Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano stende Vienna in gara-5 e ora vede la finale

L’HCB Alto Adige Alperia piega per 4-2 i Vienna Capitals in gara-5 delle semifinali Playoff della ICE Hockey League 2020-2021 e si porta ad un solo successo dalla finale. La squadra altoatesina ha dovuto soffrire le cosiddette sette camicie al PalaOnda, contro una rivale che sta rendendo ogni incontro davvero durissimo. Due volte in vantaggio gli austriaci vengono ripresi e superati dai Foxes che, quindi, mercoledì in Austria cercheranno il pass per la finale.

HCB Alto Adige Alperia – Vienna Capitals 4-2 (3-2 nella serie): Il match inizia con gli ospiti che riescono a rendersi pericolosi, con 13 conclusioni verso la porta di Bolzano, ma sprecando due powerplay. La rete del vantaggio arriva al 18:55 con Loney su assist di Peter. Il secondo periodo si apre con Miceli che, al minuto 23:21 pareggia i conti su assist di Fournier e rimette in carreggiata i Foxes. Vienna non si scompone e al 27:26 rimette subito il naso avanti, ancora con Loney, su assist di Wall. Gli altoatesini siglano subito il 2-2 con Bernard dopo appena 72 secondi. La battaglia prosegue in maniera davvero intensa, fino al primo vantaggio della serata dei padroni di casa. Al minuto 48:44 va a segno Fournier per il 3-2 su assist di Findlay. Nel finale Vienna cerca il tutto per tutto per mandare il match all’overtime, ma Bolzano chiude ogni discorso con il 4-2 messo a segno da Frigo su assist di Plastino a 33 secondi dalla conclusione.

Foto: Carola Semino