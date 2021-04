LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: giornata nervosa in circuito. Produit e Chamoson i punti nevralgici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Romandia 2021. Dopo la vittoria a cronometro di Rohan Dennis nel prologo di apertura, le breve corsa a tappe elvetica prosegue con una frazione in linea molto mossa tra Aigle e Martigny (168,1 km), le località che erano state designate per il mancato Mondiale 2020 in terra svizzera.

Il tutto per bene 2200 metri di dislivello totale e nove salite. Attenzione soprattutto al circuito finale da percorrere quattro volte, e che presenta due strappi, ossia Produit e Chamoson, con pendenze superiori al 10%. Anche se non è da escludere un possibile arrivo allo sprint, data la lontananza di queste due asperità dalla linea del traguardo.

Dopo circa 10 chilometri dalla partenza di Aigle, i corridori dovranno subito affrontare il GPM di terza categoria de La Rasse; un’ascesa di soli 2,4 chilometri ma con una pendenza media dell’8,5% e punte del 12%. Questo sarà il punto nevralgico per la fuga del giorno. Successivamente un tratto in pianura condurrà il gruppo a Fully, località designata per l’ingresso nel circuito di 34,6 chilometri da ripetere quattro volte.

Il primo GPM sarà quello di Produit, una salita di terza categoria di 2,6 chilometri al 7,2% con picchi del 12%. Subito dopo è presente l’asperità del Chamoson, un altro GPM di terza categoria lungo 2,2 chilometri con una pendenza media del 5,9% e punte del 9%. L’ultimo passaggio su questo zampellotto, favorevole per qualche colpo di mano, è previsto a 22 chilometri dalla conclusione in quel di Martigny. Questo tratto finale è totalmente pianeggiante e potrebbe agevolare gli uomini veloci del gruppo.

Tra gli attaccanti, spicca su tutti il nome del tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), che avrà di fronte a sé un percorso ad hoc. La sua condizione è in crescendo e decisamente promettente in ottica Giro d’Italia. Attenzione allo slovacco anche per una possibile volata. Tra gli altri uomini che potremmo vedere all’attacco, non vanno esclusi nemmeno Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), che si sono già ben espressi nel prologo; se non Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo).

Parlando di velocisti, l’Italia si affiderà su Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), da cui possiamo aspettarci anche un possibile attacco, poi Elia Viviani (Cofidis), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert). Da verificare la condizione di Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Contro di loro figurano il giovane Jake Stewart (Groupama-FDJ), Phil Bauhaus (Bahrain Victorius), Dion Smith (Team BikeExchange) e Clement Venturini (AG2R Citroen Team).

