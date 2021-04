Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia 2021, che scatterà sabato 8 maggio da Torino. Lo Squalo ha sciolto ogni riserva e, come rivelano gli organizzatori di RCS Sport attraverso un comunicato stampa, il siciliano si presenterà al via nel capoluogo piemontese dopo l’infortunio al polso. Il 36enne era caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato la frattura del radio del polso, si erano poi operato in osteosintesi e ha già avuto il via libera per tornare in sella. Il due volte vincitore della Corsa Rosa (2013 e 2016) sarà dunque regolarmente in gruppo e proverà a essere protagonista.

L’alfiere della Trek-Segafredo, affiancato tra gli altri dal solido olandese Bauke Mollema, sarà come sempre uno degli uomini da tenere principalmente in considerazione e cercherà di regalare qualche fiammata delle sue. Prima dell’infortunio il vincitore del Tour de France 2014 aveva dichiarato che non avrebbe lottato per la classifica generale, ma magari si trattava di pretattica. Scopriremo strada facendo quali sono le condizioni fisiche di Vincenzo Nibali, che dovrebbe partecipare poi anche alla Grande Boucle in modo da scaldare la gamba in vista delle Olimpiadi, uno dei principali obiettivi della stagione.

Nel palmares dello Squalo figurano ben sei piazzamenti sul podio nella grande corsa a tappe di casa: oltre ai sigilli del 2013 e del 2016 vanno annoverati i secondi posti del 2011 e del 2019, mentre nel 2010 e nel 2017 concluse in terza posizione. Lo scorso anno, quando il Giro d’Italia si disputò a ottobre a causa dell’emergenza sanitaria, fece fatica in salita e si dovette accontentare del settimo posto.

Il miglior risultato della stagione, incominciata a inizio febbraio con l’Etoile de Besseges in Frrancia, è il nono posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico. L’ultima gara disputata dal messinese è la Milano-Sanremo, da lui vinta nel 2018 e in questa occasione conclusa al 35mo posto, aiutando il compagno Jasper Stuyven a trionfare.

