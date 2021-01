LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: tre italiane qualificate, seconda manche alle 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

13.58 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 16.00 per la seconda manche.

13.57 Tre le azzurre qualificate: decima Irene Curtoni a 1″87, 19ma Marta Rossetti a 2″80, 29ma Martina Peterlini a 3″56. Non qualificate Anita Gulli e Carlotta Saracco, rispettivamente 52ma e 53ma. Fuori Lara Della Mea, che stava disputando una buona prova.

13.55 E’ terminata la prima manche. Al comando Petra Vlhova con 0.32 su Liensberger, 0.38 su Gisin e 0.42 su Shiffrin. E’ corsa a quattro per podio e vittoria. La quinta, Wendy Holdener, paga ben 1″47. Vlhova comunque resta nettamente favorita su questa pista molto semplice, dove può far valere la propria potenza.

13.49 La giovanissima croata Zrinka Ljutic conclude in 33a posizione a 4.17, per cui Martina Peterlini, 29a, si qualifica per la seconda manche assieme a Marta Rossetti e Irene Curtoni.

13.48 Carlotta Saracco con il numero 63 si ferma in 52a posizione a 6.36.

13.43 Con il numero 58 la nostra Anita Gulli non va oltre la 48a posizione a 6.23.

13.25 La diretta live della prima manche si conclude qui, ma rimarremo prontissimi per segnalare inserimenti ai piani alti e, ovviamente, per informarvi sull’andamento delle italiane. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per la seconda manche delle ore 16.00.

1 Petra Vlhova Svk 58.27

2 Katharina Liensberger Aut +0.32

3 Michelle Gisin Svi +0.38

4 Mikaela Shiffrin Usa +0.42

5 Wendy Holdener Svi +1.47

6 Chiara Mair Aut +1.50

7 Mina Fuerst Holtmann Nor +1.51

8 Lena Duerr Ger +1.60

9 Katharina Gallhuber Aut +1.75

10 Irene Curtoni Ita +1.82

13.23 Lara Della Mea arriva a metà gara con 1.13 da Vlhova, quindi diventano 2.02 al terzo intermedio, quindi conclude con un errore ed esce di scena.

13.22 L’austriaca Ali Nullmeyer non va oltre la 28a posizione a 4.30.

13.21 La tedesca Jessica Hilzinger conclude la sua prima manche con il 24esimo tempo a 3.31. Scivola ancora più giù Martina Peterlini.

13.19 La prima manche ha emesso il proprio verdetto: Petra Vlhova comanda con 32 centesimi su Liensberger e 38 su Gisin. Si ferma in quarta posizione Shiffrin a 42, quindi distacchi amplissimi. Holdener, quinta, per esempio, accusa già 1.47. Al momento decima la nostra Irene Curtoni a 1.82, 19a Marta Rossetti a 2.80, quindi 25a ed a rischio eliminazione Martina Peterlini a 3.56. Uscita Katharina Truppe.

13.17 La statunitense Nina O’Brien chiude il gruppo delle 30 con una prestazione pasticciata ed è 26a a 3.73.

13.16 La giapponese Asa Ando sbaglia tutto quello che può sbagliare e chiude la sua prima manche solamente 22a a 2.95.

13.15 La norvegese Maria Therese Tviberg con il pettorale numero 28 si classifica in 21a posizione a 2.92.

13.13 La norvegese Kristina Riis-Johannessen arriva con 73 centesimi a metà gara, conclude 16a a 2.48.

13.12 Martina Peterlini parte bene con 11 centesimi di distacco al primo intermedio, diventano però 1.17 al secondo. La nostra portacolori chiude in calando in 22a posizione con 3.56 di ritardo.

13.11 La slovena Meta Hrovat si difende bene nella prima metà di gara con 84 centesimi di distacco, conclude in 14a posizione a 2.40. Ora la nostra Martina Peterlini.

13.09 Nastasia Noens combatte con la pista e con linee troppo lontane dal palo e non va oltre la 20a posizione a 3.46. Davvero prova da dimenticare per la francese

13.07 La svizzera Melanie Meillard esce di scena dopo poche porte. Ora la francese Nastasia Noens.

13.05 La svedese Sara Hector arriva con 98 centesimi di ritardo a metà discesa, quindi si ferma in 18a posizione a 2.90.

13.03 Marta Rossetti si presenta al primo intermedio con 25 centesimi di distacco, quindi diventano 79 al secondo con una buona risposta. Al terzo settore crolla a 2.06 non dando sensazione di velocità, quindi conclude la sua prova in 17a posizione a 2.80. Peccato!

13.02 Marta Rossetti deve attendere ancora qualche istante perchè Ana Bucik è ferma dolorante sul tracciato. Niente di grave per la slovena, ora si riparte!

13.01 La slovena Ana Bucik si difende bene con 81 centesimi nella prima metà di gara, quindi lascia un secondo esatto nel terzo settore e esce anche di scena con un errore. Al via ora la nostra Marta Rossetti!

12.59 L’austriaca Katharina Gallhuber tiene bene nella prima fase di gara, arriva al terzo intermedio con 1.46 e taglia il traguardo con il nono tempo a 1.75, non male! Scivola di una posizione la nostra Curtoni, ora decima.

12.58 La ceca Martina Dubovska dopo un buon avvio perde decimi su decimi senza trovare mai la giusta velocità e conclude 16a e ultima a 3.20.

12.57 L’austriaca Franziska Gritsch a sua volta accusa soli 3 centesimi in avvio, mentre arriva con un secondo al rilevamento successivo. Tutte perdono tantissimo in quel tratto e non c’è verso di resistere. Conclude in 15a posizione a 2.75.

12.56 Thea Louise Stjernesund vola in avvio con 7 centesimi di vantaggio nel primo tratto, poi errore clamoroso e oltre un secondo lasciato in poche porte. Conclude uscendo di scena con un errore mentre provava il tutto per tutto.

12.55 Al cancelletto ora la norvegese Thea Louise Stjernesund che apre il secondo gruppo di 15.

12.53 Petra Vlhova, quindi, comanda con pieno merito la prima manche dello slalom di Zagabria. La slovacca ha chiuso in 58.27 con 32 centesimi su Liensberger e 38 su Gisin. Si ferma in quarta posizione Shiffrin a 42, quindi voragine per andare a ritrovare Holdener, quinta a 1.47. Al momento nona Irene Curtoni a 1.82, mentre è uscita Katharina Truppe.

12.52 L’austriaca Katharina Huber chude il gruppo delle 15 e arriva con 64 centesimi a metà discesa. 1.24 al terzo intermedio, conclude in 14a posizione a 2.56 con un crollo finale davvero notevole.

12.50 La norvegese Kristin Lysdahl con il numero 14 scatta con 11 centesimi di ritardo al primo rilevamento, che diventano 94 al secondo. La pista proprio non permette più di fare il tempo e la scandinava ci mette anche del suo. Termina 11a a 1.95.

12.49 La canadese Erin Mielzynski inizia con soli 3 centesimi nel tratto alto, quindi arriva al secondo con 31. Buona prova fino a metà gara, quindi cede 7 decimi in un colpo solo. Al traguardo si piazza in decima posizione a 1.85.

12.47 La svedese Emelie Wikstroem parte fortissimo con soli 4 centesimi di distacco in avio, quindi cede 8 decimi nel secondo. Crollo verticale per la scandinava che si ferma in 11a posizione a 2.40.

12.46 La tedesca Lena Duerr inizia con soli 12 centesimi in vetta, diventano 62 al secondo intermedio e prova a tenere duro. Nel finale fa quello che può e si deve accontentare della ottava posizione a 1.60, sempre davanti a Curtoni.

12.44 La norvegese Mina Fuerst Holtmann vola nella nebbia in avvio, ma arriva con mezzo secondo a metà gara. Nel finale prova a lottare con la pista ma continua a perdere. Si ferma in settima posizione a 1.51.

12.43 Irene Curtoni parte con 31 centesimi di distacco subito in alto, quindi diventano 71 al secondo intermedio. La nostra portacolori ci prova ma perde tempo e arriva con 1.25 al terzo settore. Al traguardo conclude con 1.82 ed è settima. Non una grande manche per Curtoni, ma la pista sta peggiorando e non poco.

12.41 La canadese Laurence St-Germain fa capire come la pista inizi già a segnarsi viste le alte temperature. Arriva con 1.70 al terzo intermedio, quindi chiude settima e ultima a 2.33. Disastrosa manche per la canadese. Ora Irene Curtoni!

12.40 La svizzera Wendy Holdener inizia subito con 20 centesimi di gap in vetta, diventano 45 a metà percorso, quindi 94 al terzo intermedio. Non crea velocità e conclude quinta a 1.47. Davvero pessima prima manche!

12.38 L’austriaca Katharina Liensberger parte bene ma nel secondo settore accusa 21 centesimi da Vlhova. Diventano 35, quindi al traguardo chiude in spinta con il secondo tempo a 32. Nel tratto finale, quindi, la slovacca non ha fatto la differenza. Al via ora Wendy Holdener che chiude il primo sotto-gruppo delle migliori 7.

12.36 Mikaela Shiffrin parte con 14 centesimi di distacco in vetta, arriva al secondo intermedio con mezzo secondo di distacco. L’americana non sembra efficace ma si conferma nel terzo settore e chiude in terza posizione a 42 centesimi. La risposta della campionessa! Al cancelletto ora Katharina Liensberger.

12.35 La svizzera Michelle Gisin inizia sui tempi di Vlhova nei primi secondi, quindi commette un errore e lascia 18 centesimi sulla neve. Al terzo intermedio accusa 26 centesimi e chiude con un buon 58.65 a 38 centesimi. E ora Mikaela Shiffrin!

12.34 Petra Vlhova davvero impeccabile lungo tutto il suo percorso, ora tocca a Michelle Gisin.

12.33 Petra Vlhova arriva con 6 centesimi di ritardo al primo intermedio, quindi passa a condurre per 26 al secondo, ottima la slovacca che aumenta a 74 nel terzo e chiude in 58.27 e rifila 1.50 a Mair!

12.32 L’austriaca Katharina Truppe arriva al primo intermedio con 14 centesimi di distacco, quindi sbaglia ed è out! Ora Petra Vlhova!

12.31 La nebbia non rende semplice la visibilità. Pista che non appare impossibile con un paio di muretti da prendere con le molle. Chiara Mair chiude in 59.77, come sempre gara lunga!

12.30 PRENDE IL VIA LO SLALOM DI ZAGABRIA! L’austriaca Chiara Mair è sul tracciato

12.29 Condizioni tutt’altro che perfette a Zagabria con nuvole basse e temperature non fredde. Ricordiamo che la seconda manche prenderà il via alle ore 16.00 sotto la luce dei riflettori.

12.28 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza. Le prime 7 al via saranno: Chiara Mair, Katharina Truppe, Petra Vlhova, Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger e Wendy Holdener.

12.26 Lo slalom non sembra avere troppe possibili candidate al successo di tappa. Attenzione, quindi, a Michelle Gisin, Katharina Liensberger e Katharina Truppe. Possibili outsider se ne vedono poche all’orizzonte, come Chiara Mair, Wendy Holdener e Mina Fuerst Holtmann

12.24 Attenzione, ovviamente, alle solite note, con Mikaela Shiffrin in primis che proverà a tornare quanto più possibile vicina al 100% della propria forma. La statunitense ha fatto vedere progressi importanti a Semmering, ma le serve ancora tempo per levarsi del tutto la ruggine di dosso dopo il lungo stop

12.21 Dopo il passo falso di Semmering, vedremo come sarà la risposta di Petra Vlhova. La leader della classifica generale deve dare una risposta alle rivali per rimettere in chiaro che quest’anno la corsa verso la Sfera di Cristallo non è in discussione

12.20 Il tracciatore della prima manche è il norvegese Janne Haarala, mentre nella seconda toccherà all’austriaco Gerhard Huttegger

12.18 I pettorali delle atlete azzurre in gara: Irene Curtoni (9), Marta Rossetti (21), Martina Peterlini (26), Lara Della Mea (33), Anita Gulli (58), Carlotta Saracco (63)

12.15 LA CLASSIFICA DELLO SLALOM

1 Petra Vlhová Slovacchia Slovacchia 250

2 Michelle Gisin Svizzera Svizzera 225

3 Katharina Liensberger Austria Austria 200

4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti Stati Uniti 185

5 Wendy Holdener Svizzera Svizzera 145

12.14 Petra Vlhova, invece, ha vinto una volta a Zagabria, proprio lo scorso anno. La slovacca vuole la 18esima vittoria in carriera, con il 40esimo podio.

12.12 LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

1 Petra Vlhová Slovacchia Slovacchia 515

2 Michelle Gisin Svizzera Svizzera 427

3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti Stati Uniti 335

4 Marta Bassino Italia Italia 323

Federica Brignone Italia Italia 323

6 Sofia Goggia Italia Italia 302

7 Katharina Liensberger Austria Austria 300

8 Corinne Suter Svizzera Svizzera 271

9 Lara Gut Svizzera Svizzera 258

10 Sara Hector Svezia Svezia 194

10 Katharina Truppe Austria Austria 194

12.10 Nel complesso Shiffrin ha già vinto 4 volte a Zagabria, e va a caccia di nuovi record, come il successo numero 68 in Coppa del Mondo e, non ultimo, del podio numero 100 della sua incredibile carriera. Ricordiamo che la nativa di Vail ha solo 25 anni, numeri che fanno spavento!

12.09 LA START-LIST DELLO SLALOM DI ZAGABRIA

1 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

2 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

13 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

14 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

16 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

19 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

20 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

21 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

22 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

23 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

24 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

25 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

26 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

27 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

28 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

30 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

35 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

36 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

37 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

38 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

39 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

40 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

41 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

42 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

43 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

44 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

45 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

46 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

47 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

48 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

49 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

50 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

51 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

52 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT

53 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

54 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

55 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

56 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

57 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

58 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

59 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

60 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

61 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN

62 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

63 6295068 SARACCO Carlotta 1999 ITA Atomic

64 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

65 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

66 6536636 HUML Zazie 2001 CZE

12.08 Un anno fa il successo andò a Vlhova su Shiffrin e Liensberger, mentre nel 2019 fu l’americana a precedere la slovacca.

12.06 Siamo giunti al terzo slalom della stagione 2020-2021. Nei precedenti doppietta di Petra Vlhova a Levi, mentre Michelle Gisin ha vinto l’ultima gara del 2020 a Semmering, confermandosi una certezza dei pali stretti.

12.03 Alle ore 12.30, infatti, scatterà la prima manche dello slalom sulla pista denominata Crveni Spust, che troneggia la capitale, un appuntamento ormai divenuto tradizionale sulle nevi croate per dare il via al nuovo anno.

12.00 Buongiorno e benvenuti a Zagabria! Inizia ufficialmente il 2021 del Circo Bianco! Ci eravamo lasciati a Semmering subito dopo Natale, ed eccoci qua per l’avvio del nuovo anno che ci porterà verso la seconda parte di stagione e, soprattutto, ai Mondiali di Cortina che si disputeranno nel mese di febbraio.

La preview della gara odierna – Le speranze azzurre – Programma e tv delle gare di Zagabria – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Inizia il nuovo anno e, come tradizione, lo fa con la prova tra i pali stretti sulla pista denominata Crveni Spust che sovrasta la capitale croata.

Gli orari delle manche saranno particolari. Si inizierà alle ore 12.30 con la prima parte di gara, mentre la seconda discesa scatterà alle ore 16.0 sotto la luce dei riflettori con la canonica inversione delle trenta. C’è grande curiosità attorno a questa gara, che sancisce il ritorno in pista dove la breve pausa natalizia. Il Circo Bianco al femminile aveva salutato il 2020 con la vittoria d Michelle Gisin nello slalom di Semmering davanti a Katharina Liensberger e Mikaela Shiffrin.

Anche in occasione della gara di oggi si annuncia equilibrio in vetta, con una manciata di protagoniste che potranno vincere. A parte queste sei, sette, tuttavia, il gap tecnico si fa troppo ampio e non ci saranno grosse chance Vedremo se la leader della classifica generale, Petra Vlhova, sarà in grado di rifarsi dopo qualche passaggio a vuoto di troppo, con Gisin, Shiffrin, Liensberger e Holdener che proveranno a dire la loro. Per le italiane non sarano al via Federica Brignone e Marta Bassino, mentre Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco, saranno chiamate alla grande gara per inserirsi nella classifica che conta.

Lo slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prenderà il via alle ore 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo del ritorno in azione delle sciatrici nell’anno nuovo.

Foto: Lapresse