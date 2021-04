LIVE Giro di Romandia in DIRETTA: Filippo Ganna fatica in salita ed è 9°. Rohan Dennis impressiona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.39 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del cronoprologo del Giro di Romandia 2021. Buon proseguimento con OA Sport!

17.38 La classifica dei primi dieci di questo prologo del Giro di Romandia 2021, e di conseguenza la prima classifica generale della corsa a tappe svizzera:

1 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 60 50 0:05:26 44.724

2 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 25 30 0:08 43.653

3 PORTE Richie INEOS Grenadiers 10 18 ,, 43.653

4 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 13 0:10 43.393

5 BISSEGGER Stefan EF Education – Nippo 10 0:11 43.264

6 TRATNIK Jan Bahrain – Victorious 7 0:12 43.136

7 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 4 0:13 43.009

8 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 3 0:14 42.882

9 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 2 ,, 42.882

10 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 1 ,, 42.882

17.37 Tra i conclamati uomini di classifica, chi è riuscito a limitare di più i danni è Wilco Kelderman, undicesimo a 15” dalla vetta. Sepp Kuss è tredicesimo con un secondo di più, Miguel Angel Lopez paga invece 18”. Bene anche Ion Izagirre, a 20 secondi.

17.34 Dietro di lui, solo per una questione di centesimi, Mattia Cattaneo della Deceuninck-Quick Step, difesosi benissimo in questa prova. Tra il ventinovesimo ed il trentaduesimo posto altri quattro azzurri: nell’ordine Diego Ulissi (+21”), Manuele Boaro (+22”), Fausto Masnada e Antonio Tiberi (+23”).

17.31 Il miglior italiano quest’oggi è Filippo Ganna, che ha concluso la prova al nono posto a 14”. Era considerato fra i favoriti, ma gli ultimi metri di salita non lo hanno sicuramente aiutato. L’ultima cronometro di Friburgo può essere molto più adatta alle sue caratteristiche.

17.29 Prestazione Pazzesca di Rohan Dennis, che si è praticamente divorato i quattro chilometri di Oron! L’ex campione del mondo chiude con un tempo inavvicinabile per tutti, 5’26”, rimanendo in vetta fino alla fine. Il podio viene completato dai suoi capitani in corsa, entrambi a 9”: Geraint Thomas sopravanza Richie Porte per una questione di centesimi. La Ineos vuole dominare questo Giro di Romandia, ha lanciato un messaggio parecchio importante nell’economia della corsa!

17.26 VINCE ROHAN DENNIS, LA INEOS DOMINA OCCUPANDO TUTTO IL PODIO!

17.25 GERAINT THOMAS SECONDO, AVANTI PER MILLESIMI AVANTI A RICHIE PORTE!

17.24 CAVAGNA RIMANE DIETRO! 5’37”! Nella seconda parte ha esaurito le energie! Thomas era dietro, impossibile battere Dennis.

17.23 Intanto arriva Kuss, con 5’42”.

17.23 CAVAGNA SI STA MANGIANDO LA STRADA. 2’46” AL PRIMO INTERTEMPO!

17.22 BENE MARC HIRSCHI! 5’41”, come Cattaneo e Ganna!

17.21 Per coloro che sono rimasti, sembra davvero difficile battere Rohan Dennis che ha fatto un grandissimo lavoro.

17.20 Cavagna è partito con una rabbia in corpo enorme, mentre per Thomas c’è un rapporto assai lungo. Sembra stare molto bene il gallese.

17.19 E con la partenza del numero 1 Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), SI CONCLUDONO LE PARTENZE DEL CRONOPROLOGO DEL GIRO DI ROMANDIA 2021!

17.18 Ora è il turno di un altro ottimo cronoman, Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step).

17.17 Altro nome spendibile per la classifica, Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

17.16 Partono gli ultimi quattro in lista: tocca a Marc Hirschi (Team UAE Emirates).

17.13 Tempo poco rilevante quello di Alex Dowsett, che arriva a 25” dalla vetta.

17.12 Fra poco sarà il momento dell’ultimo italiano, Antonio Tiberi della Trek-Segafredo.

17.09 Stanno per partire gli ultimi 10 corridori. Il podio virtuale: Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers) con il tempo di 5’26”, secondo Richie Porte (Ineos-Grenadiers) a otto secondi, terzo Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) a undici secondi.

17.07 Ora tocca ad Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), altro ottimo interprete delle crono.

17.05 GRAN TEMPO DI RICHIE PORTE! SECONDO POSTO PER LUI! 5’35”, A 8” DA ROHAN DENNIS!

17.03 Chiude a 5’46” Tony Martin, a 20” da Rohan Dennis sempre più primo.

17.02 Al traguardo Rui Costa, che conferma il suo feeling con il Romandia, chiude a 5’45”.

17.01 Ora Simon Pellaud, capitano della selezione svizzera, scende in pista.

16.59 Arriva il momento di Richie Porte, uno che nei cronoprologhi ha sempre fatto abbastanza bene.

16.58 Prima della partenza di Porte, ribadiamo il podio virtuale: Rohan Dennis in testa, con 11 secondi su Bissegger (EF Education-Nippo) e 13 su Tratnik (Bahrain-Victorious).

16.57 Ora è il momento di Tony Martin (Team Jumbo-Visma), campione tedesco di specialità.

16.56 Parte adesso Rui Costa (Team UAE Emirates), uno abituato a salire sul podio in questa corsa. Fra tre minuti sarà il turno di Richie Porte.

16.54 Poteva far meglio Sergio Henao (Qhubeka-Assos), che chiude la sua prova con sei minuti tondi.

16.53 Partito il giovane Lucas Hamilton (Team BikeExchange).

16.52 Sembra difficilissimo scalzare Rohan Dennis dalla vetta della classifica. L’australiano ha fatto davvero una gran prova.

16.50 C’è Sergio Henao adesso in strada, uno che potrebbe dire la sua durante il Giro di Romandia.

16.46 Non era una cronometro adattissima a lui, visto l’ultimo chilometro di salita. L’ultima tappa, una prova contro il tempo più pianeggiante, può vederlo protagonista.

16.45 SOLO QUINTO FILIPPO GANNA! Il campione del mondo chiude con 5’41”, a quattordici secondi da Dennis.

16.44 Nel tratto in salita Filippo, ma Dennis ha fatto un vero e proprio CAPOLAVORO pochi minuti fa…

16.42 La pedalata è al solito buona, ma l’intertempo non gioca a suo favore: 2’52”, dietro Dennis.

16.41 Vediamo come reagirà il nostro Ganna dopo il tempone del suo compagno di squadra, da ricordare che il finale di tappa è in salita e che quindi complica i suoi piani di vittoria…

16.39 PARTE FILIPPO GANNA! Il campione del mondo ora è in strada!

16.37 Izagirre (Astana-Premier Tech) arriva a 20” da Dennis. Ma è l’australiano che ha creato un vuoto enorme…

16.36 Il podio ora parla di Rohan Dennis in testa, con 11 secondi su Bissegger (EF Education-Nippo) e 13 su Tratnik (Bahrain-Victorious). Parte intanto Diego Ulissi (Team UAE Emirates).

16.35 Quattro minuti alla partenza di Filippo Ganna dai blocchi.

16.33 Va piano Chris Froome, che non riesce ad andare sotto i sei minuti. 6’18” il suo tempo.

16.32 Piccolo particolare sulla prova di Dennis: la sua media oraria è di 44,7. Più di un chilometro e mezzo rispetto a Bissegger.

16.31 Intanto parte Ion Izagirre dell’Astana.

16.31 Abbiamo enorme piacere a rivedere un po’ di pubblico sulle strade del ciclismo mondiale, come succede in questa foto.

16.30 Fra nove minuti l’iridato delle cronometro uscirà dai blocchi e seguiremo la sua prova.

16.28 Filippo Ganna è chiamato ad una grande prova per poter strappare la vittoria dalle mani del compagno di squadra.

16.27 Adesso è anche il momento di Chris Froome (Israel Start-Up Nation), curiosissimi di vederlo all’opera.

16.25 Niente male anche Mattia Cattaneo, ora quinto assoluto a 5’41”06”.

16.25 TEMPONE DI ROHAN DENNIS! 5’26” per lui, PASSA NETTAMENTE IN TESTA CON UNDICI SECONDI SU BISSEGGER!

16.23 ROHAN DENNIS, MIGLIOR TEMPO DOPO 2400 METRI!! 2’48”98”’ per l’uomo della INEOS, che ora insidia Bissegger! Bene anche Cattaneo, passato con il tempo di 2’50”.

16.22 Il podio provvisorio potrebbe cambiare fra poco. Per ora la classifica parla così: primo Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) con il suo 5’37”85”, alle sue spalle Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) a nemmeno due secondi, terzo Jesus Herrada (Cofidis).

16.20 Non male anche l’approccio di Peter Sagan, quattordicesimo a 10” da Bissegger.

16.19 PARTE ROHAN DENNIS. Uno dei favoriti di oggi.

16.19 BISSEGER RESISTE ANCHE CON HAIG! Dietro di quasi otto secondi il corridore della Bahrain-Victorious.

16.18 Ora Mattia Cattaneo inizia il suo Giro di Romandia. Potrebbe dire la sua in questi giorni svizzeri.

16.17 Bene Aleksey Lutsenko, che chiude nono a sette secondi e mezzo.

16.15 Parte Peter Sagan (BORA-Hansgrohe). Intanto maluccio Reichenbach, che prende 20” da Bissegger.

16.13 Gli spettatori svizzeri si attrezzano in ogni modo per poter guardare la corsa… Intanto parte Jack Haig (Bahrain-Victorious).

16.12 MOLTO BENE MIGUEL ANGEL LOPEZ! Chiude a 5’45”, a 7” dalla vetta. Tra gli uomini di classifica ha fatto meglio solo Kelderman.

16.11 Ora è il momento di Sebastien Reichenbach, svizzero della Groupama-FDJ.

16.10 Rimane dunque immutato il podio provvisorio: primo Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) con il suo 5’37”85”, alle sue spalle Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) a nemmeno due secondi, terzo Herrada (Cofidis).

16.09 Ilan Wan Wilder (Team DSM) va anche lui molto vicino a Bissegger, ma non riesce a passarlo. Anche lui ritardo di 4 secondi e mezzo, ai piedi del podio.

16.08 Fra undici minuti può partire un altro uomo che può dire la sua nella giornata di oggi, Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers).

16.07 Bene anche Masnada, che chiude con un 5’49”83”. Stesso tempo di Boaro, tutto sommato buono. Intanto parte Miguel Angel Lopez, al debutto con la Movistar.

16.04 Anche Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) è in strada. Per lui occasione di poter ricoprire il ruolo di capitano.

16.01 ARRIVA WILCO KELDERMAN, OTTIMO TEMPO PER LUI! Quarto posto a 4” da Bissegger.

16.00 Arriva il tempo di Caruso, 5’54”, 16” dal miglior tempo di Bissegger.

15.58 In breve dovrebbe arrivare al traguardo il nostro Damiano Caruso. Aspettiamo i riferimenti cronometrici..

15.55 Ricordiamo il podio provvisorio: primo Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) con il suo 5’37”85”, alle sue spalle Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) a nemmeno due secondi, terzo Herrada (Cofidis). Intanto parte Wilco Kelderman (BORA-Hansgrohe).

15.53 Parte Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) che potrebbe dire la sua in questa gara. Intanto alto il tempo di Woods.

15.52 Michael Woods è sul tratto in salita. Vediamo dove può piazzarsi il canadese.

15.50 Jesus Herrada si avvicina a Bisseger, ma senza successo: 2”59” di ritardo per l’uomo della Cofidis.

15.49 Nemmeno Chad Haga riesce a battere Bisseger: 5’47”60” per lo statunitense del Team DSM.

15.47 È ora il momento di Michael Woods (Israel Start-Up Nation), reduce da un’ottima Liegi-Bastogne-Liegi. Avanti resiste Stefan Bissegger con il suo 5’37”85”.

15.44 Parte adesso José Herrada (Cofidis), l’uomo che dovrebbe curare la classifica per il team francese.

15.43 Nemmeno il campione olandese di specialità Jos Van Emden impensierisce Bissegger, arrivando a 20” di margine.

15.41 Altro italiano in rampa di lancio, Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert)

15.39 RESISTE BISSEGGER! Tratnik è secondo con 5’39”37”, a nemmeno due secondi dal corridore EF.

15.38 Jan Tratnik è già sul tratto finale in salita. Ricordiamo che lo sloveno può dire la sua in ottica vittoria.

15.36 Boaro scende dunque al terzo posto in classifica.

15.34 Stefan Kung non riesce a battere il tempo di Bissegger: 5” di ritardo per lui.

15.33 Ora tocca a Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). Ricordiamo che lo svizzero lo scorso anno si è tolto lo sfizio di battere anche Filippo Ganna nell’ultima cronometro del Giro d’Italia 2020.

15.31 Il tempo di Bissegger inizia ad essere già parecchio interessante.

15.29 Intanto il tempo di Boaro viene battuto dallo svizzero Bissegger (EF Education-Nippo), che chiude in 5’37”85”.

15.29 Il trentesimo corridore in gara può essere uno di quelli che può abbassare in maniera consistente il tempo: parliamo dello specialista svizzero Stefan Kung, della Groupama-FDJ.

15.26 Italiano numero 5 sul percorso: si tratta di Davide Villella della Movistar.

15.24 Colbrelli viene subito sopravanzato da Kruijswijk (Jumbo-Visma), ad un secondo e mezzo da Boaro.

15.23 E Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) si prende il secondo posto a 3” da Boaro. Due italiani in testa!

15.22 Ora Stefan Bissiger (EF Education-Nippo) in rampa di lancio.

15.19 Edward Dumbar (INEOS Grenadiers) è il ventesimo ciclista ad entrare in corsa. Manuele Boaro (Astana-Premier Tech) fa segnare il miglior tempo in 5’48”93”.

15.17 Ora scende la rampa un corridore interessante per la classifica generale, Steven Kruijswijk della Jumbo-Visma. Chissà però che non lasci l’onore di combattere a Sepp Kuss.

15.16 Altro italiano sotto l’arco di partenza: tocca ad Oliviero Troia (UAE Team Emirates).

15.14 Immagini dell’arrivo ad Oron:

Magnifique arrivée en côte au château d’Oron. pic.twitter.com/uqYFnBNDow — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 27, 2021

15.13 Tocca al terzo azzurro in gara, Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). Intanto Gilbert si piazza al secondo posto, dietro di 40 centesimi rispetto a Denz.

15.11 Ora è il momento del nostro Manuele Boaro (Astana-Premier Tech).

15.10 Nico Denz (Team DSM) lima di altri quattro secondi il miglior tempo, ora di 5’52”.

15.09 Jan Bakelants (Intermarchè-Wanty Gobert) fa subito meglio, abbattendo il muro dei sei minuti: 5’56” per il belga.

15.08 Joel Suter è ovviamente il primo a terminare la prova. Il suo tempo è di 6’10”.

15.06 Partito anche Dario Cataldo. Da ricordare che a circa metà della prova, dopo 2400 metri, c’è un riferimento cronometrico.

15.05 Ora è il momento di Philippe Gilbert (Lotto-Soudal); dopo di lui il primo italiano in gara, Dario Cataldo della Movistar.

15.03 Fra non molto dovremmo avere il primo riferimento cronometrico, con Joel Suter che raggiungerà il traguardo.

15.02 Ora è il momento di un ‘nobile decaduto’ come Tejay Van Garderen (EF Education-Nippo) che per anni ha combattuto per salire sul podio al Tour de France.

15.00 Margine di un solo minuto tra un ciclista e l’altro, con Geraint Thomas a chiudere la carovana alle 17.19.

15.00 PARTE IL GIRO DI ROMANDIA! JOEL SUTER IL PRIMO SUL PERCORSO.

14.58 Mancano solo due minuti per la partenza del Giro di Romandia.

14.55 La lista completa dei partecipanti, sul profilo Twitter della corsa:

14.53 Il ciclista che darà il via all’edizione numero 74 del Giro di Romandia sarà lo svizzero Joel Suter, appartenente al team nazionale rossocrociato.

14.51 Ventuno gli italiani in corsa in questo Giro di Romandia. Questa la lista completa e le loro relative partenze

7 15:06:00 132 CATALDO Dario MOV

12 15:11:00 82 BOARO Manuele APT

14 15:13:00 63 COLBRELLI Sonny TBV

17 15:16:00 36 TROIA Oliviero UAD

27 15:26:00 137 VILLELLA Davide MOV

35 15:34:00 55 MOSCHETTI Matteo TFS

42 15:41:00 186 PETILLI Simone IWG

52 15:51:00 86 MARTINELLI Davide APT

54 15:53:00 61 CARUSO Damiano TBV

55 15:54:00 54 MOSCA Jacopo TFS

57 15:56:00 33 *COVI Alessandro UAD

59 15:58:00 11 MASNADA Fausto DQT

65 16:04:00 156 SABATINI Fabio COF

79 16:18:00 12 CATTANEO Mattia DQT

97 16:36:00 37 ULISSI Diego UAD

100 16:39:00 6 GANNA Filippo IGD

106 16:45:00 142 *CONCA Filippo LTS

122 17:01:00 184 MINALI Riccardo IWG

125 17:04:00 157 VIVIANI Elia COF

135 17:14:00 57 *TIBERI Antonio TFS

14.48 Questa la lista delle partenze dei corridori da osservare attentamente in questo prologo:

6 15:05:00 141 GILBERT Philippe LTS

18 15:17:00 21 KRUIJSWIJK Steven TJV

30 15:29:00 102 KUNG Stefan GFC

34 15:33:00 66 TRATNIK Jan TBV

48 15:47:00 121 WOODS Michael ISN

54 15:53:00 61 CARUSO Damiano TBV

56 15:55:00 44 KELDERMAN Wilco BOH

59 15:58:00 11 MASNADA Fausto DQT

88 16:27:00 125 FROOME Chris ISN

100 16:39:00 6 GANNA Filippo IGD

120 16:59:00 7 PORTE Richie IGD

127 17:06:00 131 SOLER Marc MOV

128 17:07:00 124 DOWSETT Alex ISN

137 17:16:00 31 *HIRSCHI Marc UAD

138 17:17:00 22 KUSS Sepp TJV

139 17:18:00 13 CAVAGNA Remi DQT

140 17:19:00 1 THOMAS Geraint IGD

14.45 Sicuramente ci saranno altri ciclisti che vorranno sorprendere. Tra questi, sottolineiamo le candidature del francese Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), dello svizzero Stefan Kung (Groupama-FDJ) e dello sloveno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).

14.42 Tornando ai favoriti della giornata, Ganna dovrà guardarsi da una concorrenza agguerrita soprattutto in casa. Nelle fila delle INEOS-Grenadiers ci sono altri tre ciclisti che puntano al successo: Rohan Dennis, Richie Porte e Geraint Thomas, l’ultimo a partire quest’oggi con il pettorale numero 1.

14.40 Le immagini del percorso di questo prologo, offerte dalla pagina Twitter della corsa:

J-J @TourDeRomandie !

Prologue ⏱

📅 27.04.

🚩Oron – Oron

🚲 4.05 km Parcours en accéléré avec un beau final en bosse !#TDR2021 pic.twitter.com/5aUXj9mqcJ — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 27, 2021

14.38 Il favorito d’obbligo della giornata di oggi è Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers): il campione del mondo a cronometro è il favorito d’obbligo nella giornata di oggi per estire la prima maglia di leader della generale.

14.35 Il percorso di oggi è pianeggiante per quasi tutti i quattro chilometri, mentre gli ultimi metri vedranno la strada inerpicarsi leggermente in un tratto di pavé, che potrebbe fare la differenza.

14.33 Fra poco prenderà il via l’edizione numero 74 della breve corsa a tappe svizzera con un cronoprologo di poco più di quattro chilometri che si svolgerà ad Oron.

14.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia 2021.

Buona giornata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia 2021, una cronometro di quattro chilometri che si terrà nel comune svizzero di Oron. Il Covid-19 ha interrotto lo scorso anno una tradizione che proseguiva dal 1947, anno di costituzione della breve corsa a tappe che spesso ha dato interessanti spunti in ottica Giro d’Italia.

Come da tradizione in Svizzera si comincia con una breve prova contro il tempo: solo quattro chilometri per disegnare la prima classifica del Giro di Romandia. Ma nonostante questo si può già creare un po’ di margine tra i corridori che vorranno fare classifica; l’arrivo sarà difatti in salita con un tratto in pavé, che può evidenziare subito chi sono gli uomini che potranno puntare al podio.

In una normale cronometro, l’uomo da battere sarebbe sicuramente Filippo Ganna. I quattromila metri sono la distanza con cui è salito alla ribalta in pista, competizione in cui si è laureato campione del mondo per tre volte consecutive tra il 2018 ed il 2020. Nella lotta per il successo il treno delle cronometro (partenza alle ore 16.39) dovrà guardarsi in casa dai suoi compagni della Ineos-Grenadiers: Rohan Dennis, Richie Porte, secondo alla Vuelta Ciclista a Catalunya di marzo e già trionfatore del Romandia nel 2017, e Geraint Thomas, ultimo a partire che in passato ha già vinto un prologo in Svizzera.

Il Giro di Romandia 2021 partirà ufficialmente alle 15, con la partenza di Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB). Seguiremo l’andamento di tutta la frazione minuto per minuto. Buon divertimento!

