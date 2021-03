LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0 in DIRETTA: pagelle e highlights. Berardi e Immobile firmano le reti della vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Emerson 6 (75′ Spinazzola 6); Pellegrini 6 (64′ Barella 6), Locatelli 5.5 (84′ Pessina s.v.), Verratti 6; Berardi 7 (75′ Chiesa 6), Immobile 6.5, Insigne 6.5 (84′ Grifo s.v.). Ct. Mancini 6.5.

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell 6; Smith 5.5, Evans J. 6, Cathcart 5.5, Dallas 5.5; Evans C. 5 (46′ Saville 5.5), McNair 6, McCann 5.5 (78′ Thompson s.v.); Davis 6; Whyte 6 (64′ Lavery 5.5), Magennis 5 (78′ Lafferty s.v.). Ct. Baraclough 6.

22.43 Italia che gioca un primo tempo da padrona del gioco, siglando doppia rete con Berardi prima ed Immobile dopo, lo stesso attaccante azzurro spreca numerose occasioni per siglare la doppietta personale.

93′ Finisce la partita, Italia-Irlanda del Nord 2-0.

92′ Spinazzola in contropiede per un soffio non riesce a siglare la terza rete.

90′ Ci saranno tre minuti di recupero.

88′ McNair spara fuori da dentro l’area di rigore.

86′ Partita che oramai scivola su ritmi molto bassi.

84′ Fuori Locatelli ed Insigne, dentro Grifo e Pessina nell’Italia.

82′ Irlanda che prova a riaprire la partita spingendo verso la rete.

80′ Ancora altri cambi per l’Italia, si preparano Grifo e Pessina.

78′ Fuori McCann e Magennis e dentro Thompson e Lafferty nell’Irlanda del Nord.

76′ Doppio cambio per l’Italia: fuori Emerson e Berardi, entrano Spinazzola e Chiesa.

74′ Si preparano altri cambi per l’Italia.

72′ Tiro di Smith deviato che finisce fuori.

70′ Insigne a giro sul secondo palo, pallone fuori.

68′ Berardi sbaglia il lancio per Insigne, stanchezza che comincia a farsi sentire per la nazionale.

66′ Fuori Whyte e dentro Lavery per l’Irlanda del Nord.

64′ Fuori Pellegrini e dentro Barella per l’Italia.

62′ Insigne per Pellegrini ma il pallone è troppo forte, non controlla il romanista.

60′ Si comincia a muovere la panchina dell’Italia.

58′ Doppia parata salva risultato di Donnarumma, prima errore di Locatelli che sbaglia il passaggio indietro per il portiere e poi Emerson Palmieri non protegge sulla sinistra.

56′ Insigne prova il lancio per Berardi, passaggio che non arriva a destinazione.

54′ Colpo di testa di Immobile che non trova la porta da pochi passi.

52′ Dolorante Locatelli per un fallo a centrocampo.

50′ Tiro di Whyte che finisce fuori vicino al primo palo.

48′ Fuori Evans C. e dentro Saville per l’Irlanda del Nord.

46′ Inizia la ripresa!

21.35 Ottimo primo tempo dell’Italia che trova il vantaggio con una grande rete di Berardi defilato sulla destra, raddoppio di Immobile che trova impreparato il portiere sul primo palo.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo Italia-Irlanda del Nord 2-0

43′ Non dovrebbe esserci recupero.

41′ Italia che prova ad arrivare alla terza rete.

39′ Irlanda palesemente allo sbando con l’Italia che trova senza molta fatica il raddoppio.

37′ Gooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, contropiede dell’Italia che trova Immobile che va all’uno contro uno con Evans e sul primo palo beffa il portiere, Italia-Irlanda del Nord 2-0.

35′ 61% possesso palla per l’Italia.

33′ Pellegrini prova l’incursione in area, ma compie fallo di sfondamento.

31′ Chiellini per Immobile, ma l’attaccante è in fuorigioco.

29′ Conclusione dalla distanza da parte di Bonucci, pallone altissimo sopra la traversa.

27′ Italia che controlla la partita tranquillamente, ma vuole la rete del raddoppio.

25′ Florenzi prova il destro, pallone fuori di molto.

23′ Italia che sta offendo una bella prestazione in questo primo tempo.

21′ Berardi dalla destra mette in mezzo per Emerson Palmieri che di testa non trova la porta.

19′ Possesso palla prolungato ora per l’Italia.

17′ Berardi lancia Immobile che tira ma ancora una volta si fa parare il tiro.

15′ Goooooooooooooooooooooooooooooooooool, Berardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, spettacolare lancio di Florenzi per Berardi che stoppa e tira sul primo palo insaccando precisamente, Italia-Irlanda del Nord 1-0.

13′ Florenzi lancia Immobile che stoppa e tira davanti al portiere, para facilmente Peacock-Farrell.

11′ Lancio di Locatelli che non trova Berardi che si era fermato nella corsa.

9′ Berardi in difficoltà in questo inizio di primo tempo, tanti passaggi sbagliati per l’attaccante del Sassuolo.

7′ Possesso palla prolungato per l’Italia.

5′ Irlanda che prova sull’esterno sinistro, Locatelli viene saltato ma la punta dell’Irlanda non trova il tiro.

3′ Contropiede di Berardi che non trova Immobile in profondità con un forte passaggio.

1′ Inizia la partita!

20.44 Squadre in campo, inni nazionali in corso.

20.41 Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

20.38 Italia ancora imbattuta con Mancini nelle gare casalinghe.

20.35 L’ultima sconfitta casalinga degli azzurri è quella del 1° settembre 2016 contro la Francia al San Nicola di Bari (3-1 per i transalpini) con Gian Piero Ventura al debutto sulla panchina dell’Italia dopo l’addio di Conte.

20.32 Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come Ct è di 18 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 61 punti, il migliore nella graduatoria dei Ct unici dopo 27 gare.

20.29 In queste prime 27 gare, l’età media dell’Italia si attesta a 26,5 anni. Sono 76 i giocatori convocati in questi 34 mesi, 64 i calciatori schierati (il più impiegato è Jorginho con 22 presenze e 1493 minuti giocatori), tra i quali 32 esordienti.

20.26 Sono 62 i gol realizzati finora (2,29 di media, seconda nella storia solo alla Nazionale di Pozzo), con Belotti (6) il giocatore più prolifico. 14, invece, le reti subite (0,51, la seconda della storia dopo quella della Nazionale di Vicini), con ben 15 partite su 27 dove l’Italia ha chiuso senza subire gol.

20.23 Gli azzurri hanno ora in corso una serie di 292 minuti di imbattibilità, anche se il record di Mancini è di 600 minuti senza subire gol tra il 2018 e il 2019.

20.20 Il match sarà diretto dall’arbitro turco Palabiyik.

20.17 La prima classificata di ogni girone si qualifica direttamente per il Mondiale di Qatar 2022, mentre le seconde accedono ai playoff.

20.14 Esordio alle qualificazioni Mondiali 2022 per l’Italia che, a Parma, affronta l’Irlanda del Nord.

20.11 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Evans J., Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Evans C.; Davis; Whyte, Magennis. Ct. Baraclough

20.08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Irlanda del Nord match di qualificazione ai Mondiali 2022.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Irlanda del Nord match di qualificazione ai Mondiali 2022, prima partita per gli azzurri che vogliono subito partire con una vittoria.

Tanti problemi per Mancini, tra infortunati (Cristante ha dovuto lasciare il ritiro, così come Kean) e situazioni di restrizioni legate al Covid, come ad esempio il caso degli interisti Barella, Bastoni e Sensi. Il primo però ci sarà, ballottaggio con Pellegrini per un posto da titolare. In porta nessun dubbio con Donnarumma. Anche la difesa sembra scolpita con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo insieme ad uno tra Barella e Pellegrini giocheranno Locatelli e Verratti. In attacco sicuri del posto Chiesa e Insigne, aperto il ballottaggio tra Immobile e Belotti: con il primo in vantaggio.

Tra le fila dell’Irlanda del Nord, Baraclough dovrebbe proporre il 3-4-1-2. In porta Peacock-Farrell, con trio formato da Evans, Ballard e Cathcart. A centrocampo, spazio ai laterali Dallas da una parte e Kennedy dall’altra, mentre in mezzo McNair e McCann dovrebbe fare cerniera di centrocampo per coprire e impostare il gioco. In avanti, invece, Smith sarà il trequartista alle spalle del tandem Boyce–Magennis, ma attenzione a Lafferty possibile titolare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda del Nord match di qualificazione ai Mondiali 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baracloug

Foto: Lapresse.