Taekwondo, Europei 2021: i risultati della prima giornata. Adriana Cerezo (-49) fa volare la Spagna

Al Grand Hotel Millennium di Sofia si è chiusa la prima giornata degli Europei 202i di taekwondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle varie categorie di scena, da questa mattina, sul tatami.

Uomini -54 kg

L’ungherese Sharif Gerge Salim (figlio di Gergely Salim) ha letteralmente dominato facendo sua la finale, nei confronti dell’ellenico Diony Rapsomanikis, con lo score di 31-9. Sul podio, col bronzo al collo, anche il bielorusso Yahor Kazlou e il russo Viacheslav Bovkun.

Uomini -58 kg

Laddove Vito Dell’Aquila è caduto negli ottavi di finale, pagando dazio nel match contro il britannico Mason Yarrow, a prendersi la gloria è stato il francese Cyrian Ravet che nella finalissima ha sconfitto nettamente (21-10) lo spagnolo Adrián Vicente, in uno scenario integrato dai bronzi del portoghese Rui Bragança e dallo svedese Frederik Emi Olsen.

Donne -46 kg

Nella categoria di peso in assoluto più leggera fra le donne a risuonare, in quel di Sofia, è l’inno croato a seguito del successo ottenuto dalla croata Lena Stojković (testa di serie numero 3), che ha regolato 18-10 la russa Larisa Medvedeva, nell’atto valido per l’oro, in un torneo dove l’israeliana Rivka Bayech e l’azera Minaya Akbarova hanno completato il quadro delle medagliate (bronzo per entrambe).

Donnne -49 kg

In questa categoria di peso, nella quale l’azzurra Martina Corelli è stata eliminata anzitempo dall’azera Patimat Abakarova, a vincere – a sorpresa – è la giovanissima spagnola Adriana Cerezo che, a soli 17 anni, si prende l’oro continentale battendo in finale la romena Liana Musteata, col punteggio di 6-3, in un incontro molto equilibrato. I bronzi invece sono andati alla tedesca Ela Aydin e alla russa Eliza Ryadninskaya.

