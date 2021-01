La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 si prepara per una delle sue tappe più classiche: Flachau. La pista austriaca (intitolata a Hermann Maier) solitamente ospita prove tecniche, ma agli esordi era scenario anche di gare veloci. L’Italia su questo pendio non ha ottenuto risultati clamorosi, ma qualche vittoria non è mancata, specialmente ai tempi di Alberto Tomba e Giorgio Rocca. Sul fronte femminile, l’ultimo podio porta la firma di Federica Brignone. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti degli azzurri sulle nevi austriache.

L’esordio di Flachau nella Coppa del Mondo avviene il 22 dicembre 1993 con un supergigante e l’Italia sale subito sul podio. Nella gara vinta dalla slovena Katja Koren, infatti, la nostra Bibiana Perez è seconda, davanti alla fuoriclasse tedesca Katja Seizinger. Si passa al 6 gennaio 1996 con il secondo posto di Alberto Tomba nel gigante vinto dallo svizzero Urs Kaelin, mentre terzo si piazza l’altro elvetico, Michael Von Gruenigen. Nella giornata successiva il fuoriclasse bolognese sale sul gradino più alto del podio nello slalom vinto davanti all’austriaco Mario Reiter ed allo sloveno Jure Kosir.

Da quel momento parte un lungo periodo di digiuno per i nostri colori. Bisogna attendere fino al 3 gennaio 2004 con il secondo posto di Max Blardone nel gigante vinto dal padrone di casa Benjamin Raich. Terzo posto per il norvegese Bjarne Solbakken. Passano 24 ore ed è di nuovo podio per gli azzurri. Questa volta ci pensa Giorgio Rocca, terzo nello slalom vinto dal finlandese Kalle Palander, con l’austriaco Manfred Pranger nella piazza d’onore. Si arriva al 22 dicembre 2004 e lo slalomista lombardo trionfa in slalom, precedendo l’austriaco Rainer Schoenfelder, mentre al terzo posto si piazza il tedesco Alois Vogl. Passano sette anni e ci pensa Cristian Deville a riportare l’Italia sul podio a Flachau. Terza posizione nella gara tra i pali stretti vinta dal croato Ivica Kostelic, mentre al secondo posto si classifica lo svedese Andrè Myhrer.

Dal 2011 in quel di Flachau corrono solamente le donne ma, per trovare una nostra portacolori sul podio, bisogna aspettare fino al 17 gennaio 2016 con Federica Brignone terza nel gigante vinto dalla tedesca Viktoria Rebensburg, davanti alla slovena Ana Drev. Ultima soddisfazione italica sulla pista intitolata a Hermann Maier. Un anno fa lo slalom del 14 gennaio 2020, ha visto il successo di Petra Vlhova davanti ad Anna Swenn-Larsson ed alla statunitense Mikaela Shiffrin.

