LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Pilato per il botto nei 50 rana, attesa per Paltrinieri e Quadarella nei 1500 sl

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione gli ultimi atleti azzurri ancora in gara sono chiamati ottenere risultati di grande livello per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Anche nel day-4 le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19 (inizio alle 9 e alle 11). Otto le gare in programma, tutte molto interessanti: ci sarà ancora Gregorio Paltrinieri in acqua per i suoi 1500 stile, mentre in campo maschile l’ultima carta olimpica potrà essere presa dagli specialisti dei misti con i 200, che hanno come grandi favoriti Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi. Per il resto 50 dorso e 50 farfalla serviranno ad assegnare i titoli tricolori e i posti per l’Europeo di Budapest.

In campo femminile fari puntati su una Simona Quadarella fin qui non sfavillante, che cercherà di ben figurare nei 1500 stile libero dove ha già il passo olimpico, così come Martina Caramignoli, arrivata non al meglio a questi campionati italiani. Nei 200 misti sarà ancora battaglia tra Ilaria Cusinato, che ha l’ultima possibilità qui a Riccione, per centrare il pass olimpico e Sara Franceschi, mentre grande spettacolo si preannuncia nei 50 rana con la battaglia tra la vice campionessa del mondo Benedetta Pilato, il bronzo mondiale in vasca corta Martina Carraro e il bronzo europeo in lunga Arianna Castiglioni. In gara anche le specialiste dei 50 farfalla con Silvia Di Pietro che vuole prendersi il pass per gli Europei.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con la doppia sessione di batterie, mentre le finali sono in programma alle 17.30. Buon divertimento!

