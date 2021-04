VIDEO Giro di Romandia, Rohan Dennis vince il prologo. Filippo Ganna fatica ed è nono. Highlights e sintesi

Rohan Dennis ha vinto il prologo del Giro di Romandia 2021. L’australiano ha giganteggiato nella cronometro individuale d’apertura, 4 km con partenza e arrivo a Oron caratterizzati da un ultimo chilometro in salita che si è fatto sentire nelle gambe dei corridori. Il Campione del Mondo 2018 e 2019 delle prove contro il tempo si è imposto col crono di 5’27”, avendo la meglio sul britannico Geraint Thomas per otto secondi, mentre il connazionale Richie Porte ha concluso in terza piazza a nove secondi di ritardo. Spettacolare tripletta della Ineos Grenadiers.

Delusione in casa Italia perché Filippo Ganna non è andato oltre la nona posizione, attardato di 14” dal vincitore. Il Campione del Mondo a cronometro non è riuscito a trovare il ritmo, ha perso terreno già nella parte pianeggiante e poi in salita ha pagato dazio. Momento di forma che sembra non essere ottimale per il piemontese, quando mancano dieci giorni all’inizio del Giro d’Italia. Decimo posto per Mattia Cattaneo con lo stesso tempo del ribattezzato Top Gun. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del prologo del Giro di Romandia 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS PROLOGO GIRO DI ROMANDIA 2021

VIDEO VITTORIA DI ROHAN DENNIS

VIDEO ARRIVO FILIPPO GANNA

Foto: Lapresse