Comoda vittoria da parte dell’Italia nel debutto delle qualificazioni per il Campionato Mondiale di calcio 2022 in Qatar. Agli azzurri basta un primo tempo di buona intensità per poter aver ragione dell’Irlanda del Nord, con il 2-0 del triplice fischio finale timbrato da Domenico Berardi e Ciro Immobile. Roberto Mancini, CT degli azzurri, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno nell’intervista post-partita: “Il primo tempo è stato ottimo. Abbiamo segnato due reti, ne avremmo potute segnare altre due. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo toccato troppo il pallone, ma dopo cinque mesi di lontananza ci può stare qualche momento di scarsa lucidità“.

Incalzato sulle assenze a centrocampo di Jorginho e di Nicolò Barella, entrato nel secondo tempo, Mancini ha voluto elogiare le prove dei loro sostituti: “Pellegrini e Locatelli hanno giocato entrambi una grande partita, hanno contribuito all’ottima prima frazione“. Negli ultimi minuti l’Italia è andata in difficoltà nel voler costruire la propria azione offensiva partendo dal basso, il CT è risoluto nello spiegare come si devono muovere i suoi giocatori: “Noi dobbiamo costruire le nostre azioni, ma a volte con il pressing di una squadra fisica come l’Irlanda del Nord è utile poter lanciare in avanti per spazzare in avanti, soprattutto quando hai Immobile come punto di riferimento“.

Immobile che è tornato al gol con la Nazionale dopo quindici mesi: l’attaccante della Lazio era a secco dalla doppietta siglata nel 9-1 contro l’Armenia del novembre 2019. Mancini è soddisfatto della sua prestazione: “Ha fatto un’ottima partita anche lui, per lui segnare è fondamentale. Ha fatto un gol, poteva farne anche un altro, ora spero che anche gli altri attaccanti possano gonfiare la rete spesso“.

L’ultimo pensiero dell’intervista va a Daniel Guerini, il diciannovenne militante nelle giovanili della Lazio deceduto ieri sera in un incidente stradale: “Quello che è successo ieri è una tragedia immane, purtroppo la vita va in questo modo. È un gran dispiacere sapere di un ragazzo così giovane che perde la vita in questo modo“.

Foto: LaPresse