Il Giro d’Italia 2021 andrà in scena da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio. Sono previsti quasi 3500 chilometri spalmati in 21 tappe. Parterre di lusso per la prestigiosa corsa a tappe di tre settimane che attraversarà l’intero Paese e che torna nella sua tradizionale collocazione primaveriale. Diamo uno sguardo completo alla Corsa Rosa con calendario, percorso, partecipanti principali, difficoltà delle frazioni, palinsesto tv, telecronisti e tanto altro ancora.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2021: DATE E PROGRAMMA DELLE 21 TAPPE

Sabato 8 maggio, PRIMA TAPPA: Torino-Torino (9 km, cronometro individuale)

Domenica 9 maggio, SECONDA TAPPA: Stupinigi-Novara (173 km)

Lunedì 10 maggio, TERZA TAPPA: Biella-Canale (187 km)

Martedì 11 maggio, QUARTA TAPPA: Piacenza-Sestola (186 km)

Mercoledì 12 maggio, QUINTA TAPPA: Modena-Cattolica (171 km)

Giovedì 13 maggio, SESTA TAPPA: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (150 km)

Venerdì 14 maggio, SETTIMA TAPPA: Notaresco-Termoli (178 km)

Sabato 15 maggio, OTTAVA TAPPA: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km)

Domenica 16 maggio, NONA TAPPA: Castel di Sangro-Campo Felice (160 km)

Lunedì 17 maggio, DECIMA TAPPA: L’Aquila-Foligno (140 km)

Martedì 18 maggio – GIORNO DI RIPOSO

Mercoledì 19 maggio, UNDICESIMA TAPPA: Perugia-Montalcino (163 km)

Giovedì 20 maggio, DODICESIMA TAPPA: Siena-Bagno di Romagna (209 km)

Venerdì 21 maggio, TREDICESIMA TAPPA: Ravenna-Verona (197 km)

Sabato 22 maggio, QUATTORDICESIMA TAPPA: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

Domenica 23 maggio, QUINDICESIMA TAPPA: Grado-Gorizia (145 km)

Lunedì 24 maggio, SEDICESIMA TAPPA: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

Martedì 25 maggio – GIORNO DI RIPOSO

Mercoledì 26 maggio, DICIASSETTESIMA TAPPA: Canazei-Sega di Ala (193 km)

Giovedì 27 maggio, DICIOTTESIMA TAPPA: Rovereto-Stradella (228 km)

Venerdì 28 maggio, DICIANNOVESIMA TAPPA: Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km)

Sabato 29 maggio, VENTESIMA TAPPA: Verbania-Alpe Motta (164 km)

Domenica 30 maggio, VENTUNESIMA TAPPA: Senago-Milano (29,4 km, cronometro individuale)

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2021: I PASSAGGI CRUCIALI

Il Giro d’Italia incomincia con una cronometro individuale di 8,6 km per le vie di Torino. La classifica generale assumerà già una sua conformazione: prova contro il tempo adatti agli specialisti, chi lotta per la maglia rosa dovrà dare il massimo. Si resta in Piemonte per la prima frazione in linea: 179 km senza particolari difficoltà altimetriche, sembra tutto pronto per la prima volata del Giro d’Italia. Piemonte ancora protagonista con la terza tappa relativamente mossa: le ascese di Piancancelli, Castino e Manere animano la parte centrale del percorso e potrebbero invogliare la fuga dalla lunga distanza.

La Piacenza-Sestola è la prima tappa davvero impegnativa del Giro d’Italia, con 187 km caratterizzati da tre salite principali. Le ascese di Castello Carpineti e Montemolino sono dei GPM di terza categoria non così esigenti, ma il Colle Passerino non va sottovalutato: è un seconda categoria e la cima è posta ad appena 2,5 km dal traguardo. Sono 4,2 km al 9,9% di pendenza media e una massima del 16%, dunque andrà preso con le pinze.

La Modena-Cattolica invoglia le ruote veloci, successivamente è previsto il primo arrivo in salita del Giro d’Italia. Nelle Marche si inizierà a fare tremendamente sul serio, ad Ascoli Piceno incomincia l’ascesa conclusiva del San Giacomo: 15,5 km al 6,1% di pendenza media e una massima del 10%. Pedalabile perché relativamente costante nella sua seconda parte (sul 7,5%), ma non andrà sottovalutata.

Ci si trasferisce poi in Abruzzo e in Molise, per poi spingersi fino in Puglia e risalire lo Stivale. La nona frazione è un tappone appenninico interamente in terra abruzzese. La salita di Ovindoli è lunga 12,4 km e il GPM di seconda categoria è posto a 23 km dal traguardo. Pendenza media del 5,1%. Arrivo in salita, con il primo GPM di prima categoria di questo Giro d’Italia: 6 km che portano a Rocca di Cambio, con pendenza media del 6,2% ma gli ultimi due km sono all’8,2% e gli ultimi 1600 metri sono sullo sterrato.

Dopo il primo giorno di riposo si riparte con una tappa da quattro stelle, dedicata al Brunello di Montalcino. La “Wine Stage”, lunga 162 km, rappresenta uno degli snodi cruciali di questo Giro d’Italia. Gli uomini in lotta per la maglia rosa saranno infatti chiamati a fronteggiarsi lungo ben quattro tratti di sterrato per complessivi 37,2 km sulle strade bianche, tutti nella parte conclusiva della giornata. Il Passo del Lume Spento, a 3,8 km dal traguardo, farà ulteriore selezione.

Tra dodicesima e tredicesima tappa si ricordano figure importantissime: Gino Bartali (passaggio nella sua Ponte a Ema), Alfredo Martini (transito a Sesto Fiorentino) e Dante Alighieri, di cui ricorre il 700mo anniversario della morte. A quel punto si entra nel vivo, con la scalata dello Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa. Verrà scalato dal versante più “morbido”, ovvero quello di Sutrio, ma si tratta comunque di 14,1 km all’8,5% di pendenza media con gli ultimi tre chilometri costantemente in doppia cifra e gli ultimi 500 metri a un infernale 18,8%.

La frazione regina è però la Sacile-Cortina d’Ampezzo, con addirittura 5700 metri di dislivello da affrontare in 212 km del classicissimo tappone dolomitico. Per ben tre volte si andrà oltre i 2000 metri sul livello del mare. Avvio subito in salita con l’esigente La Crosetta, seguita da una discesa molto tecnica. Ci si invola verso Agordo per poi iniziare l’ascesa al Passo Fedaia, con gli ultimi 5 km sempre oltre il 12% e punte al 18%. Discesa fino a Canazei, per poi imboccare il Passo Pordoi che sarà Cima Coppi con i suoi 2239 metri s.l.m. (la vetta più alta dell’intero percorso). Discesa verso Pieve di Livinallongo, per poi andare verso Ponte Codalonga: lì inizierà il durissimo Passo Giau, 9,9 km di salita al 9,3% di pendenza praticamente costante! Un vero e proprio incubo, la cima è posta a 17,5 km dal traguardo di Cortina d’Ampezzo, tutti in discesa.

Ultima settimana infernale, con tantissime salite. La 17ma frazione propone l’inedito arrivo in quota a Sega di Ala (11,2 km al 9,8% di pendenza media con un tratto di 2 km costantemente al 12%), la 18ma frazione propone l’inedito traguardo in cima all’Alpe di Mera (9,7 km al 9% di pendenza media e gli ultimi 5 km costantemente in doppia cifra con punte del 14%), la 20ma tappa ci regalerà il Passo San Bernardino e il Passo dello Spluga prima dei 7,3 km che portano all’Alpe Motta, costantemente sopra l’8% di pendenza e picchi al 13% nella parte conclusiva.

Il Giro d’Italia si conclude con una prova contro il tempo di 30,3 km, completamente pianeggianti e adatti agli specialisti. Arrivo in Piazza Duomo a Milano.

GIRO D’ITALIA 2021: I PARTECIPANTI DI PUNTA E LE STELLE

Egan Bernal avrà il dorsale numero 1: il colombiano, vincitore del Tour de France 2019, cercherà di incidere il suo nome sul Trofeo Senza Fine e partirà con i favori del pronostico. L’alfiere del Team Ineos è pronto per fronteggiare il britannico Simon Yates, capitano del Team BikeExchange e parso in ottima forma fisica al Tour of the Alps, vinto in maniera convincente. A lottare per la maglia rosa saranno anche i due capitani del Team DSM, ovvero l’australiano Jai Hindley (secondo nel 2020) e il francese Romain Bardet (già due volte sul podio alla Grande Boucle).

C’è grandissima attesa per il giovane fenomeno belga Remco Evenepoel: non corre dal terribile incidente del Giro di Lombardia 2020, ma questo autentico fuoriclasse è in grado di fare saltare il banco. Evenepoel sarà capitano della Deceuninck-Quick Step insieme al portoghese Joao Almedia (15 giorni in maglia rosa lo scorso anno, quando concluse al quarto posto.

L’Italia potrà sperare in Vincenzo Nibali, che ha recuperato dall’infortunio al polso e sarà al via accanto all’olandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Da tenere in considerazione anche gli spagnoli Mikel Landa e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), il russo Aleksandr Vlasov (Astana), Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Daniel Martin (Israeel Start-Up Nation).

Detto degli uomini di classifica, ci sarà da divertirsi anche con velocisti e cacciatori di tappe. Rispondono all’appello Peter Sagan (tre volte Campione del Mondo), Giacomo Nizzolo (Campione d’Europa in carica), Elia Viviani (Campione Olimpico dell’Omnium), Dylan Groenewegen, Caleb Ewan e Tim Merlier. Regaleranno spettacolo anche Davide Formolo, Giulio Ciccone e Diego Ulissi, rientrato dopo la miocardite. Per le prove a cronometro spazio al nostro Filippo Ganna (Campione del Mondo della specialità), Victor Campenaerts, Remi Cavagna e Jos Van Emden.

GIRO D’ITALIA 2021: STELLE DI DIFFICOLTÀ DELLE TAPPE

Tappa 1: Torino-Torino (8,6 km, cronometro individuale) **

Tappa 2: Stupinigi (Nichelino) – Novara (179 km) *

Tappa 3: Biella – Canale (190 km) **

Tappa 4: Piacenza-Sestola (187 km) ***

Tappa 5: Modena-Cattolica (177 km) *

Tappa 6: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (160 km) ****

Tappa 7: Notaresco-Termoli (181 km) *

Tappa 8: Foggia-Guardia Sanframondi (170 km) ***

Tappa 9: Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (158 km) ****

Tappa 10: L’Aquila-Foligno (139 km) *

Tappa 11: Perugia-Montalcino (162 km) ****

Tappa 12: Siena-Bagno di Romagna (212 km) ***

Tappa 13: Ravenna-Verona (198 km) *

Tappa 14: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km) *****

Tappa 15: Grado-Gorizia (147 km) ***

Tappa 16: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km) *****

Tappa 17: Canazei-Sega di Ala (193 km) ****

Tappa 18: Rovereto-Stradella (231 km) **

Tappa 19: Abbiategrasso-Alpe Di Mera (Valsesia) (176 km) ****

Tappa 20: Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta (164 km) ****

Tappa 21: Senago-Milano (cronometro individuale, 30,3 km) *****

GIRO D’ITALIA 2021: COME VEDERLO IN TV. I TELECRONISTI

Dalla partenza fino alle ore 14.00 il Giro d’Italia sarà trasmesso su RaiSport e a commentare le azioni dei ciclisti saranno Andrea De Luca (prima voce) e Marco Saligari (commento tecnico). Dalle ore 14.00, invece, la Corsa Rosa si trasferirà su Rai Due e i microfoni verranno presi da Francesco Pancani e da Giada Borgato.

Per la prima volta una donna sarà la voce tecnica del Giro d’Italia. Grandissima novità in moto: il cronista Stefano Rizzato sarà infatti affiancato da Davide Cassani, il CT della Nazionale Italiana di ciclismo sarà a bordo dell’altra moto cronaca.

Su Eurosport, invece, confermatissima la coppia formata da Luca Gregorio (prima voce) e Riccardo Magrini (commento tecnico).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: diretta integrale delle tappe dal chilometro 0.

GIRO D’ITALIA 2021, PALINSESTO E PROGRAMMI RAI ED EUROSPORT

RAI:

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

EUROSPORT:

12.25-fine tappa, su Eurosport 1: La diretta della tappa

In serata, su Eurosport 1-2: Gli appofondimenti

Al mattino e in seconda serata: La replica della tappa

Foto: Lapresse