Sci alpino, le pagelle di oggi. Vittoria importante per Vlhova, conferma Liensberger

Petra Vlhova torna alla vittoria nello slalom di Zagabria. La slovacca si è imposta davanti all’austriaca Katharina Liensberger e alla svizzera Michelle Gisin. Qui di seguito le pagelle della gara croata.

Petra Vlhova 9: una vittoria importante per il morale e soprattutto per la classifica. Una bella prima manche ed una seconda dove è riuscita a gestire il vantaggio. Serviva una reazione dopo qualche passo falso di troppo e la slovacca non ha deluso le aspettative. E’ lei la donna da battere nella corsa alla sfera di cristallo.

Katharina Liensberger 8: la vittoria è sempre più vicina ed oggi le è mancata solo per cinque centesimi. Un secondo posto che sa di conferma per l’austriaca, che ormai è in maniera costante tra le migliori ed ormai prossima a conquistare il primo gradino del podio.

Michelle Gisin 7: ancora sul podio dopo la vittoria di Semmering. E’ un terzo posto che non le fa perdere troppi punti in chiave classifica di Coppa del Mondo. La svizzera è costante ed ora a St.Anton deve provare ad impensierire Vlhova nella velocità.

Erin Mielzynski 6,5: la canadese finalmente torna a farsi vedere nelle posizioni alte della classifica. Un quinto posto che può avere il sapore della rinascita, anche se le prime quattro sembrano essere attualmente di un altro pianeta.

Mikaela Shiffrin 6: la più delusa di questo slalom di Zagabria. Quarta a 22 centesimi da Vlhova, complice una prima manche troppo con il freno a mano tirato e nella quale non è mai riuscita ad esprimere la sua sciata.

Azzurre 5: Irene Curtoni crolla nella seconda manche e spreca una bella occasione di poter entrare tra le prime dieci della classifica. Passo indietro per Marta Rossetti rispetto a Semmering, mentre sono importanti per il futuro i punti conquistati da Martina Peterlini.

