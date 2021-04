LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling in DIRETTA: altro scontro diretta con vista sulle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, quinto match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia e Germania. L’esordio contro le formazioni asiatiche non ha intimorito la nostra Nazionale che ha ben figurato e ha ben incominciato la propria avventura in questa rassegna iridata, dove si assegnano i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, mentre la partita con i maestri svedesi ha visto gli azzurri soccombere all’extra end.

Partita fondamentale quella di questa serata perchè la Svizzera è una delle formazioni favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle favorite per l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei). Gli svizzeri hanno iniziato molto bene il loro Mondiale vincendo le prime tre partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per riuscire a sconfiggere i rivali elvetici per continuare a coltivare il sogno olimpico.

