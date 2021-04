LIVE Civitanova-Perugia, Finale Superlega volley in DIRETTA: gara-4 scudetto, match-point per i marchigiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione d’Italia. La situazione della serie vede i marchigiani avanti 2-1.

Civitanova si trova in vantaggio nella serie grazie alla vittoria in gara-1 per 3-1 e in gara-3 per 3-0, sempre in trasferta e in trasferta era arrivata in gara-2 anche la vittoria 3-2 che tiene ancora in gioco Perugia. In questa serie è sempre saltato il fattore campo. Tre giorni fa gli uomini del CT Chicco Blengini hanno dominato in lungo e in largo in casa dei rivali e sembrano i naturali favoriti della vigilia, ma attenzione alla voglia di rivalsa di una Perugia ferita ma ancora in vita e desiderosa di prolungare la serie.

Perugia avrà bisogno del suo fuoriclasse Wilfredo Leon, affiancato dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato al top. Serviranno anche la migliore regia di Dragan Travica e le fiondate dello schiacciatore Oleg Plotnytskyi. Civitanova si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, all’opposto Kamil Rychlicki, al regista Luciano De Cecco (grande ex), al centrale Robertlandy Simon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, punto dopo punto, minuto dopo minuto, la partita prenderà il via alle ore 18.00.

