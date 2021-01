LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: tra poco Sofia Goggia, attesa per Marta Bassino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.10 Ottimo finale di gara per Mowinckel. Si porta in vetta con 0.18 su Nufer. La norvegese, piano piano, sta tornando. Tocca alla slovena Dvornik, che aveva lo stesso tempo della scandinava.

14.08 Subito fuori la giovane canadese Gray. Attenzione ora alla norvegese Mowinckel, parte con appena 9 centesimi di vantaggio su Nufer.

14.07 Hector oggi non ci ha capito nulla sul ghiaccio. E’ quarta a 3″06 da Nufer. Porterà a casa solo qualche punticino, forse uno solo. Tocca alla canadese Gray, qualificata con il n.58!

14.06 La svizzera Priska Nufer, che aveva 0.55 da gestire, rifila 1″10 alla connazionale Wild e vola in testa. Ora la svedese Hector, parte con appena 0.04 di margine.

14.04 L’austriaca Truppe, partita con un centesimo di vantaggio, chiude a 0.97 da Wild. La svizzera può recuperare qualche posizione.

14.02 2’17″80 il tempo totale di Wild, che ha provato a lasciar correre. Una buona prova. Il tracciato è molto regolare.

14.01 Subito fuori Robnik, breve interruzione prima della partenza della svizzera Wild.

14.00 Iniziata la seconda manche del gigante di Kranjska Gora. In pista la slovena Robnik.

13.57 La seconda manche è stata tracciata da Mike Day, allenatore di Mikaela Shiffrin.

13.55 Saranno 31 le atlete in gara. La slovena Robnik e la svizzera Wild hanno concluso a pari merito in 30ma posizione.

13.50 Le quattro italiane qualificate oggi, ovvero Bassino, Brignone, Goggia e Curtoni, saranno in gara anche ai Mondiali di Cortina. Purtroppo, alle loro spalle, il vuoto assoluto. C’è mancanza di ricambi, per il momento godiamoci Marta Bassino, che è ancora molto giovane (24 anni).

13.49 Ricordiamo che la pista è ghiacciatissima, dunque esalta le sciatrici più tecniche.

13.46 Federica Brignone è giunta sul podio sulla Podkoren nel lontano 2012. Quell’anno si impose la francese Tessa Worley, mentre chiuse terza la tedesca Viktoria Rebensburg. Erano le più grandi interpreti del gigante di allora, due di queste sono ancora nell’elite di questa specialità dopo quasi un decennio!

13.45 Lo scorso anno a Kranjska Gora vinse la neozelandese Robinson, che in questa stagione è in crisi. Oggi è 15ma dopo la prima frazione a 2″33.

13.42 In classifica generale è saldamente in vetta Petra Vlhova con 699 punti, ma la slovacca deve fare attenzione alla sempre più arrembante Gisin, seconda a quota 575.

13.40 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, appena 5 in più di Marta Bassino. Seguono Shiffrin a 150 e Gisin a 132.

13.36 Al termine della prima manche è in testa Marta Bassino con 23 centesimi sulla svizzera Michelle Gisin, 51 sulla slovacca Petra Vlhova e 54 sull’americana Mikaela Shiffrin. Quinta la francese Tessa Worley a 0.85, sesta Federica Brignone a 1″04. Sono quattro in tutto le italiane qualificate: 14ma Elena Curtoni a 2″19, 18ma Sofia Goggia a 2″72.

13.35 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 inizierà la seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora.

12.35 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese e rimandarvi alle ore 14.00 per la seconda manche. Bassino vuole la vittoria! Grazie e buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport.

12.33 Si conclude una prima manche nella quale Marta Bassino ha davvero incantato. La sciatrice piemontese ha fatto segnare un ottimo 1:04.15 con 27 centesimi su una scatenata Michelle Gisin. Bene anche Petra Vlhova, terza a 51, che si conferma dopo Semmering. Quarta Mikaela Shiffrin a 54, quindi sesta Federica Brignone non impeccabile ed a 1.04. Chiude 14a Elena Curtoni a 2.19, mentre è 18a a 2.72 una Sofia Goggia che non è mai sembrata a proprio agio sul ghiaccio della Podkoren.

12.32 Le altre azzurre: 14a Elena Curtoni a 2.19, 18a Sofia Goggia a 2.72.

Non passano alla seconda manche: Valentina Cillara Rossi 33a a 3.99, non hanno concluso la prova: Roberta Midali, Roberta Melesi e Luisa Matilde Maria Bertani.

12.31 LE PRIME 10 POSIZIONI

1. Marta Bassino (Ita) 1’04″15

2. Michelle Gisin (Svi) +0″27

3. Petra Vlhova (Cze) +0″51

4. Mikaela Shiffrin (Usa) +0″54

5. Tessa Worley (Fra) +0″85

6. Federica Brignone (Ita) +1″04

7. Nina O’Brien (Usa) +1″38

8. Ramona Siebenhofer (Aut) +1″39

9. Meta Hrovat (Slo) +1″63

10. Mina Holtmann (Nor) +1″66

12.30 Laura Pirovano parte con 81 centesimi al primo intermedio, ma sbaglia e finisce fuori gara. Peccato!

12.28 La canadese Cassidy Gray è 26a a 3.06. Tra poco Laura Pirovano!

12.24 La pista perfetta anche ora, permette alla canadese Valerie Grenier di issarsi in 21a posizione. La slovena Neja Dvornik è 24a, quindi Valentina Cillara Rossi esce dalle 30. Peccato

12.22 La svizzera Simone Wild chiude 26a e ora Valentina Cillara Rossi è 29a.

12.21 La svizzera Camille Rast si mette in 27a posizione a 3.85 e fa scendere di un gradino la nostra Valentina Cillara Rossi, ora 28a.

12.20 Purtroppo anche Roberta Midali viene messa ko dalla temibile Podkoren e scivola via nello stesso modo di Roberta Melesi

12.19 Valentina Cillara Rossi si presenta con 1.07 al primo intermedio, quindi raddoppia e diventano 2.14 al secondo. 3.23 al terzo settore. Conclude 27a a 3.99. Potrebbe farcela in vista della seconda manche. Ora via a Roberta Midali!

12.18 Anche Roberta Melesi sbaglia in avvio e si fa sorprendere da una porta “lunga”. Ora tocca a Valentina Cillara Rossi

12.16 Luisa Matilde Maria Bertani purtroppo esce di scena dopo 43 secondi di gara, venendo sorpresa da un dosso. Ora parte Roberta Melesi.

12.14 Tocca alla nostra Luisa Matilde Maria Bertani con il numero 48!

12.07 Le italiane: prima Bassino, sesta Brignone, 14ma Elena Curtoni, 18ma Goggia. Mancano però ancora ben 5 azzurre che proveranno a qualificarsi. Attesa in particolare per Laura Pirovano con il 60.

12.03 La francese Escane si inserisce in 16ma posizione. Bertani, Melesi, Cillara Rossi, Midali e Pirovano devono attaccare. La pista consente di qualificarsi, è un’occasione da sfruttare.

11.59 PAZZESCO! L’olandese Jelinkova è 12ma a 1″91! Superlativa.

11.59 I pettorali delle prossime italiane: 48 Bertani, 49 Melesi, 50 Cillara Rossi, 51 Midali, 60 Laura Pirovano.

11.58 Fuori la svizzera Corinne Suter, che stava sciando benissimo. Attenzione perché la fuoriclasse della discesa sta diventando forte anche tra le porte larghe.

11.56 Sono scese le prime 30 atlete. Marta Bassino guida con 0.23 su Gisin, 0.51 su Vlhova, 0.54 su Shiffrin, 0.85 su Worley, 1.04 su Federica Brignone, 1.38 sulla rivelazione O’Brien. Le altre azzurre: 13ma Elena Curtoni a 2.19, 16ma Sofia Goggia a 2.72.

11.52 Elena Curtoni è scesa in 13ma piazza, Sofia Goggia 16ma.

11.51 Bene anche la polacca Gasienica-Daniel, undicesima a 1″82. La pista ovviamente è perfetta, essendo ghiacciata. C’è spazio anche per i pettorali più alti.

11.48 Stupisce l’americana O’Brien, settima a 1″38! Inserimenti inaspettati nella top10!

11.46 Subito fuori la svedese Alphand.

11.45 Eccezionale l’austriaca Siebenhofer. E’ settima a 1″39. Si è esaltata sul ghiaccio, parliamo di una discesista che ha compiuto passi da…gigante! Elena Curtoni esce dalle 10, è undicesima. 14ma Sofia Goggia.

11.43 Federica Brignone si trova a 53 centesimi dal podio. Dovrà attaccare, ma non sarà semplice rimontare su campionesse come Vlhova e Shiffrin.

11.42 Tutte stanno beccando più di 4 secondi da Marta Bassino. 20ma a 4″38 la slovena Bucik.

11.39 Le prime 6 posizioni non cambieranno più. L’austriaca Gritsch è 19ma a 4″35.

11.37 Si difende la norvegese Tviberg ed è 14ma a 2″91, alle spalle di Sofia Goggia.

11.37 I piazzamenti delle azzurre: prima Bassino, sesta Brignone, decima Elena Curtoni, tredicesima Goggia.

11.36 Distacchi abissali, come previsto. La slovena Robnik è 17ma a 3″65.

11.34 Non brillano le austriache. Truppe 16ma a 3″64, Haaser 17ma a 4″71. Quando la neve è così ghiacciata, vengono fuori i veri valori in campo, ancora più del solito.

11.31 Molto brava Elena Curtoni. E’ decima a 2″19. Ed ha commesso un errore vistoso nella parte centrale, dove ha perso almeno mezzo secondo.

11.30 La norvegese Mowinckel è 13ma a 3″01. Ora Elena Curtoni. Stare sotto i due secondi sarebbe eccezionale.

11.28 Nessuna ha sciato come Marta Bassino. Peccato perché il vantaggio sarebbe potuto essere anche più ampio, ma nella parte bassa Michelle Gisin è andata davvero forte, recuperando ben 3 decimi alla piemontese.

11.27 Dopo le prime 15 è al comando Marta Bassino. Secondo Michelle Gisin (+0.23), Petra Vlhova (+0.51), Mikaela Shiffrin (+0.54), Tessa Worley (+0.85) e Federica Brignone (+1.04). Distanti tutte le altre: la slovena Hrovat è settima a 1″63.

11.26 13ma a 3″06 la svedese Hector, che ama nevi molto più tenere.

11.25 Sofia Goggia non riesce a ritrovarsi in gigante. E’ 12ma a 2″72. Dovrebbe comunque qualificarsi, i distacchi saranno alti.

11.23 Discreta la norvegese Holtmann, ottava a 1″66. Tocca a Sofia Goggia.

11.21 Scivola l’austriaca Brunner, che stava sciando davvero bene, da top5. Le prossime azzurre: Sofia Goggia con il 14, Elena Curtoni con il 17. Per entrambe l’obiettivo sarà rimanere sotto i 2 secondi da Marta Bassino.

11.19 La slovena Hrovat, sul podio nel 2020, è settima a 1″63. Al momento sono sei le atlete in corsa per il podio.

11.18 Scivola subito la svizzera Holdener.

11.18 Marta Bassino al comando con 0.23 su Gisin, 0.51 su Vlhova e 0.54 su Shiffrin. Sesta Federica Brignone a 1″04: la valdostana non può essere soddisfatta.

11.16 La svizzera Lara Gut-Behrami è settima a 2″02.

11.14 Non bene l’austriaca Liensberger, che denuncia una mancanza di grip. E’ ultima a 2″70. Attenzione ora a Lara Gut-Behrami, che ama il ghiaccio.

11.14 Marta Bassino al momento è la n.1 in gigante. Deve continuare a dimostrarlo.

11.13 Come ha sciato Marta Bassino…Una delizia! Ha fatto quello che voleva su questa neve ghiacciata, ha fatto passare gli sci dove voleva lei. Bravissima, ha pennellato. Peccato per i 3 decimi lasciati nel finale a Michelle Gisin.

11.12 Mikaela Shiffrin è quarta a 0.54 da una celestiale Marta Bassino.

11.11 Shiffrin fa paura, solo 0.03 di ritardo al primo intermedio, 0.18 al secondo.

11.11 MARTA BASSINO DA’ SPETTACOLO, E’ PRIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Per tre intermedi ha incantato, guadagnando costantemente su Gisin, fino a 57 centesimi. Nel finale però ha perso 3 decimi. E’ al comando con 0.27 su Michelle Gisin. Ora Mikaela Shiffrin.

11.09 Vlhova è seconda a 0.24 da Gisin. Sono le due atlete che si stanno giocando la Coppa del Mondo generale. Tocca a Marta Bassino.

11.08 Bene Vlhova, solo 3 centesimi di ritardo al primo rilevamento, sciata di grande potenza. Al secondo intermedio è distante 21 centesimi.

11.07 Buona gara di Tessa Worley. La francese è seconda a 58 centesimi, dunque davanti a Federica Brignone. Si entra nel vivo: ora avremo nell’ordine Vlhova, Bassino e Shiffrin.

11.06 Worley avanti di 6 centesimi al primo intermedio, ma è dietro di 21 al secondo.

11.05 La neozelandese Robinson all’arrivo paga addirittura 2″06 da Michelle Gisin. Tocca alla francese Tessa Worley, trova una neve che ama.

11.05 Robinson va in rotazione e rischia di uscire. E’ dietro di 1″35 al terzo parziale.

11.04 Non è la Federica Brignone del 2020. In vantaggio 6 centesimi al primo intermedio, l’azzurra ha perso progressivamente nei rilevamenti successivi, chiudendo a 77 centesimi da Gisin. Ora la neozelandese Robinson, che vinse nel 2020.

11.02 1’04″42 il tempo di Michelle Gisin, che ha attaccato. Vediamo la risposta di Federica Brignone.

11.01 Gisin finisce subito bassa di linea nelle prime porte. Gli sci non tengono su questa lastra di ghiaccio. E’ bello vedere finalmente una gara con neve così dura.

11.01 E’ cominciato il gigante di Kranjska Gora con un minuto di ritardo. In pista Michelle Gisin.

10.59 La svizzera Gisin è al cancelletto di partenza. Fa molto freddo in Slovenia, temperatura di -14°.

10.58 La classifica generale è comandata da Petra Vlhova con 699 punti, seguita da Michelle Gisin a 575. Bassino quinta a 423.

10.57 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Fa paura Mikaela Shiffrin, terza a 150 ed in prepotente crescita di condizione.

10.53 I pettorali di partenza delle azzurre: 2 Brignone, 6 Bassino, 14 Goggia, 17 Elena Curtoni, 48 Bertani, 49 Melesi, 50 Cillara Rossi, 51 Midali, 60 Laura Pirovano.

10.52 Mikaela Shiffrin vinse a Kranjska Gora nel 2018. In quella gara Sofia Goggia giunse terza, Federica Brignone sesta.

10.51 La neve è davvero durissima, una lastra di ghiaccio. In queste condizioni emerge la tecnica.

10.45 Lo scorso anno vinse a Kranjska Gora la neozelandese Robinson con 34 centesimi sulla slovacca Vlhova. Giunsero terze a pari merito la slovena Hrovat e la svizzera Holdener. Marta Bassino giunse quinta a 1″60, Federica Brignone ottava a 2″04.

10.40 La prima manche è stata tracciata da Stefan Kornberger, allenatore dell’Austria.

10.38 I pettorali di partenza della gara di oggi sulla Podkoren.

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

12 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

13 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

19 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

20 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

21 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

22 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

23 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

24 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

25 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

26 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

27 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

28 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

29 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

30 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic

31 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

32 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

34 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

35 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

36 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

37 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

38 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

39 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

40 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

41 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

42 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

43 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

44 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

45 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

47 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

48 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl

49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

50 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head

51 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

52 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

53 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

54 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

55 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

56 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

57 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS

58 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

59 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

60 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

61 496055 PAU Nuria 1994 ESP

62 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

63 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

64 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Kranjska Gora.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Podkoren vedremo in azione le atlete nella prova numero uno tra le porte larghe, ricordando che domani si farà il bis. Oggi la prima manche prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00.

Si corre, dunque, a Kranjska Gora che va a rimpiazzare la tappa prevista a Maribor dove, purtroppo, l’assenza della neve ha costretto gli organizzatori al cambio di sede. Ci attende il primo gigante su una pista che sovente ha regalato buoni risultati alle italiane. Come sempre in queste specialità Marta Bassino e Federica Brignone partono con la chiara intenzione di vincere. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo vuole il terzo successo stagionale, mentre la valdostana vuole il primo trionfo di questo 2020-2021.

Le rivali, come sempre, non mancheranno, incominciando da Mikaela Shiffrin, fresca di vittoria nello slalom di Flachau, mentre Petra Vlhova vuole ripartire dalla prima manche della gara di Semmering, prima che venisse cancellata. Saranno della partita anche Michelle Gisin e la svedese Sara Hector, per un vero e proprio parterre de roi. Le altre italiane al via saranno capitanate da Sofia Goggia, a caccia di conferme nel gigante, quindi Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani.

La prima manche del primo gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.00, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara slovena, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.



