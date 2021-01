Sci alpino, Federica Brignone: “Devo ritrovare feeling con la velocità”; Sofia Goggia: “Guardo a Kranjska Gora”

La bella giornata dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, che ha visto andare in scena a St. Anton, in Austria, il Super-G femminile, ha portato all’Italia, oltre al secondo posto di Marta Bassino, il quinto di Federica Brignone, mentre è uscita Sofia Goggia.

Così alla FISI Federica Brignone: “Una gara dai due volti, nella parte alta non mi sono piaciuta per niente, ho un po’ tirato il freno perché non mi sono fidata tanto in alcuni punti. Molto meglio nella parte bassa, dove ho recuperato quattro decimi. Devo continuare a lavorare per ritrovare il giusto feeling anche in velocità. Oggi avrei dovuto fare di più. Ho visto le prime due e le ho viste andare lunghe e io ho frenato. Faccio una buona parte finale, ma non è abbastanza“.

Queste le parole di Sofia Goggia: “Purtroppo alla terza porta ho preso uno scalino, ho perso la linea ideale e mi sono praticamente fermata. Peccato, non sono riuscita a esprimermi come avrei voluto, ma le gare sono queste. Guardiamo al prossimo appuntamento di Kranjska Gora“.

Foto: LaPresse