Sofia Goggia sa soltanto vincere in questa stagione ed è indiscutibilmente la dominatrice incontrastata della discesa libera. La Campionessa Olimpica non conosce avversarie in questa specialità, è la Reginetta della velocità e timbra sempre il cartellino ogni volta che esce dal cancelletto di partenza. La bergamasca ha vinto la seconda discesa a Crans Montana, dopo aver trionfato in terra svizzera appena 24 ore prima in gara-1, e ha così infilato il quarto successo consecutivo nella specialità!

Show di rara bellezza da parte della bergamasca, capace di demolire tutta la concorrenza e di allungare ulteriormente in testa alla classifica generale di specialità: 480 punti, 195 lunghezze di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson. La 28enne si è issata anche al terzo posto della graduatoria generale, dove primeggia la slovacca Petra Vlhova. Grandissimi risultati sportivi, ma c’è qualcosa di più oltre al risvolto agonistico. Il trionfo odierno ha assicurato anche una bella somma in denaro all’azzurra.

Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la seconda vittoria nella discesa di Crans Montana? L’assegno è molto interessante perché si parla di 45.000 franchi svizzeri (circa 41.754 euro). I successi in Coppa del Mondo valgono tutti questa cifra (tranne per lo slalom di Flachau, dove è previsto un abbuono economico aggiuntivo). Dunque quattro successi le hanno assicurato 180.000 franchi svizzeri (circa 167.000 euro), ma a questa cifra si aggiungono anche gli importi derivanti per gli altri risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia in questa annata agonistica? Parliamo di 214.804 franchi (199.311), una cifra che le permette di confermarsi al terzo posto nel Prize Money Standing, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali, alle spalle della slovacca Petra Vlhova con 239.901 franchi (circa 222.598 euro) e dell’altra azzurra Marta Bassino (215.281 franchi, circa 199.754 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA A CRANS MONTANA?

Con la seconda vittoria di Crans Montana ha guadagnato 45.000 franchi svizzeri (che equivalgono a circa 41.754 euro).

In stagione ha accumulato 214.804 franchi svizzeri (circa 199.311 euro).

Foto: Lapresse