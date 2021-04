LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Soler! Quarto Colbrelli. Attardato Dennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA TAPPA

17.31 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Romandia. Vi diamo dunque appuntamento a domani con la frazione regina da Sion a Thyon. Buon proseguimento di serata!

17.30 Ecco la nuova classifica generale:

1 23 ▲22 SOLER Marc Movistar Team 12:38:40

2 3 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:14

3 4 ▲1 PORTE Richie INEOS Grenadiers ,,

4 5 ▲1 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious ,,

5 6 ▲1 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 0:16

6 8 ▲2 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:20

7 9 ▲2 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 0:21

8 10 ▲2 VAN WILDER Ilan Team DSM ,,

9 11 ▲2 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma ,,

10 12 ▲2 COSTA Rui UAE-Team Emirates 0:24

17.29 1’21” di ritardo al traguardo per Dennis, che scende al 22° posto della generale. Domani i suoi compagni di squadra Thomas e Porte si giocheranno il tutto per tutto.

17.27 Molto bene ancora una volta Colbrelli, che adesso si trova al quarto posto della classifica generale, ed è sempre più leader della classifica a punti.

17.25 Una vittoria decisamente a sorpresa per Marc Soler, che ha colto il momento giusto per tentare il tutto per tutto, complice l’attimo di bagarre e incertezza da parte del gruppo. Domani lo aspetta una giornata di conferma, con la tappa regina che deciderà le sorti finali del Giro di Romandia.

17.23 L’ultimo gruppetto ha appena tagliato la linea del traguardo. Una giornata davvero tremenda per tutti, con la pioggia che non ha lasciato un attimo di tregua, rendendo ancor più difficile questa tappa.

17.22 Non si hanno ancora notizie in merito all’ormai ex leader della corsa Rohan Dennis (Ineos Grenadiers).

17.20 Ecco la top ten di giornata. Molto bene anche Diego Ulissi:

1 SOLER Marc Movistar Team 60 50 3:58:35

2 CORT Magnus EF Education – Nippo 25 30 0:22

3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 10 18 ,,

4 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 13 ,,

5 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech 10 ,,

6 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 7 ,,

7 VAN WILDER Ilan Team DSM 4 ,,

8 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 3 ,,

9 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 2 ,,

10 COSTA Rui UAE-Team Emirates 1 ,,

17.18 Sfortunato Colbrelli, che nel giocarsi la volata per il secondo posto ha subito un salto di catena che l’ha costretto ad accontentarsi del quarto posto di tappa.

17.16 Secondo posto per Magnus Cort Nielsen (EF Education) seguito da Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e dall’azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius).

17.15 Ed è tappa e maglia per Marc Soler!

17.13 ULTIMO CHILOMETRO PER SOLER!

17.11 Ultimi 3 chilometri per Soler! Izagirre è a 15″ dal suo connazionale. Mentre il gruppo non riesce ad avvicinarsi al battistrada.

17.09 Attacca anche Ion Izagirre (Astana-Premier Tech)!

17.07 Ripreso anche Goossens.

17.06 CADUTA PER IL LEADER DELLA CORSA ROHAN DENNIS!!!! SI RIMESCOLANO LE CARTE!

17.05 Ripreso il bergamasco. Attacca anche Marc Soler (Movistar)!

17.03 Accelerazione in testa al gruppo da parte di Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step)!

17.00 38″ di vantaggio per Goossens.

16.56 Lo svizzero è prontamente tornato in sella.

16.54 CADUTA IN DISCESA PER KUNG!!!!!!!

16.52 Inizia la salita di Châbles.

16.48 Molla Stefan Bissegger (EF Education Nippo).

16.45 36″ per i 4 fuggitivi.

16.43 Grazie al forcing della Bora-hansgrohe di Peter Sagan, il gruppo è oramai alle spalle dei battistrada.

16.41 Ricordiamo i loro nomi: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e Johan Jacobs (Movistar).

16.38 25 km al traguardo e 2′ netti per i battistrada.

16.35 Manca soltanto un passaggio dai GPM di Châbles e Las Granges.

16.32 Pioggia sempre più copiosa sulla corsa.

16.29 Mancano 32 chilometri alla conclusione.

16.26 A breve avrà inizio il giro conclusivo di questa terza tappa.

16.23 A breve i fuggitivi arriveranno al traguardo volante di Montbrelioz (km 134,5).

16.20 Avanzano anche gli uomini della Bora-hansgrohe.

16.17 Ineos Grenadiers compatta in testa al plotone.

16.15 Abbiamo dunque al comando Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e Johan Jacobs (Movistar).

16.13 Intanto si stacca Matthias Reutimann (Swiss Cycling).

16.11 1’20” è il vantaggio dei cinque battistrada ai piedi del GPM di Las Granges.

16.10 Mentre il gruppetto di Chris Froome continua ad accumulare ritardo dal plotone dei big. Il gap è salito a 1’40”.

16.08 Restano dunque in cinque in testa alla corsa: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo) e Johan Jacobs (Movistar).

16.06 Intanto si sono staccati dal gruppetto dei fuggitivi Sander Armée (Qhubeka ASSOS) e Charlie Quaterman (Trek-Segafredo).

16.04 I fuggitivi sono pronti ad affrontare nuovamente l’ascesa di Châbles.

16.02 Intanto vi ricordiamo che la tappa regina di domani, la Sion-Thyon (161.3km), è stata anticipata di due ore in vista delle previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono. Quindi l’arrivo è fissato intorno alle ore 15.00.

16.00 Attenzione dunque ad altri uomini che si sono ben espressi come Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) e gli altri azzurri Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert).

15.58 Inoltre spiccano i nomi degli azzurri Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step).

15.56 Tra gli uomini che invece andranno alla ricerca del riscatto dopo la beffa di ieri, abbiamo Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Clement Champoussin (AG2R Citroen Team).

15.54 Da quello che abbiamo visto nella prima e seconda tappa, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) saranno i due favoriti d’obbligo.

15.52 Nel frattempo, focalizziamoci sui favoriti del giorno.

15.50 60 chilometri al traguardo e un gap tra il gruppo e i sette battistrada che è sempre intorno ai 2′.

15.48 Pioggia sempre più copiosa sulla corsa.

15.45 E quando la corsa entra nel vivo, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si porta in testa al gruppo.

15.43 Nella sua seconda parte è presente anche Chris Froome (Israel Start-Up Nation).

15.42 Nel frattempo il gruppo dei big si è frazionato in un tratto in discesa.

15.39 Il vantaggio dei sette battistrada è sceso di nuovo a 2’12”.

15.37 Ci troviamo a 67 chilometri dalla conclusione.

15.35 I fuggitivi sono appena transitati per la seconda volta da Estavayer.

15.33 Mentre questa è la linea del traguardo di Estavayer:

15.31 Ecco i passaggi al GPM:

15.29 In cima a Las Granges il gap è sceso a 2’38”.

15.27 Pian piano il gruppo sta iniziando a perdere alcune sue unità.

15.25 Ecco un’immagine dei sette battistrada:

15.22 Ricordiamo che domani i corridori vivranno la giornata più intensa di questo Giro di Romandia con la tappa regina Sion-Thyon (161.3km).

15.19 Il distacco è sceso a 3’12”.

15.15 Il distacco tra il gruppo e i fuggitivi inizia a diminuire chilometro dopo chilometro.

15.11 Il gruppo ha sempre un ritardo di 4′.

15.09 Adesso è la volta del GPM di Las Granges.

15.06 I fuggitivi sono pronti ad affrontare l’ascesa di Châbles.

15.04 Problema meccanico per lo stesso Rohan Dennis.

15.02 Ricordiamo nuovamente i loro nomi: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka ASSOS), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo), Charlie Quaterman (Trek-Segafredo) e Johan Jacobs (Movistar).

14.58 Il vantaggio dei battistrada è salito a 4’10”.

14.54 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale:

1 1 – DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 10 8:39:48

2 7 ▲5 BEVIN Patrick Israel Start-Up Nation 0:08

3 2 ▼1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:09

4 3 ▼1 PORTE Richie INEOS Grenadiers ,,

5 20 ▲15 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious ,,

6 9 ▲3 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 0:11

7 8 ▲1 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 0:14

8 10 ▲2 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:15

9 12 ▲3 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 0:16

10 13 ▲3 VAN WILDER Ilan Team DSM ,

14.52 Edward Dunbar (Ineos Grenadiers) in testa al gruppo della maglia gialla di leader della corsa Rohan Dennis.

14.50 3’38” è il ritardo del gruppo al primo passaggio dei fuggitivi sulla linea del traguardo di Estavayer.

14.48 Dall’ultimo scollinamento sarà tutta discesa fino alla fine.

14.45 Quest’ultimo è contraddistinto dal traguardo volante di Montbrelioz (km 134,5) e due ascese: Châbles, di soli 1800 metri al 5,1%, ma con punte del 15%, poi Las Granges di 2,5 chilometri al 7,9% con picchi dell’11%, e con gli ultimi passaggi a 14,4 e 9,2 chilometri all’arrivo.

14.41 I fuggitivi sono entrati nel circuito conclusivo da ripetere tre volte sino al traguardo.

14.39 Ancora pioggia battente sulla corsa.

14.37 Nel frattempo ricordiamo ancora una volta la composizione della fuga con: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka ASSOS), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo), Charlie Quaterman (Trek-Segafredo) e Johan Jacobs (Movistar).

14.35 Ospite della frazione odierna, la Locomotiva di Berna, Fabian Cancellara:

14.32 Mentre questo è il video della vittoria del bresciano della Bahrain Victorius:

14.29 Nel frattempo riviviamo assieme la cronaca del trionfo di Sonny Colbrelli nella seconda tappa di questo Giro di Romandia.

14.26 Al momento i fuggitivi hanno 3’02” di vantaggio.

14.23 Ineos Grenadiers costantemente in testa al gruppo.

14.20 Superato lo sprint intermedio, il gruppo ha percorso sinora 50 chilometri di gara.

14.18 Il gruppo sta cercando di amministrare il gap con i fuggitivi visto che sia Kung che Goossens si trovano a soli 1’19” in classifica dal leader Rohan Dennis.

14.15 A breve si arriverà al traguardo volante di Thierrens.

14.12 Al passaggio sul GPM di Surpierre, transita per primo Matthias Reutimann (Swiss Cycling).

14.09 Pioggia sulla corsa.

14.06 Si forma così la fuga composta da: Stefan Kung (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Sander Armée (Qhubeka ASSOS), Matthias Reutimann (Swiss Cycling), Stefan Bissegger (EF Education Nippo), Charlie Quaterman (Trek-Segafredo) e Johan Jacobs (Movistar).

14.03 Ai piedi della prima salita del giorno di Payerne hanno provato ad evadere in sette.

14.00 Le prime fasi di gara sono state caratterizzate da una grandissima e più che scontata bagarre.

13.58 Anche in questo caso potrebbero essere favorite le ruote veloci del gruppo, ma resistenti in salita.

13.56 La Estavayer-Estavayer, di 168,7 chilometri, presenta ben 7 GM di terza categoria.

13.52 Anche quest’oggi il gruppo presente alla corsa a tappe elvetica dovrà affrontare una frazione molto mossa dall’inizio alla fine.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Romandia 2021.

La cronaca della seconda tappa – Il video del trionfo di Sonny Colbrelli – Le dichiarazioni del bresciano nel dopotappa

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Romandia 2021. La Estavayer-Estavayer, di 168,7 chilometri, sarà una frazione mossa con numerosi saliscendi dall’inizio alla fine, che potrebbe favorire per la terza volta di fila i velocisti resistenti in salita. In totale sono presenti sette GPM di terza categoria.

I primi 30 chilometri di gara non presentano difficoltà altimetriche. Dopodiché, al chilometro 31, i corridori dovranno superare lo zampellotto di Surpierre con i suoi 2,1 chilometri al 6,7% e punte del 9%. Poco dopo, al chilometro 43,5, è presente il traguardo volante di Thierrens. Un tratto in discesa accompagnerà il gruppo all’ingresso del circuito conclusivo da ripetere tre volte.

Quest’ultimo è contraddistinto dal traguardo volante di Montbrelioz (km 134,5) e due ascese: Châbles, di soli 1800 metri al 5,1%, ma con punte del 15%, poi Las Granges di 2,5 chilometri al 7,9% con picchi dell’11%, e con gli ultimi passaggi a 14,4 e 9,2 chilometri all’arrivo. Dall’ultimo scollinamento sarà tutta discesa fino alla fine.

Da quello che abbiamo visto nella prima e seconda tappa, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) saranno i due favoriti d’obbligo. Tra gli uomini che invece andranno alla ricerca del riscatto dopo la beffa di ieri, abbiamo Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Clement Champoussin (AG2R Citroen Team). Inoltre spiccano i nomi degli azzurri Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step).

Attenzione dunque ad altri uomini che si sono ben espressi come Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Dion Smith (Team BikeExchange) e gli azzurri Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert). Infine, con ogni probabilità, il team Ineos Grenadiers prenderà in mano la corsa con il leader Rohan Dennis, Geraint Thomas e Richie Porte per bloccare qualsiasi tentativo da parte degli altri big candidati per la generale.

