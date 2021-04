LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Finale Superlega volley in DIRETTA. Sesto scudetto per la Lube!!! Ancora sconfitti gli umbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.18: Si chiude qui la nostra diretta ma l’appuntamento è già per sabato prossimo, 1 maggio, per la doppia finale di Champions con in campo Conegliano e Trento., Grazie per averci seguito e buona serata!

20.17 In casa Perugia 17 punti per Leon, 16 per Atanasijevic, 11 per Solè e 10 per Plotnytskyi

20.16: Un po’ di numeri: Juantorena top scorer per Civitanova con 19 punti ma bene anche Rychlicki con 17 e Leal con 16 e pure Anzani con 10 punti all’attivo e un grande muro.

20.15: La vittoria dei marchigiani, comunque, arriva al termine di una serie in cui la squadra di Gianlorenzo Blengini (al secondo scudetto in panchina) è stata superiore in tutti i fondamentali

20.13: Onore delle armi per gli umbri che oggi, escluso il primo set, hanno giocato un buon match, ritrovando Atanasijevic, all’ultimo incontro in Italia prima dell’addio alla Superlega ma con un Leon e un Plotnytskiy a corrente alternata

20.12: Non ha giocato la partite perfetta Civitanova che è stata meno efficace delle gare precedenti in battuta ma a turno Rychlicki (il più continuo degli attaccanti), Leal, ottimo nella prima parte e Juantorena, devastante nel finale, hanno demolito la resistenza di Perugia

20.11: Vittoria meritata della Lube Civitanova che vince 3-1 gara-4 e conquista il SESTO SCUDETTO DELLA SUA STORIA!!!

25-21 LA CHIUDE DE CECCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ SCUDETTO CIVITANOVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

24-21 Vincente la parallela di Plotnytskiy da zona 4

24-20 Murooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-20 Fallo in palleggio di Zimmerman

22-20 Errore al servizio Civitanova

22-19 La diagonale di Rychlicki da zona 2

21-19 Bomba di Leon al servizio e il bagher di Leal finisce out

21-18 La pipe di Plotnytskiy

21-17 Mano out Leal da zona 4

20-17 La free ball di Travica

20-16 Murooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèè su Simon

20-15 Errore al servizio Juantorena che ha piazzato un break di 7-0 sul proprio servizio

20-14 Muroooooooooooooooooooooo Simooooooooooooooon su Leon

19-14 Ancora mano out di Leal da zona 4

18-14 Mano out Leal da zona 4

17-14 Primo tempo di Simon ma che servizio Juantorena!!!

16-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaaaaaaaaa

15-14 Aceeeeeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaaaaa con l’aiuto del nastro

14-14 Diagonale vincente di Rychlicki da zona 4

13-14 Leon tocco vincete da zona 4! 5-0 di break di Perugia!!!

13-13 Mano out di Leon da zona 4

13-12 Primo tempo vincente sulle mani del muro di Solè

13-11 Murooooooooooooooo Leooooooooooon

13-10 Pallonetto di Atanasijevic da zona 2

13-9 Errore al servizio Perugia

12-9 Mano out di Ter Horst da zona 4

12-8 Mano out di Juantorena da zona 4

11-8 Il diagonale stretto di Juantorena dopo la grande difesa di Leal

10-8 Murooooooooooooooo Simoooooooooooon

9-8 La parallela di Juantorena da zona 4

8-8 Errore al servizio Civitanova

8-7 Murooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Plotnytskiy

7-7 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiii su Russo

6-7 Mano out Juantorena da zona 4

5-7 Errore al servizio Perugia

4-7 Diagonale stretta di Plotnytskiy da zona 4

4-6 Errore al servizio Civitanova

4-5 Parallela di Rychlicki da seconda linea

3-5 Violentissima diagonale di Rychlicki da zona 2

2-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooon

2-4 La parallela di Atanasijevic da seconda linea

2-3 Mano out di Leal da zona 4

1-3 Murooooooooooooo Leooooooooooooooooon

1-2 Diagonale di Atanasijevic da seconda linea

1-1 Mano out di Leon da zona 4

1-0 Vincente Juantorena in parallela da zona 2

21-25 Primo tempo di Solè!!! Perugia accorcia le distanze: c’è ancora speranza per gli umbri: 2-1

21-24 La pipe di Leal

20-24 Vincente la diagonale di Leon da zona 4

20-23 Diagonale vincente di Juantorena da zona 4

19-23 Errore al servizio Civitanova

19-22 Mano out di Juantorena da zona 4

18-22 Out l’attacco di Rychlicki da seconda linea

18-21 La palla spinta di Atanasijevic da zona 4. Prende il largo Perugia

18-20 Vincente Ter Horst da zona 2 sulle mani del muro

18-19 Errore di Juantorena da zona 4

18-18 Errore al servizio Perugia

17-18 Mano out di Atanasijevic da seconda linea

17-17 Aceeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiii

16-17 Errore al servizio Perugia

15-17 Leon on fire! Vincente da zona 4

15-16 Palla impossibile per Leon dopo la difesa di Perugia e la palla tocca l’asta

14-16 Muroooooooooooooo Leoooooooooooooooon

14-15 Primo tempo Solè

14-14 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEE!!! La chiude Juantorena da zona 2 dopo un’azione lunghissima e spettacolare!!!

13-14 Primo tempo Russo sulle mani del muro

13-13 La free ball di Simon

12-13 Mano out di Juantorena da zona 4 in parallela

11-13 Mano out Atanasijevic da zona 4

11-12 Invasione a rete Perugia

10-12 Errore al servizio Civitanova

10-11 Primo tempo Anzani

9-11 Mano out Plotnytskiy da zona 4

9-10 Errore al servizio Perugia

8-10 Mano out Atanasijevic da seconda linea

8-9 Errore al servizio Perugia

7-9 Murooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèè

7-8 Primo tempo out di Simon

7-7 Diagonale di Leon da zona 4

7-6 Errore al servizio Perugia

6-6 Invasione Juantorena

6-5 Errore al servizio Perugia

5-5 Il pallonetto di Plotnytskiy da zona 4

5-4 Out il primo tempo di Russo

4-4 Primo tempo Anzani

3-4 Mano out sulle mani alte del muro di Plotnytskiy

3-3 Parallela vincente da seconda linea di Rychlicki

2-3 Primo tempo Solè

2-2 Errore al servizio Perugia

1-2 Errore al servizio Civitanova

1-1 Vincente Leal da zona 4

0-1 Primo tempo vincente di Solè

25-22 La diagonale stretta di Juantorenaaaaaaaaa!!! Civitanova va sul 2-0 ed è ad un set dallo scudetto!

24-22 Rychlicki non sbaglia mai in attacco! Vincente la diagonale da seconda linea

23-22 Errore al servizio Civitanova

23-21 Tocco vincente di Rychlicki da zona 2

22-21 Errore al servizio Simon

22-20 Alzata di Juantorena da dietro e attacco di Rychlicki in parallela da zona 2

21-20 Diagonale stretta di Leon da zona 4

21-19 Pipe di Juantorena

20-19 Leal da zona 4 con diagonale potentissima

19-19 Primo tempo di Russo

19-18 Diagonale sontuosa di Juantorena da zona 4 col muro a uno

18-18 Mano out di ter Horst appena entrato da zona 4

18-17 Parallela vincente di Atanasijevic da seconda linea

18-16 Palla trattenuta di Plotnytskiy in attacco

17-16 La diagonale di Juantorena da zona 4

16-16 La diagonale di Atanasijevic da seconda linea

16-15 errore al servizio Leon

15-15 Difesa di Leon, attacco con 360° di Plotnytskiy vincente sul muro avversario

15-14 Out Leal da zona 4

15-13 Punto in palleggio di Atanasijevic a chiudere una bella azione prolungata

15-12 Errore al servizio Civitanova

15-11 Mano out da zona 2 di Rychlicki

14-11 Errore da zona 2 di Rychlicki doipo la ricezione problematica di Civitanova

14-10 Primo tempo Solè

14-9 Mano out di Leal da zona 4

13-9 Ancora poco efficace Leon, rigioca Civitanova e la chiude Rychlicki da fermo da zona 2

12-9 Primo tempo di Simon

11-9 Errore al servizio Civitanova

11-8 Potentissima diagonale di Leal da zona 4 dopo il pallonetto innocuo di Leon

10-8 Errore al servizio Perugia

9-8 Vincente la parallela di Plotnytskiy

9-7 Out l’attacco di Plotnytskiy

8-7 Errore al servizio Perugia

7-7 Errore al servizio Civitanova

7-6 Errore al servizio Perugia

6-6 Mano out Atanasijevic da seconda linea

6-5 Cioccolatino in Leal da zona 4, diagonale strettissimo

5-5 Errore al servizio Civitanova

5-4 La free ball di Anzani

4-4 Muroooooooooooooooo Leaaaaaaaaaaaal

3-4 Errore al servizio Perugia

2-4 Vincente la diagonale di Leon che prova a scuotersi da zona 4

2-3 errore al servizio Civitanova

2-2 Errore al servizio Russo

1-2 Aceeeeeeeeeee Russoooooooooooo

1-1 Vincente Leon da zona 4

1-0 Mano out di Juantorena da zona 2

25-20 Il primo tempo di Anzani a chiudere l’azione più bella del primo set. I marchigiani si portano sull’1-0

24-20 Muroooooooooooo Russoooooooooooooooooo

24-19 Errore al servizio Civitanova

24-18 Rychlicki vincente da seconda linea in diagonale

23-18 Out l’attacco di Juantorena dopo i problemi in ricezione di Civitanova

23-17 Errore al servizio Civitanova

23-16 Mano out Rychlicki da seconda linea

22-16 Diagonale vincente di Atanasijevic da seconda linea

22-15 Parallela di Rychlicki da zona 2

21-15 Errore al servizio Civitanova

21-14 Mano out di leal da zona 4: 5-0 di break per Civitanova

20-14 Perugia in difficoltà, out l’attacco di leon da zona 4

19-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaaa

18-14 Diagonale strettissima di Leal da zona 4

17-14 Mano out di Rychlicki da zona 4 sul muro a tre dopo la ricezione problematica di Civitanova

16-14 Pallonetto vincente di Atanasijevic

16-13 Vincente il diagonale di Juantorena da zona 4

15-13 Primo tempo di Russo

15-12 Aceeeeeeeeeeeeeeee Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

14-12 Errore al servizio Perugia

13-12 Errore al servizio Leal

13-11 Muroooooooooooooo Juantorenaaaaaaaaaa su Leon

12-11 Pipe sontuosa di Leal

11-11 Rychlicki vincente da seconda linea

10-11 Primo tempo Solè

10-10 Mani alte del muro per Leal da zona 4

9-10 Murooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèè

9-9 Palleggio di Juantorena, attacco vincente di Leal da zona 4 sulle mani del muro

8-9 Aceeeeeeeeeeeee Simoooooooooooon

7-9 Errore al servizio Perugia

6-9 Mano out in pipe di Plotnytskiy

6-8 Primo tempo Simon

5-8 Murooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèè su Simon

5-7 Mano out Leon da zona 4

5-6 Primo tempo mani out di Simon

4-6 Ancora Atanasijevic stavolta da zona 4 con il muro a uno

4-5 Primo tempo Anzani

3-5 La pipe di Leon

3-4 Mano out di Plotnytskiy da zona 4

3-3 Mano out Rychlicki da seconda linea

2-3 Mano out Atanasijevic da seconda linea

2-2 Primo tempo di Anzani

1-2 Tra muro e rete l’attacco di Atanasijevic da seconda linea

1-1 Primo tempo di Simon

0-1 Primo tempo vincente Solè

18.02: Confermato anche lo starting seven di Civitanova

18.01: Tutto confermato in casa Perugia

17.58: E’ il momento dell’inno di Mameli

17.57: In casa Perugia sarà ancora Atanasijevic in diagonale con Travica nello starting seven, i centrali Solè e Russo, le bande Leon e Plotnytskiy e il libero Colaci.

17.54: Civitanova si affiderà a De Cecco in regia, Rychlicki opposto, Anzani e Simon centrali e Juantorena e Leal in banda con Balaso libero.

17.52: Un’immagine del riscaldamento dell’Eurosuole Forum:

17.49: In questa serie non si è ancora visto il “vero” Leon, quello straripante capace di fare la differenza anche al servizio, dove invece è risultato decisivo in gara-2 Plotnytskiy, giocatori come Russo e Atanasijevic, a lungo in panchina quest’anno, stanno trovando in questa fase il ritmo partita ma vederli al massimo delle loro potenzialità prima oggi e poi martedì in una eventuale gara5 sarà molto difficile.

17.46: La Sir Safety scende in campo con due tipologie di pressione: da una parte è spalle al muro, visto che deve per forza vincere le prossime due partite, dall’altra sa che per ottenere due vittorie deve giocare al massimo delle sue potenzialità, senza concedersi black out che rischia di pagare carissimi

17.43: I marchigiani partono con i favori del pronostico e sanno bene di essere l’ago della bilancia. Quando la Lube riesce ad essere efficace in battuta e contenere l’efficacia del servizio di Perugia la partita sembra segnata a favore della squadra marchigiana

17.40: Civitanova si trova in vantaggio nella serie grazie alla vittoria in gara-1 per 3-1 e in gara-3 per 3-0, sempre in trasferta e in trasferta era arrivata in gara-2 anche la vittoria 3-2 che tiene ancora in gioco Perugia.

17.37: Si parte dal 2-1 a favore di Civitanova in una serie che ha visto finora vincere sempre la squadra che giocava fuori casa

17.35: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Civitanova-Perugia, gara-4 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione d’Italia. La situazione della serie vede i marchigiani avanti 2-1.

Civitanova si trova in vantaggio nella serie grazie alla vittoria in gara-1 per 3-1 e in gara-3 per 3-0, sempre in trasferta e in trasferta era arrivata in gara-2 anche la vittoria 3-2 che tiene ancora in gioco Perugia. In questa serie è sempre saltato il fattore campo. Tre giorni fa gli uomini del CT Chicco Blengini hanno dominato in lungo e in largo in casa dei rivali e sembrano i naturali favoriti della vigilia, ma attenzione alla voglia di rivalsa di una Perugia ferita ma ancora in vita e desiderosa di prolungare la serie.

Perugia avrà bisogno del suo fuoriclasse Wilfredo Leon, affiancato dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato al top. Serviranno anche la migliore regia di Dragan Travica e le fiondate dello schiacciatore Oleg Plotnytskyi. Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, all’opposto Kamil Rychlicki, al regista Luciano De Cecco (grande ex), al centrale Robertlandy Simon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, punto dopo punto, minuto dopo minuto, la partita prenderà il via alle ore 18.00.

