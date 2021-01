CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI FLACHAU

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La gara tra i pali stretti scatterà alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo, aiutato dalla luce dei riflettori.

Sulla pista intitolata all’ero locale, Hermann Maier, vedremo una nuova sfida in slalom con Petra Vlhova che vuole fare nuovamente la voce grossa, dopo il successo conquistato a Zagabria. La slovacca vuole i 100 punti per allungare in classifica generale in maniera definitiva, stando attenta, però, alle rivali. Da Mikaela Shiffrin a Katharina Liensberger, senza dimenticare la svizzera Michelle Gisin. Per i colori italiani vedremo al via Irene Curtoni (con un nono posto nel 2016 quale migliore piazzamento a Flachay), Marta Rossetti (che proprio su questa pista conquistò l’anno passato i primi punti in carriera), Martina Peterlini e Lara Della Mea, ci saranno la ligure Serena Viviani (al secondo gettone dopo Levi) e Anita Gulli, anche lei quinta nella gara transalpina di domenica scorsa.

Lo slalom di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 scatterà alle ore 18.00 con la prima manche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile.



Foto: Lapresse