Il Giro d’Italia 2021 scatterà sabato 8 maggio, dunque mancano appena dieci giorni alla cronometro individuale di Torino che segnerà il via della Corsa Rosa. Gli organizzatori di RCS Sport hanno reso noto l’elenco degli iscritti alla 104ma edizione della corsa a tappe di tre settimane. Diamo uno sguardo agli uomini di maggior rilievo che delizieranno gli appassionati di ciclismo nel cuore della primavera, collocazione tradizionale di questo evento non soltanto sportivo ma anche di costume e che unisce un Paese intero.

Egan Bernal avrà il dorsale numero 1: il colombiano, vincitore del Tour de France 2019, cercherà di incidere il suo nome sul Trofeo Senza Fine e partirà con i favori del pronostico. L’alfiere del Team Ineos è pronto per fronteggiare il britannico Simon Yates, capitano del Team BikeExchange e parso in ottima forma fisica al Tour of the Alps, vinto in maniera convincente. A lottare per la maglia rosa saranno anche i due capitani del Team DSM, ovvero l’australiano Jai Hindley (secondo nel 2020) e il francese Romain Bardet (già due volte sul podio alla Grande Boucle).

C’è grandissima attesa per il giovane fenomeno belga Remco Evenepoel: non corre dal terribile incidente del Giro di Lombardia 2020, ma questo autentico fuoriclasse è in grado di fare saltare il banco. Evenepoel sarà capitano della Deceuninck-Quick Step insieme al portoghese Joao Almedia (15 giorni in maglia rosa lo scorso anno, quando concluse al quarto posto.

L’Italia potrà sperare in Vincenzo Nibali, che ha recuperato dall’infortunio al polso e sarà al via accanto all’olandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Da tenere in considerazione anche gli spagnoli Mikel Landa e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), il russo Aleksandr Vlasov (Astana), Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Daniel Martin (Israeel Start-Up Nation).

Detto degli uomini di classifica, ci sarà da divertirsi anche con velocisti e cacciatori di tappe. Rispondono all’appello Peter Sagan (tre volte Campione del Mondo), Giacomo Nizzolo (Campione d’Europa in carica), Elia Viviani (Campione Olimpico dell’Omnium), Dylan Groenewegen, Caleb Ewan e Tim Merlier. Regaleranno spettacolo anche Davide Formolo, Giulio Ciccone e Diego Ulissi, rientrato dopo la miocardite. Per le prove a cronometro spazio al nostro Filippo Ganna (Campione del Mondo della specialità), Victor Campenaerts, Remi Cavagna e Jos Van Emden.

PRINCIPALI PARTECIPANTI GIRO D’ITALIA 2021:

Ineos Grenadiers: Egan Bernal, Filippo Ganna

AG2R Citroen Team: Tony Gallopin, Andrea Vendrame

Alpecin-Fenix: Tim Merlier, Dries De Bondt

Androni Giocattoli – Sidermec: Jefferson Cepeda, Simon Pellaud

Astana – Premier Tech: Aleksandr Vlasov, Luis Leon Sanchez

Bahrain Victorious: Mikel Landa, Pello Bilbao

Bardiani CSF Faizane’: Giovanni Visconti, Enrico Battaglin

Bora – Hansgrohe: Peter Sagan, Emanuel Buchmann

Cofidis: Elia Viviani, Natnael Berhane

Deceuninck – Quick-step: Remco Evenepoel, João Almeida

EF Education – Nippo: Hugh Carthy, Ruben Guerreiro

Eolo-kometa Cycling Team: Luca Wackermann, Vincenzo Albanese

Groupama – FDJ: Tobias Ludvigsson, Rudy Molard

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux: Jan Hirt, Andrea Pasqualon

Israel Start-Up Nation: Daniel Martin, Alex Dowsett

Jumbo-Visma: George Bennett, Dylan Groenewegen

Lotto Soudal: Caleb Ewan, Thomas De Gendt

Movistar Team: Marc Soler, Dario Cataldo

Team BikeExchange: Simon Yates, Mikel Nieve

Team DSM: Jai Hindley, Romain Bardet

Team Qhubeka Assos: Giacomo Nizzolo, Domenico Pozzovivo

Trek – Segafredo: Vincenzo Nibali, Bauke Mollema

UAE Team Emirates: Davide Formolo, Diego Ulissi

Foto: Lapresse