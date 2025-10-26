LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca a Simone Alessio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. A Wuxi (Cina) spazio a tre nuove categorie di peso, con i -54 e -87 kg maschili, ed i -73 kg femminili che promettono spettacolo. Giornata densa che partirà come di consueto dai preliminari, fino al gran finale di semifinali e finali. L’Italia va a caccia della prima medaglia schierando uno dei suo assi, ma la concorrenza è decisamente elevata nel primo degli eventi in cui si conquisteranno inoltre punti utili al ranking Olimpico.

Si partirà dalle fasi iniziali dei -54 kg maschili con Andrea Conti che ai 64esimi di finale sfiderà il libanese Ahmed Ahqaaf. Partirà invece dai 32esimi Simone Alessio. Il colosso livornese, reduce dal bronzo Olimpico i Parigi 2024, va a caccia del terzo oro Mondiale in tre categorie di peso differenti. Impresa riuscita finora solo allo statunitense Steven Lopez e alla spagnola Brigitte Yagüe. L’italiano è tra i favoriti con l’egiziano Seif Eissa e l’ucraino Artem Harbar.

In campo femminile non ci sarà alcuna azzurra nel tabellone dei -73 kg femminili capeggiato dalla belga Sarah Chaari. Punteranno al podio anche la turca Sude Yaren Uzuncavdar, la serba Nadica Bozanic e la spagnola Belen Moran Romero. Fasi preliminari che inizieranno alle 3.00 italiane, con gli ottavi ed a seguire i quarti previsti alle 9.00. Sfide per le medaglie infine programmate dalle 12.00.

La terza giornata dei Mondiali di taekwondo 2025 inizierà alle 3.00 con i turni preliminari. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 9.00. Buon divertimento e forza azzurri!