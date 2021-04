LIVE Italia-Norvegia 10-3, Mondiali curling in DIRETTA: azzurri perfetti! Travolta la Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.35: Per stasera è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera alle 22 con Italia-Olanda. Buonanotte

0.33: Questa notte l’Italia si gioca le ultime chances di rientrare in corsa per una delle sei posizioni che valgono la qualificazione diretta a Tokyo 2021. L’avversario è la forte Scozia.

0.32: Questa la classifica parziale del Mondiale di Calgary:

1 Sweden 10 8 2

2 Canada 9 7 2

2 RCF 9 7 2

2 Scotland 9 7 2

5 Norway 10 7 3

6 United States 9 6 3

7 Switzerland 9 5 4

8 Italy 10 5 5

9 Japan 9 3 6

10 Denmark 9 2 7

10 Germany 9 2 7

10 Korea 9 2 7

10 Netherlands 9 2 7

14 China 10 2 8

0.30: Prova pressochè perfetta della squadra azzurra che ha messo da subito in difficoltà la forte Norvegia andandosi a prendere la quinta vittoria del Mondiale. Decisivo il quinto end con quel 5-0 per gli italiani

0.29: L’Italia ruba la mano e vince l’incontro: 10-3

0.26: Azzurri ancora a punto dopo il primo tiro di Walder

0.22: Azzurri ancora a punto dopo 12 tiri ma la Norvegia è riuscita a scardinare la guardia centrale degli italiani

0.16: Ci sono due stone azzurre a punto dopo sette tiri dell’ottavo end

0.09: L’Italia si accontenta di un punto e si porta sul 9-3 dopo sette end

0.02: C’è una stone gialla (Norvegia) a punto dopo nove tiri del settimo end

23.56: Un solo punto per la Norvegia che si porta sull’8-3 dopo sei end

23.52: Italia sempre a punto dopo 12 tiri, tocca a Retornaz

23.49: Una stona azzurra nella casa dopo i primi sei tiri del sesto end

23.40: Strepitoso il take off di Retornaz che va a togliere dal bottone la stone gialla e lascia ben cinque stone rosse a punto. Chirurgico: 5 punti Italia e 8-2 il punteggio

23.34: retornaz non riesce a togliere la stone svedese a punto con il primo tiro. Attenzione al tiro di Walstad

23.28: Tante stone nella casa, due rosse (Italia) a punto dopo dieci tiri

23.25: Italia a punto dopo sei tiri

23.18: Bravo Retornaz a togliere di mezzo la stone a punto della Norvegia che con Walstad è costretta ad andarsi a prendere il punto. I norvegesi accorciano le distanze: 3-2 Italia

23.15: bene Retornaz nel suo primo tiro, ci sono tre stone rosse a punto ma ora tocca a Walstad

23.10: Stone gialla a punto dopo 10 tiri del quarto end

23.06: Stone rossa nella casa dopo i primi 4 tiri del quarto end

23.01: Walstad lascia una sola stone azzurra a punto e Retornaz di giustezza riesce a raccogliere anche il secondo punto piazzando la stone vicina al bottone: due punti azzurri e 3-1

22.59: Ci sono due stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro di Walstad e l’ultimo di Retornaz

22.52: Italia a punto dopo dieci tiri. Bravo Mosaner. Ci sono molte stone nella casa

22.45: Stone rossa nella casa dopo quattro tiri

22.41: Bravo Retornaz a piazzare la stone vicina al bottone a a costringere la Norvegia ad accontentarsi del punto. Parità: 1-1

22.38: Walstad al suo primo tiro riesce a piazzare la stone a punto, tocca a Retornaz. Rischio di 2 punti per i norvegesi

22.33: Stone azzurra nel bottone dopo i primi sei tiri del secondo end

22.24: Non riesce Walstad a colpire la stone azzurra e dunque l’Italia ruba subito la mano e

22.21: Retornaz riesce a piazzare la stone a punto ma ora manca l’ultimo tiro dei norvegesi e sono tante le loro stone dentro la casa

22.17: Double per la Norvegia che dopo 12 tiri piazza la sua stone a punto

22.14: Ci sono due stone rosse (Italia) nella casa dopo i primi nove tiri del primo end

22.08: Iniziato il match, mano della Norvegia

22.03: Tra pochi istanti prenderà via il match tra Italia e Norvegia

21.59: Queste le altre gare in programma questa sera: Giappone-Olanda, Scozia-Usa, Canada-Russia

21.57: Questa la formazione norvegese: Steffen Walstad, Torger Nergaard, Markus Hoeiberg, Magnus Vaagberg

21.55: Questa la composizione della squadra azzurra: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella

21.52: Questa sera gli azzurri sono chiamati al riscatto. E’ l’ultimo treno per agguantare da subito l’accesso ai Giochi olimpici, altrimenti si passerà direttamente al torneo di qualificazione olimpica (le prime sei si qualificano) in programma a dicembre

21.49: Il momento chiave rischia di essere l’errore di Retornaz nel sesto end di ieri contro il Canada che di fatto è costato la sconfitta agli azzurri

21.46: L’Italia arriva dalla doppia sconfitta di ieri notte che ha ridimensionato le velleità degli azzurri a cui ora serve un miracolo per restare in corsa per la qualificazione diretta al torneo a Cinque Cerchi

21.43: La Norvegia ha perso ieri il primo posto in classifica subendo la seconda sconfitta del suo Mondiale contro gli Usa

21.39: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della decima sfida degli azzurri al Mondiale di Curling di Calgary. L’avversaria di questa sera degli azzurri è la Norvegia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, decimo match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania, Svizzera, Usa, Canada e Russia. Finora quattro successi e tre sconfitte per la nostra Nazionale che è ancora in corsa per l’obiettivo di centrare l’accesso diretto a Pechino 2022, nel torneo dove si assegnano i primi sei pass per le prossime Olimpiadi Invernali.

Partita complicata e fondamentale, quella di questa serata perchè i norvegesi sono la rivelazione di questa prima parte del torneo, con una sola sconfitta nelle prime sei gare disputate e dunque una delle papabili per l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei). I canadesi hanno iniziato molto bene il loro Mondiale, anche se lunedì sera sono usciti sconfitti a sorpresa nella sfida contro l’Olanda. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per riuscire a superare i rivali per continuare a coltivare il sogno olimpico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, nono match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse