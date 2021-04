LIVE Italia-Svizzera 4-3, Mondiali curling in DIRETTA: riscatto azzurro! Retornaz e compagni vincono la battaglia con gli elvetici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.04: Nella notte italiana sfida molto importante per gli azzurri contro gli Usa, mentre domani l’Italia affronterà sempre alle 22 il Canada. Per il momento è tutto, appuntamento a domattina per la cronaca di Italia-Usa e a domani sera per la diretta live di Italia-Canada. Grazie per averci seguito e buonanotte

1.02: L’Italia balza al quarto posto in classifica a pari merito con Svizzera, Scozia, Svezia e Usa. Questa la graduatoria dopo le sfide di questa sera:

1 Norway 6 5 1

1 RCF 6 5 1

3 Canada 7 5 2

4 Italy 6 4 2

4 Scotland 6 4 2

4 Switzerland 6 4 2

4 Sweden 6 4 2

4 United States 6 4 2

9 Denmark 6 2 4

9 Japan 6 2 4

11 Korea 7 2 5

12 Germany 6 1 5

13 China 7 1 6

13 Netherlands 7 1 6

1.01: Risultati a sorpresa nelle altre due sfide in programma: Corea del Sud-Canada 10-9 e Germania-Norvegia 8-6

0.59: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHIRURGICO RETORNAZ!!! Piazza la stone a punto e l’Italia batte di misura la Svizzera infliggendo agli elvetici la seconda sconfitta al Mondiale. Battuta d’arresto con il Giappone riscattata e bella vittoria degli azzurri

0.57: Mancano gli ultimi due tiri di Schwarz e Retornaz a cui toccherà il compito di piazzare la stone a punto

0.54: C’è una stone svizzera nella casa dopo i primi dieci tiri

0.52: Non ci sono stone nella casa dopo i primi quattro tiri

0.47: La Svizzera si prende il punto e l’Italia avrà la possibilità di giocare l’ultimo end con la mano a disposizione

9.41: Italia a punto dopo il primo tiro di Retornaz, vediamo Schwarz se riesce ad inventare qualcosa. La Svizzera ha bisogno di due punti

9.38: Alta densità di stone nella casa con Svizzera a punto dopo 10 tiri del nono end

0.33: Stone svizzera a punto dopo i primi quattro tiri

0.30: L’Olanda nel frattempo ha conquistato la prima vittoria del Mondiale travolgendo 10-2 la Cina

0.28: Retornaz non rischia, si prende il punto e l’Italia torna in vantaggio dopo l’ottavo end: 3-2

0.26: C’è una stone azzurra a punto quando manca l’ultimo tiro di Retornaz ma sono ben tre le stone svizzere attorno a quella italiana nei pressi del bottone, molto difficile piazzare il secondo punto

0.23: Italia a punto dopo il primo tiro di Schwarz ma la stone azzurra è circondata da due stone svizzere

0.22: Arman scardina la guardia centrale svizzera e ora ci sono due stone azzurre in guardia centrale e una stone svizzera nella casa quando Mosaner dove completare l’ultimo tiro

0.17: Doppia guardia centrale per gli svizzeri dopo cinque tiri dell’ottavo end

0.14: Un punto per gli elvetici nel settimo end, la situazione torna in parità e bravo ancora una volta Retornaz a limitare i danni

0.12: Ultima riflessione svizzera prima dell’ultimo tiro del settimo end. C’è una stone elvetica a punto circondata dalle stone azzurre

23.58: Buoni i due tiri di Mosaner. Italia a punto dopo 11 tiri del sesto end

23.51: Due stone azzurre a punto dopo il quinto tiro di Arman

23.46: Schwarz piazza la stone nel bottone al suo ultimo tiro e a Retornaz non riesce il double, quindi l’Italia si deve di nuovo accontentare del punto con la mano a favore: gli azzurri tornano a condurre 2-1

23.39: Doppio take out Michel e Mosaner e c’è una stone gialla (Italia) a punto dopo 10 tiri

23.35: Dopo il doppio take out dello svizzero De Cruz al settimo tiro del quinto end non ci sono stone nella casa

23.20: Ottima difesa degli azzurri che lasciano un solo punto alla Svizzera nel quarto end. Lungo l’ultimo lancio di Schwarz tutt’altro che semplice per prendersi il secondo punto. 1-1 dopo quattro end

23.12: Guardia centrale per Retornaz al primo lancio, c’è una stone svizzera a punto ma sono tre le stone rosse nella casa

23.03: Una stone svizzera a punto dopo 8 tiri del quarto end

22.56: Gli azzurri escono da una situazione molto difficile: c’erano ben quattro stone svizzere a punto ma Retornaz con take out riesce ad allontanarne ben tre e a piazzare il punto per l’Italia che dunque cede la mano sull’1-0

22.52: Situazione molto complicata per gli azzurri con due stone svizzere nel bottone e una buona copertura quando manca l’ultimo lancio di Retornaz che deve compiere una prodezza

22.46: Ancora Svizzera a punto dopo dieci tiri del terzo stone. Mosaner toglie la guardia centrale avversaria

22.44: Stone svizzera nel bottone dopo sette tiri, vediamo se Arman riesce a ribaltare la situazione, ci sono tre stone italiane nella casa

22.37: Retornaz sceglie il nulla di fatto anche nel secondo end, toglie l’unica stone svizzera dalla casa e dunque mantiene la mano

22.36: C’è una stone azzurra a punto, tocca a Joel Retornaz

22.28: Arman toglie la guardia centrale degli svizzeri e ora c’è una stone azzurra a punto nella casa dopo i primi sei tiri del secondo end

22.26: Guardia centrale per gli elvetici ad inizio del secondo end

22.20: Nessuna stone nella casa. L’Italia mantiene la mano dopo il primo end

22.18: Si sta per concludere il primo end, fra poco i primi aggiornamenti da Calgary

22.05: Mano per l’Italia, inizia il match

21.59: Le altre sfide di questa sera: Corea del Sud-Canada, Germania-Norvegia, Cina-Olanda

21.57: Gli svizzeri schierano Benoit Schwarz, Sven Michel, Peter De Cruz, Valentin Tanner

21.55: Questa la composizione della squadra azzurra: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella

21.52: Partita fondamentale quella di questa serata perchè la Svizzera è una delle formazioni favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle favorite per l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei).

21.48: Fino a questo momento la Svizzera conta 4 vittorie e una sconfitta. A punteggio pieno con cinque successi c’è solo la Norvegia, mentre Canada e Russia hanno ottenuto cinque vittorie e una sconfitta

21.45: Tre vittorie e due sconfitte finora per gli azzurri che nella notto, dopo il facile successo contro la Germania, hanno subito la netta sconfitta 2-5) contro il Giappone

21.42: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta sfida degli azzurri al Mondiale di Curling, avversaria di questa sera è la Svizzera

La cronaca di Italia-Corea del Sud – La cronaca di Italia-Svezia – La cronaca di Italia-Germania – La cronaca di Italia Giappone

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, quinto match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia e Germania. L’esordio contro le formazioni asiatiche non ha intimorito la nostra Nazionale che ha ben figurato e ha ben incominciato la propria avventura in questa rassegna iridata, dove si assegnano i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, mentre la partita con i maestri svedesi ha visto gli azzurri soccombere all’extra end.

Partita fondamentale quella di questa serata perchè la Svizzera è una delle formazioni favorite per giocarsi il titolo e dunque una delle favorite per l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei). Gli svizzeri hanno iniziato molto bene il loro Mondiale vincendo le prime tre partite. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per riuscire a sconfiggere i rivali elvetici per continuare a coltivare il sogno olimpico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse