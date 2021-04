La Rai ha svelato il proprio palinsesto per il Giro d’Italia 2021, evento sportivo che verrà coperto in maniera capillare dal network pubblico. La Corsa Rosa sarà assoluta protagonista sui canali dell’emittente che, per la prima volta nella storia, trasmetterà la diretta integrale di tutte le tappe. Ogni frazione, fin dal chilometro zero, potrà essere seguita dagli appassionati di ciclismo, gratis e in chiaro.

L’altra grande novità riguarda la cabina di commento, che si sdoppierà in due. Dalla partenza fino alle ore 14.00, infatti, il Giro d’Italia sarà trasmesso su RaiSport e a commentare le azioni dei ciclisti saranno Andrea De Luca (prima voce) e Marco Saligari (commento tecnico). Dalle ore 14.00, invece, la Corsa Rosa si trasferirà su Rai Due e i microfoni verranno presi da Francesco Pancani e da Giada Borgato. Per la prima volta una donna, ex ciclista e già apprezzatissima commentatrice per la Rai, sarà la voce tecnica del Giro d’Italia.

Grandissima novità anche in moto: il cronista Stefano Rizzato sarà infatti affiancato da Davide Cassani, il CT della Nazionale Italiana di ciclismo sarà a bordo dell’altra moto cronaca e offrirà la sua esperienza ai telespetattori. Si preannuncia dunque un grande spettacolo a partire da sabato 8 maggio.

Foto: Lapresse