LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: nuova chance per Colbrelli! Attenzione a Sagan e Hirschi

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Romandia 2021. La Estavayer-Estavayer, di 168,7 chilometri, sarà una frazione mossa con numerosi saliscendi dall’inizio alla fine, che potrebbe favorire per la terza volta di fila i velocisti resistenti in salita. In totale sono presenti sette GPM di terza categoria.

I primi 30 chilometri di gara non presentano difficoltà altimetriche. Dopodiché, al chilometro 31, i corridori dovranno superare lo zampellotto di Surpierre con i suoi 2,1 chilometri al 6,7% e punte del 9%. Poco dopo, al chilometro 43,5, è presente il traguardo volante di Thierrens. Un tratto in discesa accompagnerà il gruppo all’ingresso del circuito conclusivo da ripetere tre volte.

Quest’ultimo è contraddistinto dal traguardo volante di Montbrelioz (km 134,5) e due ascese: Châbles, di soli 1800 metri al 5,1%, ma con punte del 15%, poi Las Granges di 2,5 chilometri al 7,9% con picchi dell’11%, e con gli ultimi passaggi a 14,4 e 9,2 chilometri all’arrivo. Dall’ultimo scollinamento sarà tutta discesa fino alla fine.

Da quello che abbiamo visto nella prima e seconda tappa, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) saranno i due favoriti d’obbligo. Tra gli uomini che invece andranno alla ricerca del riscatto dopo la beffa di ieri, abbiamo Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Clement Champoussin (AG2R Citroen Team). Inoltre spiccano i nomi degli azzurri Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step).

Attenzione dunque ad altri uomini che si sono ben espressi come Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Dion Smith (Team BikeExchange) e gli azzurri Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert). Infine, con ogni probabilità, il team Ineos Grenadiers prenderà in mano la corsa con il leader Rohan Dennis, Geraint Thomas e Richie Porte per bloccare qualsiasi tentativo da parte degli altri big candidati per la generale.

