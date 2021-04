LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: Pedro Acosta trionfa dalla pit lane! Binder chiude secondo davanti ad Antonelli!

CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE

16.47 Grazie a tutti amici per averci seguito durante il Gran Premio di Doha per i protagonisti della Moto3. Un saluto a tutti!

16.45 La classifica del GP di Doha della Moto3:

1 37 P. ACOSTA 38:22.430 2 40 D. BINDER +0.039 3 23 N. ANTONELLI +0.482 4 16 A. MIGNO +0.514 5 27 K. TOBA +0.651 6 28 I. GUEVARA +0.708 7 71 A. SASAKI +1.805 8 6 R. YAMANAKA +1.857 9 5 J. MASIA +1.875 10 55 R. FENATI +1.967

16.42 Pedro Acosta trionfa da esordiente ed è il nuovo leader del Mondiale! Lo spagnolo di casa KTM scrive la storia imponendosi dalla pit lane! Il teammate di Masià è il quarto vincitore della storia della categoria.

16.39 PEDRO ACOSTA VINCE DALLA PIT LANE! Impressionante performance dell’esordiente di casa KTM che trionfa in Moto3! Binder chiude secondo per pochissimi millesimi davanti ad Antonelli!

-1 Migno ed Antonelli si contendono il podio! Acosta va verso il successo.

-1 Migno ed Antonelli cercano il podio, mentre Acosta cerca di scappare! Impressionante prestazione dello spagnolo!

-1 Ultimo giro! Acosta è secondo! Impressionante gara dello spagnolo!

-2 Rodrigo, Masià, Binder, Acosta e Migno cercano la fuga!

-2 Rodrigo al comando! Cambia la testa della corsa e si spezza il gruppo! Scappano in 5!

-3 Masià! Lo spagnolo passa al comando davanti a Migno e Binder! Quinto crono per Acosta che è partito dalla pit lane!

-4 Migno resta al terzo posto, mentre Binder resta al comando!

-4 Incredibile in curva 1! Contatto tra McPhee ed Alcoba che scatenano un’accesa discussione nella via di fuga esterna!

-5 McPhee sale al secondo posto, Migno scivola terzo e Toba conquista la leadership! Situazione in continua evoluzione.

-5 Toba attacca Migno, ma non riesce a conquistare la testa della corsa! L’italiano resta primo.

-6 Caduta per Salac in curva 2! Non ci sono conseguenze per il ceco di casa Snipers. Migno resta leader, mentre Acosta è già all’attacco nella pancia del gruppo di testa!

-7 Caduta per Artigas che si tocca nella coda del gruppo dopo un contatto con Tatay. Non ci sono conseguenze per lo spagnolo.

-7 Long lap penalty per Fellon (SIC58), mentre Migno sale al comando in curva 1 con un bel sorpasso su Toba e Rodrigo.

-8 Acosta, Fenati e Nepa sono ad un passo da raggiungere il gruppo di testa!

-8 Che mossa di Alcoba! Lo spagnolo passa al comando in T1 con una bellissima mossa all’esterno, mentre McPhee perde quattro posizioni per un errore nella prima staccata. Sasaki sale secondo alle spalle del rookie of the year 2020.

-9 ATTENZIONEEE! Masià si tocca con Toba sul lungo rettilineo di Losail! Per il secondo giro consecutivo i due sono ai ferri corti.

-10 La classifica aggiornata:

-10 Che rischio! Masià finisce nell’erba sul rettilineo principale dopo un contatto! Attenzione che il gruppo di testa potrebbe staccarsi. Binder infila Migno in T1 e torna leader davanti a Salac e Rodrigo.

-11 Attenzione ai limiti della pista! Salac abusa del circuito e potrebbe rischiare una sanzione.

-12 Migno cerca di fare selezione nel T4 della pista. Il pilota Snipers detta il passo e potrebbe allungare con Toba e Masià!

-12 La classifica aggiornata:

-12 Migno al comando! Impressionante passo di Acosta che chiude il gap con la coda del gruppo principale! Gara apertissima a Doha

-13 Binder conquista la leadership della corsa! Migno resta secondo dopo aver tagliato per primo la linea del traguardo. Bene anche Rodrigo, Antonelli, Salac e Suzuki. 4 secondi dividono il gruppo dei piloti che sono partiti dalla pit lane!

-14 ANDREA MIGNO! Secondo posto per l’italiano di Snipers che recupera 5 posizioni sul lunghissimo dritto di Losail! Al comando sale Rodrigo.

-15 Si riduce a 5 secondi il gap tra Pedro Acosta e la coda del gruppo! Suzuki passa leader, ma viene superato da Salac.

-15 La classifica aggiornato:

-16 Binder stacca forte in T1 e prende il comando su Rodrigo e Toba. Scivola fuori dalla Top15 McPhee che si è toccato in T10 con Guevara.

-17 Toba e Suzuki si alternano al comando al termine del secondo passaggio!

-17 Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) tira il gruppo dei piloti scattati dalla pit lane, mentre Binder passa per primo sulla linea del traguardo.

-18 Brutto start per Masià che perde la testa della corsa! Al comando Binder che è stato autore di una partenza perfetta! Rodrigo insegue il sudafricano davanti a Suzuki e Masià. Il gruppo della pit lane è a 10 secondi dal gruppo.

16.00 Semaforo verde! Inizia il Gran Premio di Doha, seconda prova della Moto3 2021!

15.57 Scatta il giro di formazione! Due moto di Gresini nella prima fila accanto alla KTM di Masià. Lo spagnolo Jeremy Alcoba e l’argentino Gabriel Rodrigo scatteranno rispettivamente dal secondo al terzo posto.

15.55 Masià cerca di replicare quanto accaduto in Aragona nel 2020 quando si impose in entrambe le sfide in programma. Il bis è possibile, ma non sarà facile. Attenzione ad un’ipotetica rimonta per i protagonisti che scattano dalla pit lane che potrebbero risalire il gruppo.

15.54 Masià guida il gruppo. 18 giri previsti per il GP di Doha, la seconda prova del 2021 a Losail! Tutto è pronto!

15.51 Decimo posto, quarta fila, per Niccolò Antonelli (Esponsorama). Attendiamo conferme da parte dell’italiano. Nella giornata odierna ci si attende una buona prestazione da parte delle due Petronas dell’inglese John McPhee e del sudafricano Darryn Binder, rispettivamente settimo e sesto.

15.49 Jaume Masià (KTM) scatterà dalla pole-position. Lo spagnolo, ex volto di Leopard, ha vinto la tappa del Qatar ed è il favorito per la gara odierna. Il nostro Andrea Migno (Snipers) scatterà dalla quinta casella dello schieramento ed è il migliore degli italiani.

15.48 L’iberico Izan Guevara (Aspar), caduto nel warm-up, sarà regolarmente al via del GP di Doha.

15.47 Xavier Artigas, esordiente spagnolo di casa Leopard, dovrà scontare due long lap penalty in gara in seguito all’incidente provocato nella gara-1 di Losail.

15.46 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.482 5 9 232.7

2 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.507 7 9 0.025 0.025 229.7

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’06.661 3 9 0.179 0.154 229.7

4 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 2’06.711 2 2 0.229 0.050 232.2

5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 2’06.732 3 9 0.250 0.021 230.2

6 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 2’06.856 8 9 0.374 0.124 230.7

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’06.973 3 9 0.491 0.117 231.7

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’07.009 5 9 0.527 0.036 229.7

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 2’07.086 8 9 0.604 0.077 233.7

10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’07.203 2 9 0.721 0.117 228.3

11 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’07.216 7 9 0.734 0.013 229.7

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.358 9 9 0.876 0.142 224.5

15.44 Foggia, Fenati, Rossi, Acosta, Garcia, Oncu e Nepa scatteranno dalla pit lane per una sanzione inflitta nelle prove libere 2.

15.42 Si accendono al Losail International Circuit i riflettori per il GP di Doha, secondo atto del Motomondiale. Lo spettacolo è assicurato ed il vento potrebbe essere una variante sul lunghissimo rettilineo del circuito arabo.

15.40 Buon pomeriggio e buona Pasqua a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Doha per quanto riguarda la Moto3.

14.04 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 16.00 per la seconda prova del Mondiale Moto2. Un saluto a tutti!

14.03 Masià al comando davanti a Migno e Rodrigo. L’autore della pole-position si conferma leader della graduatoria dei tempi.

14.02 La classifica al termine del warm-up

1 5 J. MASIA 2:06.482 2 16 A. MIGNO +0.025 3 2 G. RODRIGO +0.179 4 28 I. GUEVARA +0.229 5 40 D. BINDER +0.250 6 11 S. GARCIA +0.374 7 24 T. SUZUKI +0.491 8 71 A. SASAKI +0.527 9 23 N. ANTONELLI +0.604 10 17 J. MCPHEE +0.721

14.00 Bandiera a scacchi! Ultimo passaggio sul traguardo!

13.59 Andrea Migno! Secondo crono per soli 38 millesimi per il centauro di Snipers che si avvicina al best lap di Masià. Rodrigo resta terzo al momento davanti a Guevara e Binder.

13.58 Guevara viene trasportato al centro medico e difficilmente sarà al via del GP di Doha. Si migliora nel frattempo Migno che strappa il secondo crono assoluto.

13.56 Andrea Migno, quinto in questo momento, è il migliore degli italiani. Masià è sempre al comando della classifica.

13.56 Izan Guevara (Aspar) è stato trasportato per accertamenti al medical center per accertamenti.

13.54 Nuovo record di giornata! Jaume Masià passa al comando con il tempo di 1.06.482 davanti a Rodrigo ed a Guevara.

13.52 La classifica aggiornata:

1 2 G. RODRIGO 2:06.661 2 28 I. GUEVARA +0.050 3 40 D. BINDER +0.071 4 17 J. MCPHEE +0.101 5 16 A. MIGNO +0.171 6 24 T. SUZUKI +0.312 7 5 J. MASIA +0.375 8 23 N. ANTONELLI +0.493 9 11 S. GARCIA +0.726 10 27 K. TOBA +0.762

13.50 Gabriel Rodrigo (Gresini) passa al comando, mentre Guevara viene portato via in barella. Lo spagnolo potrebbe non gareggiare oggi.

13.48 Attenzione! Brutta scivolata per Izan Guevara in curva 5. L’alfiere di Aspar è a terra nella via di fuga.

13.46 Acosta si conferma al comando davanti a Migno, Masià e Rodrigo. Lo spagnolo di KTM ha il firmato il crono di 2.06.711.

13.44 Acosta è il primo a registrare un crono, ma tutti si stanno migliorando nei primi settori della pista. Il pilota della KTM si prepara per una gara che lo vedrà scattare dalla pit lane.

13.42 Tutti entrano in pista in questo momento, attendiamo il primo riferimento cronometrico.

13.40 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP di Doha per la Moto3!

13.38 Attenzione a Jaume Masià, autore della pole e pronto per il bis dopo la vittoria di domenica scorsa.

13.36 Sono 27 i gradi dell’aria, un po’ meno rispetto agli ultimi giorni.

13.34 Andrea Migno (Snipers), sesto in classifica dopo la Q2, è il migliore degli italiani. L’italiano cerca una rivincita dopo settimana scorsa.

13.31 La classifica del Mondiale:

1 Jaume MASIA KTM SPA 25

2 Pedro ACOSTA KTM SPA 20

3 Darryn BINDER Honda RSA 16

4 Sergio GARCIA GASGAS SPA 13

5 Gabriel RODRIGO Honda ARG 11

6 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 10

7 Izan GUEVARA GASGAS SPA 9

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 8

9 Kaito TOBA KTM JPN 7

10 Jason DUPASQUIER KTM SWI 6

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 5

12 Carlos TATAY KTM SPA 4

13 Filip SALAC Honda CZE 3

14 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 2

15 Maximilian KOFLER KTM AUT 1

16 Yuki KUNII Honda JPN

17 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA

18 Stefano NEPA KTM ITA

19 Lorenzo FELLON Honda FRA

20 Deniz ÖNCÜ KTM TUR

21 Andi Farid IZDIHAR Honda INA

22 Ayumu SASAKI JPN

23 Xavier ARTIGAS SPA

24 John MCPHEE GBR

25 Andrea MIGNO ITA

26 Jeremy ALCOBA SPA

27 Riccardo ROSSI ITA

28 Dennis FOGGIA

13.28 I protagonisti si preparano a scendere in pista per gli ultimi giri in vista della gara che scatterà questa sera alle 16.00.

13.26 Foggia, Fenati, Rossi, Acosta, Garcia, Oncu e Nepa scatteranno dalla pit lane in seguito ad un infrazione in FP2.

13.24 La classifica della Q2 di ieri:

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2’05.913

2 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 227.3 2’06.012 0.099 / 0.099

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 227.8 2’06.158 0.245 / 0.146

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 222.2 2’06.346 0.433 / 0.188

5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’06.407 0.494 / 0.061

6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 225.4 2’06.619 0.706 / 0.212

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 2’06.643 0.730 / 0.024

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 221.7 2’06.646 0.733 / 0.003

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 2’06.829 0.916 / 0.183

10 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 225.4 2’06.833 0.920 / 0.004

11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 230.2 2’06.967 1.054 / 0.134

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 219.5 2’07.025 1.112 / 0.058

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 224.5 2’07.108 1.195 / 0.083

14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.5 2’07.145 1.232 / 0.037

15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 224.5 2’07.197 1.284 / 0.052

16 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 229.2 2’07.252 1.339 / 0.055

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 224.0 2’07.429 1.516 / 0.177

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 225.0 2’07.498 1.585 / 0.069

13.22 Tutto è pronto a Losail per gli ultimi giri prima del secondo atto del Mondiale 2021. Il sole splende nel deserto arabo, ma come ieri c’è vento.

13.20 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP di Doha, secondo atto della Moto3 2021

La cronaca della FP3 di ieri – La cronaca delle qualifiche di ieri – Programma e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail, dove abbiamo già assistito al Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, siamo pronti a vivere una giornata di capitale importanza per la classe più leggera, con altri 25 punti in palio.

La domenica scatterà alle ore 13.40 con il warm-up, ovvero gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per mettere mano alle rispettive moto con le ultime modifiche. Alle ore 16.00, invece, si farà sul serio, con la gara vera e propria. Davanti a tutti scatterà il poleman di ieri,Jaume Masiá a caccia del bis, in un festival spagnolo. Migliore dei nostri Andrea Migno in seconda fila.

Come sempre la classe più leggera ci proporrà una battaglia dal primo all’ultimo giro, ma vedremo anche gli stessi risultati? Sette giorni fa arrivò la doppietta spagnola Jaume Masià-Pedro Acosta con Darryn Binder a completare il podio. Per l’Italia il migliore è risultato Niccolò Antonelli, ma ci attendiamo qualcosa in più anche da Dennis Foggia, Andrea Migno e Romano Fenati.

La domenica del Gran Premio di Doha della Moto3 scatterà alle ore 13.40 con il warm-up, mentre dalle ore 16.00 si spegneranno i semafori per la seconda gara della stagione. OA Sport vi propone, come sempre, la DIRETTA LIVE della corsa in quel di Losail, per non perdere nemmeno un secondo dello show della classe più leggera.

