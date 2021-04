CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qui la giornata di gare: grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE.

18.33 Finisce qui! Sarmat Tcakoev si prende il gradino più alto del podio nella categoria maschile dei -68 kg sconfiggendo in finale il britannico Bradly Sinden per 35-26.

18.30 Si riparte. Via verso la fine.

18.27 Match fermo, nel terzo round: c’è un problema alla corazza di Sinden.

18.25 Si allargano le distanze prima della volata finale. Tcakoev domina le resistenze di Sinden: punteggio 22-9.

18.20 Finisce il primo round: il russo comanda largamente. Lo score recita 9-1 a favore di Tcakoev.

18.16 Inizia la finale dei -68 kg: Bradly Sinden (Gran Bretagna) – Sarmat Tcakoev (Russia).

18.15 Ora una pausa prima dell’ultima finale della giornata.

18.12 Terzo round round pazzesco di Jade Jones che mette il turbo sfoderando un parziale di 14-1, che le consente di mettersi l’oro al collo: il punteggio finale è di 20-5.

18.07 A due dalla fine, il punteggio è: Jade Jones 6 – 4 Hatice Kübra İlgün.

18.03 Finale al momento tiratissima: dopo 2/3 di match lo score è molto basso.

17.58 Inizia la finale Jade Jones (Gran Bretagna) – Hatice Kübra İlgün (Turchia), atto conclusivo della categoria – 57 kg donne.

17.55 Qualche minuto di pausa.

17.53 Il turco Hakan Reçber è il nuovo campione europeo della categoria -63 kg: in finale ha definitivamente battuto lo spagnolo Joan Jorquera con lo score di 18-12.

17.49 Aumenta il vantaggio l’anatolico che si porta sul 12-4. Jorquera è in difficoltà.

17.45 Primo round concluso: Reçber comanda 4-1.

17.43 E’ il momento della finale maschile dei -63 kg: Joan Jorquera (Spagna) – Hakan Reçber (Turchia)

17.41 Ora una breve pausa.

17.40 Pazzesca terza ripresa, Tatiana Minina si getta all’attacco facendo saltare il banco: la russa si impone con una rimonta sensazione che la laurea campionessa d’Europa con lo score finale di 24-17.

17.32 Alla fine del secondo round comanda Zeliha Ağris, con lo score di 10-4.

17.27 Dopo tutte le procedure di rito si parte: Tatiana Minina (Russia) vs. Zeliha Ağris (Turchia).

17.22 Attenzione, perchè nel frattempo sta per iniziare la finale -53 kg donne: Tatiana Minina (Russia) – Zeliha Ağris (Turchia)

17.18 Il dado è tratto in tutti i tabelloni dei vari tornei

Uomini -63 kg

Joan Jorquera (Spagna) – Hakan Reçber (Turchia): finale per l’oro

3. Simone Crescenzi (Italia) (bronzo)

3. Jaouad Achab (Belgio) (bronzo)

Uomini -68 kg

Bradly Sinden (Gran Bretagna) – Sarmat Tcakoev (Russia): finale per l’oro

3. Konstantinos Chamalidis (Grecia) (bronzo)

3. Javier Perez (Spagna) (bronzo)

Donne -53 kg Finali

Tatiana Minina (Russia) – Zeliha Ağrıs (Turchia): finale per l’oro

3. Ilina Ivanova (Bulgaria) (bronzo)

3. Luca Patakfalvy (Ungheria) (bronzo)

Donne -57 kg

Jade Jones (Gran Bretagna) – Hatice Kübra İlgün (Turchia): finale per l’oro

3. Inese Tarvida (Lettonia) (bronzo)

3. Raheleh Asemani (Belgio) (bronzo)

17.12 Si attende l’esito del match Sarmat Tcakoev (Russia) – Javier Perez (Spagna) per completare il quadro.

17.09 Sinden batte Chamalidis 20-7 e prenota un posto in finale.

17.04 Iniziano le semifinali degli uomini – 68 kg

Bradly Sinden (Gran Bretagna) – Konstantinos Chamalidis (Grecia)

Sarmat Tcakoev (Russia) – Javier Perez (Spagna)

17.00 Donne -57 kg

Jade Jones (Gran Bretagna) – Hatice Kübra İlgün (Turchia)

3. Inese Tarvida (Lettonia) (bronzo)

3. Raheleh Asemani (Belgio) (bronzo)

La brittanica e la turca non concedono spazio alle rivali nelle rispettive semifinali imponendosi 35-7 e 32-20

16.55 Ancora qualche minuto per la definizione di un quadro dai contorni già chiarissimi.

16.50 Jones e İlgün vicine alla finale: la britannica e la turca stanno controllando le rispettive semifinali. Iniziano i terzi round di entrambi gli incontri.

16.46 E’ il momento delle semifinali femminili dei – 57 kg

Raheleh Asemani (Belgio) – Jade Jones (Gran Bretagna)

Inese Tarvida (Lettonia) – Hatice Kübra İlgün (Turchia)

16.42 Uomini -63 kg

Joan Jorquera (Spagna) – Hakan Reçber (Turchia): finale per l’oro

3. Simone Crescenzi (Italia) (bronzo)

3. Jaouad Achab (Belgio) (bronzo)

Nella semifinale contemporanea a quella di Crescenzi, a imporsi è stato il turco Hakan Reçber che ha regolato 14-7 Jaouad Achab.

16.38 Finisce qui, comunque con un bronzo al collo, l’avventura di Simone Crescenzi: l’azzurro è stato sconfitto da Juan Jorquera 37-26.

16.35 Crescenzi, con un moto d’orgoglio! L’azzurro non molla sino all’ultimo: ora è 30-17 a meno di un minuto dalla fine.

16.32 Ultimo riposo: Jorquera 27-8 Crescenzi. Al termine del match vi aggiorneremo anche sull’altra semifinale, quella che vede impegnati Jaouad Jaouad Achab (Belgio) – Hakan Reçber (Turchia).

16.28 Prende il largo Jorquera, che fa pagare dazio all’azzurro: al momento, a poco meno di un minuto dalla fine del secondo round, la situazione è sul 24-7 per lo spagnolo.

16.26 Si riparte per il secondo round. Crescenzi deve provare a riavvicinarsi al rivale, sotto tutti i punti di vista.

16.24 Jorquera trova al meglio la misura, Crescenzi va in difficoltà, ma nel finale di round si sblocca: si va al riposo sull’11-3.

16.22 Avvio shock: Jorquera subito avanti 6-0.

16.20 Inizia il match dell’azzurro Simone Crescenzi, che se la vedrà con lo spagnolo Joan Jorquera.

Donne -53 kg

Tatiana Minina (Russia) – Zeliha Ağrıs (Turchia): finale per l’oro

3. Ilina Ivanova (Bulgaria) (bronzo)

3. Luca Patakfalvy (Ungheria) (bronzo)

Nella semifinale sul Tatami 2, la russa ha sconfitto nettamente (68-15) la bulgara, mentre sul tatami 3 la turca ha avuto ragione per della magiara con lo score di 16-4.

16.10 Proseguono i match: risolti un po’ di problemi tecnici e fisici delle taekwondoka.

16.05 Iniziano ora, in contemporanea, entrambe le semifinali femminili della categoria -53 kg:

Ilina Ivanova (Bulgaria) – Tatiana Minina (Russia)

Luca Patakfalvy (Ungheria) – Zeliha Ağrıs (Turchia)

16.00 Una breve pausa prima dell’inizio degli incontri che valgono i vari accessi alle finalissime di categoria.

15.55 I TABELLONI DELLE SEMIFINALI

Uomini -63 kg

Simone Crescenzi (Italia) – Joan Jorquera (Spagna)

Jaouad Jaouad Achab (Belgio) – Hakan Reçber (Turchia)

Uomini – 68 kg

Bradly Sinden (Gran Bretagna) – Konstantinos Chamalidis (Grecia)

Sarmat Tcakoev (Russia) – Javier Perez (Spagna)

Donne – 53 kg

Ilina Ivanova (Bulgaria) – Tatiana Minina (Russia)

Luca Patakfalvy (Ungheria) – Zeliha Ağrıs (Turchia)

Donne – 57 kg

Raheleh Asemani (Belgio) – Jade Jones (Gran Bretagna)

Inese Tarvida (Lettonia) – Hatice Kübra İlgün (Turchia)

15.50 Proseguono i match e vanno a delinearsi i tabelloni, che a breve vi forniremo.

15.46 Il greco Konstantinos Chamalidis va in semifinale nei -68 kg battendo il polacco Mateusz Szczesnowski 16-9.

15.42 Sul tatami 3, stessa categoria, ma uno contro l’altro vi sono il russo Tcakoev e il belga Ketbi.

15.40 Sul tatami 1 inizia ora l’incontro fra lo spagnolo Perez e l’azero Aghayev: in palio un posto in semifinale nei -68 kg.

15.38 Hatice Kübra İlgün è la quarta semifinalista della -57 kg: la turca ha battuto nel suo quarto di finale, col punteggio di 13-5, l’ellenica Tzeli.

15.35 Sul tatami 2, di scena il match – valido per i quarti di finale dei -68 kg – fra il polacco Szczesnowski e il greco Chamalidis.

15.33 La lettone Tarvida è la terza semifinalista dei -57 kg avendo battuto 12-3 la croata Glasnovic.

15.32 Sul tatami 3, invece, l’ultimo quarto di finale dei -57 kg donne: la turca Ilgun si oppone alla greca Tzeli.

15.30 Sul tatami 1, c’è di scena il quarto di finale dei -68 kg fra il croato Andrub e il britannico Sinden.

15.27 Sul tatami due, sempre per i – 57 kg, si danno intanto battaglia la lettone Tarvida e la croata Glasnovic.

15.25 Nei -57 kg abbiamo due qualificate alle semifinali: la belga Asemani e la britannica Jones, che hanno rispettivamente battuto la polacca Adamkiewicz (23-20, in un finale concitatissimo) e la finlandese Mikkonen (48-10).

15.22 Con lo score finale di 26-6, lo spagnolo Joan Jorquera domina il match contro il danese Dawoud qualificandosi per la semifinale dei -63 kg, nella quale sarà l’avversario del nostro Simone Crescenzi.

15.19 Jorquera sta dominando contro Dawoud: score attualmente sul 21-4 per l’iberico.

15.13 Nei -63 kg intanto abbiamo, oltre a Crescenzi e Achab, il nome del terzo semifinalista: è il turco Hakan Recber che ha demolito 38-19 il bulgaro Avramov.

15.12 Ora un match importantissimo, perché da questo incontro verrà fuori l’avversario dell’azzurro: il danese Dawoud si opporrà allo spagnolo Jorquera.

15.10 Il belga Jaouad Achab supera 19-15 il russo Kanaev accedendo alle semifinali nei -63 kg, dove c’è anche Simone Crescenzi.

15.05 Sul tatami 1 siamo in attesa dell’inizio del match dei quarti di finale -57 kg, al femminile: la polacca Patrycja Adamkiewicz sfida la belga Raheleh Asemani nei quarti di finale.

15.00 Vanno via completandosi i quarti di finale dei vari tornei agli Europei 2020 di taekwondo in quel di Sofia.

14.56 Grandissima prova del nostro alfiere che ha dominato la scena e ha resistito bene nel finale!

14.55 CRESCENZI VOLA IN SEMIFINALE!!!!!!!!!! 11-2 A KONSTANTINIDIS!!!!!!!!!!!!

14.55 25 secondi al termine, sempre 11-0, Crescenzi alla grandissima!

14.54 Piccolo break, 38 secondi alla fine, sempre 11-0 per Crescenzi che vede la semifinale!

14.53 Siamo a 47 secondi dalla fine, sempre 11-0 Crescenzi!!!

14.53 Mancano 1:11, Crescenzi gestisce bene e sembra in controllo. Ora il tedesco prova il tutto per tutto!

14.52 11-0 Crescenzi che match che sta disputando!! Stop medico e si riparte subito! Manca 1:36.

14.51 SI PARTE CON IL TERZO ROUND!!

14.50 Manca l’ultimo sforzo per la semifinale che darebbe la medaglia di bronzo sicura!

14.49 SI CHIUDE IL SECONDO ROUND!! 9-0 CRESCENZI!!!

14.49 Crescenzi allunga ancora!! 9-0!!! 26 secondi alla fine!

14.48 TOLTO IL PUNTO! Si rimane 5-0, anzi 8-0 gran colpo di Crescenzi!!! 1:00 alla fine del secondo round

14.47 Konstandinis piazza il primo colpo a segno ed è 5-1, mancano 1:09 alla fine del secondo round

14.46 Secondo round senza scossoni per ora, sempre 5-0 Crescenzi

14.45 SI RIPARTE!!!

14.44 GRANDISSIMO CRESCENZI!! Fine primo round sul 5-0!!

14.43 Match equilibratissimo! Crescenzi si difende bene e prova a offendere! Konstantinidis non cede ma è 2-0!

14.42 Konstantinidis cerca subito di reagire, ma il nostro portacolori si difende bene. 45 secondi alla fine del primo round, sempre 1-0.

14.41 Subito sfida equilibrata, la fase di studio viene interrotta dal primo punto di Crescenzi! 1-0!

14.40 PARTITI!!!!!!!!!!! CRESCENZI VA A CACCIA DELLE SEMIFINALI!!!!!!!!!!!

14.39 Ultimi momenti di riscaldamento, il match sta per iniziare!

14.38 Simone Crescenzi sfida il tedesco Konstantinidis. L’obiettivo sono le semifinali!

14.36 Agris domina e chiude anzitempo contro Tyrologou! E ora Simone Crescenzi!

14.34 Il turco Agris allunga sensibilmente contro Tyrologou e vola sul 24-5

14.32 Il primo round tra Agris e Tyrologou vede il turco avanti 10-5

14.30 Con una rimonta clamorosa il belga Ketbi chiude 42-41 e supera Beqaj.

14.28 Scendono in pedana il turco Agris e il greco Tyrologou, quarto di finale dei -63kg. Dopodichè toccherà al nostro Crescenzi.

14.26 La russa Minina supera la ceca Hronova e avanza alle semifinali

14.20 Il montenegrino Beqaj comanda 31-22 sul belga Ketbi, match ripartito.

14.17 Entrano in azione l’azero Aghayev contro il tedesco Ozkaya, 16esimo dei -68kg.

14.15 Sospeso sul 31-21 del secondo round il duello tra Beqaj e Ketbi per intervento del medico.

14.12 Il russo Tcakoev passa il turno! Ora sfida tra Hronova (Cze) e Minina (Rus) quarti femminili -63kg.

14.10 Lo svedese Alian conduce 1-0 sul russo Tcakoev. Nel secondo round siamo sull’8-1 per il russo.

14.08 Il polacco Szczesnowski è avanti 1-0 e 2-0 nel secondo round sul francese Chellamootoo

14.06 Il croato Andrun supera Zaouia e avanza al turno successivo. Ora tocca al montenegrino Beoaj contro il belga Ketbi.

14.04 Di scena il russo Tcakoev contro lo svedese Alian, match numero 124.

14.02 Nelle altre pedane: il polacco Szczesnowski se la vede con il francese Chellamootoo, mentre l’olandese Zaouia e il croato Andrun sono sull’1-1

14.00 Proseguono gli incontri, mentre rimaniamo in attesa del nostro Crescenzi. Ancora tre match nella prima pedana quindi toccherà a lui!

13.56 Il greco Chamaldis si sbarezza del bielorusso Radwan e passa agli ottavi dei -68kg

13.52 Il britannico Sinden supera il danese Jorgensen e raggiunge gli ottavi dei -68kg.

13.50 In azione anche il match numero 123 sulla prima pedana tra il bielorusso Radwan e il greco Chamaldis.

13.48 La greca Tzeli supera la spagnola Calvo, mentre ha preso il via la sfida tra il danese Jorgensen e il britannico Sinden.

13.46 La turca Ilgun non lascia scampo alla russa Mironyuk nei 16esimi dei -67kg e passa agli ottavi. Nel secondo round un clamoroso 32-5 di parziale.

13.44 La lettone Tarvida si sbarazza della portoghese Cunha e passa agli ottavi di finale -57kg

13.42 La tedesca Goebel viene eliminata dalla croata Glasnovic. Inizia il match numero 122, il nostro Crescenzi sarà nel 127 su questa pedana. Occorrerà ancora un po’ di tempo.

13.40 In pedana ora la spagnola Calvo e la greca Tzeli sempre per i 16esimi -57kg

13.38 Ha preso il via il 16esimo -57 kg tra la portoghese Cunha e la lettone Tarvida. Quest’ultima è avanti 1-0 e 10-5 nel secondo round.

13.36 Sempre nei 16esimi -57 kg donne, la tedesca Goebel e la croata Glasnovic sono sull’1-1 e 11 pari.

13.34 Nei 16esimi femminili -57 kg la polacca Adamkiewicz domina 3-0 sulla moldava Timbalari. 19-7 nell’ultimo round.

13.32 Sulle altre pedane, nel frattempo, Goebel (Ger) è 1-1 con Glasnovic (Cro), quindi Adamkiewicz (Pol) è 2-0 su Timbalari (Mol)

13.30 A questo punto attendiamo il match di Simone Crescenzi, che arriverà tra qualche minuto

13.26: Non basta l’assalto finale dell’azzurra per ribaltare la situazione: Asemani batte 8-4 la italiana Giada Al Halwani e si qualifica per i quarti di finale

13.24: non sembra in grado Giada Al Halwani di contrastare la belga che vola sul 6-0 quando manca meno di un minuto alla fine

13.22: Nulla di fatto nel secondo round. Statica, poco aggressiva l’azzurra Giada Al Halwani che è sotto 0-3 e ora qualcosa dovrà rischiare

13.19: Asemani assesta un calcio e chiude avanti 3-0 il primo round

13.18: Iniziato l’incontro

13.16: Riprendono le gare ed è subito il momento di Giada Al Halwani che tra poco affronterà la belga Asemani

12.37: Inizia la pausa tra sessione mattutina e pomeridiana. Appuntamento a tra poco per la ripresa degli incontri

12.34: la finlandese Mikkonen è la prima a raggiungere i quarti di finale battendo 25-18 la serba Radimovic

12.27: Iniziate le sfide degli ottavi di finale della categoria femminile -57 kg. C’è Giada Al Halwani che tra poco affronterà la belga Asemani

12.20: Qualche momento di stop prima di ripartire con le sfide dei tornei femminili

12.13: Crescenzi ai quarti affronterà il tedesco Kostandinidis che ha sconfitto 16-10 lo slovacco Frigolec negli ottavi

12.11: Successo con il punteggio di 30-8 per l’azzurro Crescenzi sul cipriota Pilavakis

12.11: E’ ripartito forte Crescenzi che mette a segno un paio di calci: 24-7 il punteggio quando manca meno di un minuto alla fine

12.08: Solo punti del cipriota nella seconda parte del secondo round: 19-6 il punteggio ma Crescenzi sembra in controllo

12.06: Il cipriota sembra aver preso le misure a Crescenzi e accorcia le distanze: 19-5

12.04: Lungo stop per controllare il punto ottenuto da Crescenzi

12.01: Subito a segno Crescenzi nel secondo round: 19-2

11.55 L’azzurro gestisce brillantemente: 15-2 al termine del primo round. Deve solo amministrare.

11.58 Fenomenale azione allo scadere del primo round, Crescenzi incamera tre punti!

11.54 LO STA DEMOLENDOOOOOOOOOOOO! 11-0. Azione impeccabile al volto. Vantaggio enorme a metà primo round.

11.53 ANCORAAAAAAAAAAA! Combinazione stellare calcio-pugno: 8-0 per l’azzurro.

11.53 GRANDISSIMA AZIONE DI CRESCENZII! 3-0 fulmineo!

11.52 Confronto subito serrato al centro dell’ottagono, Crescenzi va un po’ in sofferenza.

11.51 Tocca a Simone Crescenzi contro il cipriota Pilavakis.

11.50 Tra pochissimi istanti il match di Crescenzo.

11.40 Attesa per i prossimi incontri degli italiani, tra poco andranno a caccia della qualificazione ai quarti di finale.

11.30 Restano in gara due italiani: Simone Crescenzi contro il cipriota Ioannis Pilavakis agli ottavi dei 63 kg, Giada Al Alwani contro la moldava Tatiana Timbalari agli ottavi dei 57 kg.

11.24 Finisce 4-4, ma Sarah Al Halwani viene eliminata per via dei tocchi alla corazza. L’ungherese aveva toccato e Sarah no. Passa l’ungherese al golden point. Termina agli ottavi l’avventura dell’azzurra.

11.24 Ultimo minuto di combattimento.

11.23 Cos’ha fattoooooooooooooo! Patakfalvy trova il punto del 4-3 con un pugno, ma l’azzurra replica istantaneamente: 4-4 al gong!

11.22 Ultimo minuto, sempre 3-3…

11.21 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Kick spettacolare di Saraaaaaaaaaah! Marca due punti, ma Patakfalvy replica subito in contrattacco: 3-3. Ultimi 80 secondi…

11.20 PUNTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Sarah Al Halwani passa la guardia e va a segnooooooooo! 1-1 al termine del secondo round.

11.19 L’azzurra insiste nella sua azione, ma ora l’ungherese è molto guardinga e non lascia spazi interessanti.

11.18 Sarah inizia all’attacco il secondo round, ma poi si scopre un po’ e Patakfalvy va a segno: 1-0 per l’ungherese.

11.15 L’ungherese cerca di uscire dalla morsa di Sarah, brava a uscire dalle grinfie della magiara con una buona tecnica. Nulla di fatto dopo il primo round: 0-0.

11.14 Fase di studio iniziale, Saah si difende bene e cerca il corpo della rivale senza però riuscire a marcare un punto dopo il primo minuto di combattimento.

11.12 Ora tocca a Sarah Al Halwani!

11.10 La ceca Hronova ha sconfitto la sloacca Briskarova per 8-5, rimonta decisiva negli ultimi 20 secondi. Accede ai quarti di finale.

11.02 Attendiamo Sarah Al Halwani, che se la dovrà vedere agli ottavi di finale contro l’ungherese Lucas Patakfalvy.

10:57 Iniziati gli ottavi di finale dei -53kg donne!

10:54 Scontro tiratissimo quello tra Kavtaradze e Aghayev, alla fine ad avere la meglio è l’azero con il risultato di 7-4.

10:50 Ultimi match dei trentaduesimi di finale in corso, tra poco toccherà ai -53kg donne e -63kg uomini con gli azzurri impegnati.

10:47 Vittoria di carattere per Zinedin Beqaj, niente da fare per Renato Pereira.

10:44 Passa il turno in scioltezza anche lo svedese Ali Alian che, con un sonoro 23-10, l’ucraino Maksym Nosulya.

10:41 Si continua con i -68kg maschili. Vittoria di Sarmat Tcakoev, eliminato Levente Jozsa.

10:38 Ricapitolando in casa Italia ritroveremo agli ottavi di finale Sarah e Giada Halwani e Simone Crescenzi.

10:35 Purtroppo non riesce la rimonta a Gabriele Caulo, tanto carattere per l’azzurro che è riuscito a recuperare fino al 20-22, l’inerzia sembrava dalla sua, ma non c’era più tempo a disposizione.

10:32 Riparte finalmente il combattimento dell’azzurro.

10:30 Nel mentre passano il turno il polacco Szczesnowski e il belga Ketbi.

10:28 Non è un bene per noi, il francese pareva assai affaticato, in questo modo sta avendo tempo per rifiatare.

10:26 Continuano i problemi con il punteggio, si fatica a riprendere.

10:23 C’è qualche piccolo problema tecnico, a un minuto e venti secondi dalla fine l’azzurro si è riportato sotto fino al 10-15.

10:20 Si fa difficile, ad un round dalla fine il francese comanda 15-5.

10:17 Gabriele si trova sotto 5-0 al termine del primo round, serve una reazione importante.

10:14 Tocca al terzo azzurro in gara oggi: Gabriele Caulo dovrà vedersela con il francese Dylan Chellamootoo!

10:11 Qualificazione in scioltezza per il greco Chamalidis, che si è dimostrato di caratura superiore rispetto al ceco Fiala.

10:08 Sul campo 3 supera il turno l’olandese Fahd Zaouia, niente da fare per il moldavo Dmitrii Suleac.

10:04 Vittoria per Ali Radwan, che potrebbe trovarsi sul cammino di Gabriele Caulo.

09:59 Tutto facile anche per il croato Deni Andrun, che ha sconfitto 20-9 il rumeno Szabolcs Simon.

09:56 Il primo a qualificarsi ai sedicesimi di finale è il britannico Bradly Sinden, che ha regolato con un sonore 47 a 3 il rappresentante del Kosovo Arnis Agushi.

09:53 Partiti i trentaduesimi dei -68kg uomini.

09:50 Passaggi del turno per la russa Mironyuk, la greca Tzeli e la lettone Tarvida.

09:47 Finiti i sedicesimi di questa categoria si passerà ai trentaduesimi dei -68kg uomini.

09:44 In questo momento sui tatami ci sono solo scontri della categoria -57kg donne.

09:41 L’avversaria di Giada agli ottavi sarà la moldava Tatiana Timbalari, che ha superato 7-6 l’ucraina Sofiia Sikorska.

09:38 Nel mentre ha passato il turno anche la tedesca Goebel, niente da fare per l’israeliana Preiss.

09:35 Ottimo inizio di giornata per l’Italia, che qualifica agli ottavi di finale sia Sarah (-53kg), che Giada Al Halwani (-57kg), le rivedremo tra qualche ora.

09:32 E andiamoooo!!! Vittoria di grande carattere per Giada, che con una prova di nervi ha superato l’olandese 14-11!

09:29 Arriva la rimonta dell’olandese nel terzo round, adesso Giada comanda 7-6, saranno due minuti di fuoco.

09:27 Passa il turno anche la danese Dawoud, che ha superato in scioltezza (17-8) la moldava Manole.

09:25 Giada è avanti 6-3 dopo il primo round!

09.22 La prima a qualificarsi agli ottavi dei -57kg femminili è la rumena Alexandra Ge Rache.

09:19 E’ il momento della seconda azzurra in gara, tocca a Giada Al Halwani, che se la dovrà vedere con l’olandese Bodin Schoenmakers.

09:16 Quello tra Jurdo Cani e Novak Stanic è stato uno degli scontri più avvincenti di giornata, alla fine ha spuntarla è stato l’albanese con il risultato di 21-17.

09:13 Nel mentre sono iniziati anche i sedicesimi dei -57kg femminili.

09:10 Frgole ha vinto sul filo del rasoio (10-9) una sfida estremamente equilibrata contro Naghibzadeh.

09:06 A Ioannis Pilavakis è bastato poco più di un round per vincere, sarà lui l’avversario di Simone Crescenzi agli ottavi di finale.

09:02 Partito lo scontro tra Ioannis Pilavakis e Hogni Davason, da qui uscirà lo sfidante di Simone Crescenzi.

08:59 Lin Kovacic ha preso il largo nel terzo round e ha battuto Yahor Nikitsenka.

08:56 Volano agli ottavi Nikola Kalaitsidis e Mohammed Nour, che hanno superato rispettivamente Vahan Babayan e Niko Saarinen.

08:53 C’è stato qualche piccolo problema tecnico che ha rallentato i combattimenti, ma adesso si può ripartire.

08:49 Tutto facile per Andrey Kanaev, che non ha lasciato scampo ad Alon Katz.

08:46 In questo momento su tutti e tre i tatami si stanno svolgendo sfide dei -63kg.

08:43 Vi ricordiamo che tra i -63kg maschili Simone Crescenzi partirà direttamente dagli ottavi di finale.

08:40 Si sta completando il quadro degli ottavi dei -53kg femminili, cresce l’attesa per gli altri azzurri.

08:37 I sedicesimi di finale dei -53kg femminili continuano con le vittorie di Tatiana Miccoli su Mihai Georgiana e di Jovana Musicki su su Sarah Ben-Aharon.

08:34 Il primo atleta a qualificarsi agli ottavi tra i -63kg è l’ucraino Bogdan Tykhonov, che ha battuto 22 a 7 l’azero Khanoghlan Karimov.

08:31 Nel mentre sono iniziati anche gli scontri dei -63kg uomini.

08:29 Sul campo 1 tutto facile per Jodie Mckew, che ha eliminato Viktoryia Sobko.

08:26 L’Italia parte alla grande! Sarah Al Halwani supera 14-9 la bielorussa Krysts Mazurkevich e si qualifica agli ottavi di finale, dove incontrerà Alma Maria Perez. 7

08:24 Bene Sarah, che ad un round dalla fine conduce per 10 a 3.

08:22 Nel mentre c’è qualche problema tecnico sul tatami di Al Halwani e lo scontro tarda a ripartire.

08:20 Vittoria in scioltezza per Alma Maria Perez, che non ha lasciato scampo a Jenna Ylonen (12-0).

08:17 Nel mentre sul campo tre si stanno affrontando Perez e Ylonen, la vincente incontrerà agli ottavi una tra Al Halwani e Mazurkevich.

08:14 Sarah Al Halwani è avanti 2-1 dopo il primo round.

08:11 Il primo atleta a qualificarsi ai 16 decisimi di finale tra i -68kg è Amis Agushi che, in uno scontro molto tirato (6-4), ha avuto la meglio su Ardit Hakcani.

08:08 E’ il momento del prima atleta azzurro impegnato in gara oggi: Sarah Al Halwani se la dovrà vedere contro la bielorussa Krysts Mazurkevich

08:05 Per le ragazze vittoria per Lea Spehar e Nora Ogfeldt, che hanno avuto rispettivamente la meglio su Jennifer Stingl e Jade Ther Castillo.

07:58 E’ tutto pronto, i primi atleti stanno per scendere sul tatami, che la seconda giornata degli Europei di taekwondo abbia inizio!

07:55 Oggi sarà l’ultimo giorno dedicato alle categorie più leggere, con -57kg donne e -68kg uomini come categorie olimpiche.

07:52 Questa mattina si inizierà con i sedicesimi di finale della categoria -53kg femminili e con i trentaduesimi di finale dei -68kg maschili.

07:49 Oggi gli azzurri in gara saranno quattro: Simone Crescenzi (-63kg), Gabriele Caulo (-68kg), Sarah Al Halwani (-53kg) e Giada Al Halwani (-57kg).

07:46 L’Italia viene da una prima giornata oltremodo negativa: Martina Corelli e Vito Dell’Aquila sono infatti stati eliminati in mattinata.

07:43 Ieri a Sofia (Bulgaria) è iniziata la rassegna continentale, che si protrarrà fino a domenica 11 aprile.

07:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) da ieri all’11 aprile. Oggi si completano i tornei per le categorie più leggere, per poi andare avanti ogni giorno fino domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale è un antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Le categorie in gara oggi: Uomini -63 kg e -68 kg e Donne -53 kg e -57 kg. Dopo le delusioni della prima giornata di gare, l’Italia prova a risollevarsi con i quattro atleti in gara oggi. Nella categoria uomini -63 kg in gara per l’Italia ci sarà Simone Crescenzi, per la categoria -68 kg maschile la squadra azzurra sarà rappresentata da Gabriele Caulo. In campo femminile in gara oggi nella categoria -53 kg Sarah Al Halwani, mentre nella categoria -57 kg sarà al via l’azzurra Giada Al Halwani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria): cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.

Foto FITA