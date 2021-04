VIDEO Tour of the Alps 2021, Großschartner da solo a Riva del Garda, Simon Yates trionfa nella generale: highlights e sintesi

Al terzo tentativo arriva la vittoria di Felix Großschartner al Tour of the Alps 2021. L’austriaco della Bora-Hansgrohe taglia per primo il traguardo di Idroland-Riva del Garda, arrivando in solitaria e premiando così tutti gli sforzi profusi durante questi cinque giorni di corsa. Il nuovo vincitore del fu Giro del Trentino è Simon Yates, che ha controllato al meglio tutta la corsa.

Giornata caratterizzata da una fuga andata via dopo i primi venti chilometri; poco prima del Passo Duron scoppia la bagarre con i soliti Matteo Fabbro ed Alessandro De Marchi i più frizzanti tra gli italiani. A 50 chilometri dal traguardo il gruppo di testa si fraziona, con solo sette uomini a rimanere in avanscoperta, il più lesto è l’austriaco che se ne va ai -20 e non viene più ripreso. Alle sue spalle arrivano Nicolas Roche ed Alessandro De Marchi.

Dietro nessuno tra gli uomini di classifica ha lo spunto giusto per attaccare Yates. Il suo Team BikeExchange ha il pallino della frazione dall’inizio alla fine e gestisce perfettamente, facendo arrivare in carrozza il britannico che diventa così il quarantaquattresimo vincitore della breve corsa a tappe. Il podio è completato da Pello Bilbao a 58” ed Aleksandr Vlasov ad 1’06”.

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA QUINTA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS

Foto: LaPresse