Sci alpino, le convocate dell’Italia per Flachau. Assenti Brignone e Bassino

Pensi a Flachau e il riferimento a “Herminator”. La pista austriaca ha il nome di uno dei campioni più forti della storia dello sci alpino, ovvero Herman Maier, che con la sua debordante potenza faceva tremare gli avversari. Fatta questa premessa, sulle nevi austriache assisteremo a una manifestazione, non di forza muscolare, ma di eleganza e di agilità tra i pali stretti. In programma, infatti la “Night Race” di slalom femminile: la prima manche è in programma alle ore 18.00, la seconda alle 20.45.

Favorita della vigilia la slovacca Petra Vlhova, a segno nelle due ultime esibizioni, mentre Mikaela Shiffrin trionfò tre stagioni fa. Assisteremo a un confronto tra loro due? Vedremo. In casa Italia saranno sei le azzurre a rispondere all’appello: Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Serena Viviani e Anita Gulli. Non ci saranno invece Marta Bassino e Federica Brignone che hanno deciso di optare per altri appuntamenti.

Foto: LaPresse