LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Sarah Al Halwani vola agli ottavi!

09:29 Arriva la rimonta dell’olandese nel terzo round, adesso Giada comanda 7-6, saranno due minuti di fuoco.

09:27 Passa il turno anche la danese Dawoud, che ha superato in scioltezza (17-8) la moldava Manole.

09:25 Giada è avanti 6-3 dopo il primo round!

09.22 La prima a qualificarsi agli ottavi dei -57kg femminili è la rumena Alexandra Ge Rache.

09:19 E’ il momento della seconda azzurra in gara, tocca a Giada Al Halwani, che se la dovrà vedere con l’olandese Bodin Schoenmakers.

09:16 Quello tra Jurdo Cani e Novak Stanic è stato uno degli scontri più avvincenti di giornata, alla fine ha spuntarla è stato l’albanese con il risultato di 21-17.

09:13 Nel mentre sono iniziati anche i sedicesimi dei -57kg femminili.

09:10 Frgole ha vinto sul filo del rasoio (10-9) una sfida estremamente equilibrata contro Naghibzadeh.

09:06 A Ioannis Pilavakis è bastato poco più di un round per vincere, sarà lui l’avversario di Simone Crescenzi agli ottavi di finale.

09:02 Partito lo scontro tra Ioannis Pilavakis e Hogni Davason, da qui uscirà lo sfidante di Simone Crescenzi.

08:59 Lin Kovacic ha preso il largo nel terzo round e ha battuto Yahor Nikitsenka.

08:56 Volano agli ottavi Nikola Kalaitsidis e Mohammed Nour, che hanno superato rispettivamente Vahan Babayan e Niko Saarinen.

08:53 C’è stato qualche piccolo problema tecnico che ha rallentato i combattimenti, ma adesso si può ripartire.

08:49 Tutto facile per Andrey Kanaev, che non ha lasciato scampo ad Alon Katz.

08:46 In questo momento su tutti e tre i tatami si stanno svolgendo sfide dei -63kg.

08:43 Vi ricordiamo che tra i -63kg maschili Simone Crescenzi partirà direttamente dagli ottavi di finale.

08:40 Si sta completando il quadro degli ottavi dei -53kg femminili, cresce l’attesa per gli altri azzurri.

08:37 I sedicesimi di finale dei -53kg femminili continuano con le vittorie di Tatiana Miccoli su Mihai Georgiana e di Jovana Musicki su su Sarah Ben-Aharon.

08:34 Il primo atleta a qualificarsi agli ottavi tra i -63kg è l’ucraino Bogdan Tykhonov, che ha battuto 22 a 7 l’azero Khanoghlan Karimov.

08:31 Nel mentre sono iniziati anche gli scontri dei -63kg uomini.

08:29 Sul campo 1 tutto facile per Jodie Mckew, che ha eliminato Viktoryia Sobko.

08:26 L’Italia parte alla grande! Sarah Al Halwani supera 14-9 la bielorussa Krysts Mazurkevich e si qualifica agli ottavi di finale, dove incontrerà Alma Maria Perez. 7

08:24 Bene Sarah, che ad un round dalla fine conduce per 10 a 3.

08:22 Nel mentre c’è qualche problema tecnico sul tatami di Al Halwani e lo scontro tarda a ripartire.

08:20 Vittoria in scioltezza per Alma Maria Perez, che non ha lasciato scampo a Jenna Ylonen (12-0).

08:17 Nel mentre sul campo tre si stanno affrontando Perez e Ylonen, la vincente incontrerà agli ottavi una tra Al Halwani e Mazurkevich.

08:14 Sarah Al Halwani è avanti 2-1 dopo il primo round.

08:11 Il primo atleta a qualificarsi ai 16 decisimi di finale tra i -68kg è Amis Agushi che, in uno scontro molto tirato (6-4), ha avuto la meglio su Ardit Hakcani.

08:08 E’ il momento del prima atleta azzurro impegnato in gara oggi: Sarah Al Halwani se la dovrà vedere contro la bielorussa Krysts Mazurkevich

08:05 Per le ragazze vittoria per Lea Spehar e Nora Ogfeldt, che hanno avuto rispettivamente la meglio su Jennifer Stingl e Jade Ther Castillo.

07:58 E’ tutto pronto, i primi atleti stanno per scendere sul tatami, che la seconda giornata degli Europei di taekwondo abbia inizio!

07:55 Oggi sarà l’ultimo giorno dedicato alle categorie più leggere, con -57kg donne e -68kg uomini come categorie olimpiche.

07:52 Questa mattina si inizierà con i sedicesimi di finale della categoria -53kg femminili e con i trentaduesimi di finale dei -68kg maschili.

07:49 Oggi gli azzurri in gara saranno quattro: Simone Crescenzi (-63kg), Gabriele Caulo (-68kg), Sarah Al Halwani (-53kg) e Giada Al Halwani (-57kg).

07:46 L’Italia viene da una prima giornata oltremodo negativa: Martina Corelli e Vito Dell’Aquila sono infatti stati eliminati in mattinata.

07:43 Ieri a Sofia (Bulgaria) è iniziata la rassegna continentale, che si protrarrà fino a domenica 11 aprile.

07:40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria) da ieri all’11 aprile. Oggi si completano i tornei per le categorie più leggere, per poi andare avanti ogni giorno fino domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale è un antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 e il 9 maggio metterà in palio i pass per i Giochi nipponici.

Le categorie in gara oggi: Uomini -63 kg e -68 kg e Donne -53 kg e -57 kg. Dopo le delusioni della prima giornata di gare, l’Italia prova a risollevarsi con i quattro atleti in gara oggi. Nella categoria uomini -63 kg in gara per l’Italia ci sarà Simone Crescenzi, per la categoria -68 kg maschile la squadra azzurra sarà rappresentata da Gabriele Caulo. In campo femminile in gara oggi nella categoria -53 kg Sarah Al Halwani, mentre nella categoria -57 kg sarà al via l’azzurra Giada Al Halwani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Taekwondo in programma al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria): cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, incontro dopo incontro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.00. Buon divertimento a tutti.

