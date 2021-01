LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: Francesco De Fabiani al crocevia della mass start

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della vittoria nella sprint di Federico Pellegrino – La classifica maschile del Tour de Ski dopo la prima tappa – La classifica femminile del Tour de Ski dopo la prima tappa – Il video della vittoria di Federico Pellegrino nella sprint in Val Mustair – La cronaca della sprint femminile in Val Mustair – Programma, orari, tv e streaming della seconda tappa del Tour de Ski – La presentazione del Tour de ski 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: oggi, sabato 2 gennaio, sono in programma due mass start in tecnica classica, la 10 km femminile in programma alle 12.30 e la 15 km maschile con via alle 14.45.

In casa Italia, dopo il trionfo di ieri nella sprint maschile targato Federico Pellegrino, al terzo successo stagionale in Coppa del Mondo, i fari sono puntati su Francesco de Fabiani che ieri, nella sprint a tecnica libera, ha convinto solo a sprazzi chiudendo la sua avventura nei quarti di finale e oggi è chiamato a lanciare un segnale importante in una delle gare che predilige per distanza, tecnica e format. Sono ben quattordici gli azzurri in gara: saranno della partita tra gli uomini Federico Pellegrino, che ci terrà a fare bene anche nella gara distance, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Davide Graz, Mirco Bertolina, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent, Francesca Franchi, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Martina Di Centa.

In campo maschile i grandi favoriti sono i russi con Bolshunov e Melnichenko in gran forma ma attenzione anche a Maltsev e al britannico Musgrave che però ieri non ha brillato come nella prima parte della stagione. Svedesi, francesi e finlandesi possono ricoprire il ruolo di outsider ma si rischia un monologo russo. Russia, con Nepryaeva, Stupak e Sorina, protagonista anche fra le donne ma qui è il contingente svedese a farla da padrone con Karlsson apparsa in gran forma ieri, Andersson che vorrà rifarsi dopo il flop nella sprint, Dahlqvist, Sundling e Ribom. Attenzione anche alle statunitensi con Brennan e Diggins, ieri sul podio, che vogliono recitare un ruolo da protagoniste.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Val Müstair, in Svizzera: in programma due mass start in tecnica classica, la 10 km femminile in programma alle 12.30 e la 15 km maschile con via alle 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse