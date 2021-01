CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. L’Italia sogna in grande dopo la strabiliante vittoria di Sofia Goggia nella discesa di ieri.

La bergamasca va a caccia della doppietta e sarà proprio lei a partire per prima dal cancelletto. Una squadra azzurra, però, con tantissime frecce nel suo arco, complice una pista che ben si adatta alle caratteristiche delle nostre portacolori: da Federica Brignone a Marta Bassino, da Elena Curtoni a Laura Pirovano, quest’ultima che ha stupito tantissimo ieri con un meraviglioso quinto posto.

La concorrenza per le italiane comunque è elevatissima. Da Corinne Suter alla connazionale Lara Gut-Behrami, ma soprattutto l’austriaca Katharina Truppe, seconda ieri in discesa, e la ceca Ester Ledecka, che ha vinto il primo superG dell’anno in Val d’Isere.

Il SuperG di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

foto LaPresse