LIVE Olimpia Milano-Varese, Serie A basket in DIRETTA: derby lombardo in tempo reale a Pasquetta

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida in biancorosso tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese, valida per il 25° turno della Serie A 2020-2021 in quello che è il vero e proprio posticipo del lunedì.

Prima contro penultima: il tenore dell’incontro del Mediolanum Forum è questo, con la formazione di Ettore Messina che vuole tenere a distanza sia Brindisi che Virtus Bologna, con le quali dovrà fare i conti proprio nel finale di regular season. All’andata terminò 70-96 a Masnago, anche se la Varese di allora aveva qualche criticità in più in termini di infortuni rispetto a quella attuale.

A proposito di infortuni, mancherà Michael Roll sul fronte milanese: uno stiramento lo ha costretto a fermarsi per due settimane, andando così ad aggiungersi a Malcolm Delaney nel novero degli assenti. Al contrario, di problemi Varese ne ha meno, e viene da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tutte conseguite sul parquet amico, utili anche a ricostruire una buona situazione di classifica (dato che, al di là del 13° posto, i playoff sono soltanto a due punti).

L’ultima volta di Varese vittoriosa al Forum corrisponde anche all’ultima sua grande stagione: era il 23 dicembre 2012 e Adrian Banks, lo stesso uomo che ancora furoreggia sui campi italiani in maglia Fortitudo Bologna, tramortì l’Olimpia per 77-83. A rileggerli oggi, i roster delle due squadre fanno capire il talento che si covava già al tempo: Nicolò Melli è finito in NBA, Achille Polonara è tra i migliori d’Europa nel ruolo di 4, Bryant Dunston è diventato centro tra i più forti in Eurolega, Alessandro Gentile ha segnato tanti anni del nostro basket.

Il derby tra Milano e Varese inizierà alle ore 18:15 al Mediolanum Forum di Assago. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo