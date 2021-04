Il Giro d’Italia 2021 andrà in scena da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio. La Corsa Rosa torna nella sua collocazione storica, dopo l’eccezionale edizione dello scorso ottobre dovuta all’emergenza sanitaria, e si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente. La battaglia per la conquista della prima grande corsa a tappe della stagione sarà rovente, con tante stelle ponte a dire la loro e a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo.

Il Giro d’Italia non è soltanto una corsa ciclistica, ma è un evento di costume e di tradizione che unisce tutto il Paese, un’enorme cassa di risonanza per tutte le località che vengono toccate dall’evento e per tutte le aziende che orbitano attorno a questa manifestazione. Si incomincerà con una breve cronometro individuale a Torino. Al quarto giorno è già previsto il primo arrivo in salita a Sestola (non complicatissimo), la sesta tappa riserva ben 3400 metri di dislivello tra le Grotte di Frasassi e Ascoli Piceno. Domenica 16 maggio l’insidioso arrivo in quota a Campo Felice (in Abruzzo). Previsti omaggi a Gino Bartali, Alfredo Martini, Dante Alighieri.

Sabato 22 maggio sarà il giorno dello Zoncolan (dal versante “morbido” di Sutrio), seguito dalla Grado-Gorizia con sconfinamento in Slovenia. La seconda settimana si concluderà col tappone Sacile-Cortina d’Ampezzo, che prevede Passo Fedaia, Passo Pordoi, Passo Giau. La terza settimana incomincia con l’arrivo in salito inedito a Sega di Ala (partenza da Canazei, si scalerà nel finale il Passo San Valentino). Poi altro arrivo inedito in salita all’Alpe di Mera in Valsesia (dopo Mottarone e Colma di Varallo) e il tappone piemontese da 4800 metri di dislivello con Passo San Bernardino, Passo dello Spluga e arrivo all’Alpe di Motta. Finale con i 29,4 km a cronometro da Senago a Milano.

Il Giro d’Italia 2021 potrà essere seguito chilometro dopo chilometro da tutti gli appassionati di ciclismo. La Rai trasmetterà la diretta di tutte le tappe: dalla partenza alle ore 14.00 su RaiSport, dalle ore 14.00 su Rai 2. Eurosport 1 accompagnerà tutti gli appassionati a partire dalle ore 12.25 circa giorno dopo giorno. Sono previste anche tante trasmissioni di approfondimento. Assicurata anche la diretta streaming tramite Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e DAZN (dove sono visibili in streaming i canali di Eurosport).

DIRETTA LIVE scritta integrale, dal chilometro 0 per tutte le tappe, su OA Sport, per non perdersi davvero nulla, ovunque voi sarete. Non soltanto la diretta della corsa, ma anche tante trasmissioni prima e dopo le varie frazioni, per una copertura capillare del Giro d’Italia e per vivere al meglio tutte le emozioni. Di seguito i palinsesti completi di Rai ed Eurosport per il Giro d’Italia 2021.

GIRO D’ITALIA 2021, COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIRO D’ITALIA 2021, PALINSESTO E PROGRAMMI RAI:

TUTTI I GIORNI:

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

GIRO D’ITALIA 2021, PALINSESTO E PROGRAMMI EUROSPORT:

TUTTI I GIORNI:

12.25-fine tappa, su Eurosport 1: La diretta della tappa

In serata, su Eurosport 1-2: Gli appofondimenti

Al mattino e in seconda serata: La replica della tappa

Foto: Lapresse