Italia-Canada e Italia-Russia curling oggi: orari, tv, programma, streaming Mondiali 2021

Prosegue l’avventura dell’Italia ai Mondiali di curling 2021 in corso di svolgimento a Calgary. La cosa al pass Olimpico, riservato alle prime sei della classifica generale, dopo gli ultimi passi falsi si è complicato non poco per gli azzurri. Amos Mosaner, Fabio Ribotta, Joel Retornaz, Sebastiano Arman sono chiamati a portare a casa entrambe le sfide per non vedere sfumare l’obiettivo.

L’Italia tornerà sul ghiaccio oggi, 6 aprile, alle ore 22.00 per il complicatissimo match contro il Canada. Per gli azzurri sarà tutt’altro che semplice riuscire a battere i nordamericani ma vista la situazione di classifica un risultato diverso potrebbe pesare in maniera determinante sul bilancio dei nostri. Alle ore 03.00 italiane di mercoledì 7 aprile, invece, la nostra Nazionale incrocerà la Russia.

L’obiettivo è quello di portare a casa due vittorie, battendo due avversarie dirette per il pass olimpico. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada e Italia-Russia ai Mondiali 2021 di curling maschile. Gli orari sono italiani (a Calgary sono indietro otto ore rispetto a noi).

MONDIALI CURLING 2021: LE PARTITE DELL’ITALIA OGGI

MARTEDì 6 APRILE:

22.00 Italia-Canada

MERCOLED’ 7 APRILE:

03.00 Italia-USA

MONDIALI CURLING 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Due partite per turno verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di WCF.

Foto: Lapresse