LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: duello Vlhova-Shiffrin, ma Gisin e Liensberger ci credono

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Inizia il nuovo anno e, come tradizione, lo fa con la prova tra i pali stretti sulla pista denominata Crveni Spust che sovrasta la capitale croata.

Gli orari delle manche saranno particolari. Si inizierà alle ore 12.30 con la prima parte di gara, mentre la seconda discesa scatterà alle ore 16.0 sotto la luce dei riflettori con la canonica inversione delle trenta. C’è grande curiosità attorno a questa gara, che sancisce il ritorno in pista dove la breve pausa natalizia. Il Circo Bianco al femminile aveva salutato il 2020 con la vittoria d Michelle Gisin nello slalom di Semmering davanti a Katharina Liensberger e Mikaela Shiffrin.

Anche in occasione della gara di oggi si annuncia equilibrio in vetta, con una manciata di protagoniste che potranno vincere. A parte queste sei, sette, tuttavia, il gap tecnico si fa troppo ampio e non ci saranno grosse chance Vedremo se la leader della classifica generale, Petra Vlhova, sarà in grado di rifarsi dopo qualche passaggio a vuoto di troppo, con Gisin, Shiffrin, Liensberger e Holdener che proveranno a dire la loro. Per le italiane non sarano al via Federica Brignone e Marta Bassino, mentre Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco, saranno chiamate alla grande gara per inserirsi nella classifica che conta.

Lo slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prenderà il via alle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo del ritorno in azione delle sciatrici nell’anno nuovo.

