Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech). Visto ciò che hanno dimostrato gli scorsi giorni, potremmo assistere ad un colpo di mano da parte della rivelazione di questa edizione Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec), o di Hugh Carthy (EF Education Nippo).

L’Italia confida di nuovo su due possibili attaccanti come Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) e Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation). Ma anche Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) e Fabio Felline (Astana-Premier Tech) sono chiamati all’appello. E Gianni Moscon (Ineos Grenadiers)? È così improbabile sognare una storica tripletta? Chiudiamo con altri uomini che potrebbero ben figurare e che hanno già dimostrato grandi cose nelle scorse tappe, e stiamo parlando di Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) e Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Tour of the Alps 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse