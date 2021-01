LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: bis di Pinturault, ottimo 6° De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.28 Pinturault sale in vetta anche alla graduatoria di gigante con 440 punti, sorpassando Odermatt che ora è distante 40 lunghezze dalla vetta.

14.27 In classifica generale Pinturault sale a 675 punti, +115 su Kilde e +174 su Odermatt. Il francese è lanciatissimo verso la sfera di cristallo.

14.25 Gli altri azzurri a punti: 14° Giovanni Borsotti a 3″03, 16° Riccardo Tonetti a 3″13. Insieme a De Aliprandini sono pressoché certi della convocazione per i Mondiali. Ma chi sarà il quarto gigantista azzurro a Cortina? Un bel rebus per gli allenatori, considerando che non si disputeranno altri giganti prima della rassegna iridata…

14.22 Pinturault ha rifilato 1″26 a Zubcic e 1″65 a Meillard: poco da aggiungere. 4° Odermatt a 1″67, 5° Kilde a 1″69. 6° un bravo Luca De Aliprandini a 2″06. L’azzurro ha recuperato 4 posizioni nella seconda manche, non si poteva pretendere di più.

14.20 Alexis Pinturault ha conquistato la seconda vittoria in due giorni ad Adelboden. Al momento in gigante non ha rivali, è il grande favorito anche per i Mondiali di Cortina. I 200 punti incassati in due giorni appaiono come una seria ipoteca per la Coppa del Mondo generale. E’ l’anno della Francia.

14.19 Meillard salva il podio. E’ terzo a 1″65! Beffa il connazionale Odermatt per appena 2 centesimi!

14.19 Grave errore di Meillard, che si pianta sul piano. 1″18 di ritardo al terzo intermedio.

14.19 0.14 di ritardo per Meillard al secondo rilevamento.

14.17 Alexis Pinturault ipoteca la vittoria. Vola in testa con 1″26 su Zubcic! Impeccabile, ci togliamo il cappello con sportività. Al momento in gigante è imbattibile. Sarà durissima per Loic Meillard batterlo, parte con un tesoretto di 3 decimi da gestire.

14.17 Assurdo Pinturault, 1″07 di vantaggio al primo intermedio, 1″30 al secondo!

14.15 Odermatt, come nella prima manche, va in confusione sul muro finale ed è secondo a 0.41 da Zubcic, appena 2 centesimi davanti a Kilde. Tocca al francese Pinturault, vincitore ieri: parte con 0.72 su Zubcic, ma la sensazione è che potrebbe incrementare…

14.14 Ora parte Marco Odermatt. Lo svizzero vanta 0.32 di vantaggio su Zubcic.

14.13 Kilde è secondo a 0.43 da Zubcic. Il croato è superiore al norvegese, che comunque, male che vada, porta a casa anche oggi almeno 45 punti per la classifica generale. Basteranno contro il Pinturault implacabile di quest’anno?

14.11 Come previsto, Zubcic si porta al comando con 80 centesimi su De Aliprandini. Il croato e i prossimi quattro atleti hanno oggettivamente qualcosa in più in questo momento e su questa pista rispetto al resto del mondo. Tocca al norvegese Kilde, difende appena 4 centesimi su Zubcic.

14.08 Il francese Favrot, partito con 0.38 di vantaggio su De Aliprandini, è quarto a 0.19! Ha perso tutto sul muro finale. La sensazione è che la rimonta dell’azzurro possa finire qui, perché ora arrivano i Titani. Ma mai dire mai…Ora c’è il croato Zubcic, quinto dopo la prima manche: per lui un vantaggio di ben 0.76 sull’italiano.

14.06 Anche Leitinger alle spalle di De Aliprandini! L’austriaco è terzo a 0.18 dall’azzurro. Mancano sei atleti, comunque va fatto un applauso al nostro portacolori.

14.04 Lo svizzero Gino Caviezel è secondo a 14 centesimi da De Aliprandini. Adesso l’azzurro rischia: parte il forte austriaco Leitinger, che ha un vantaggio di 31 centesimi.

14.02 Mancano otto atleti. Al comando Luca De Aliprandini con 0.48 su Murisier e 0.50 su Feller. 6° Borsotti a 0.97, 8° Tonetti a 1″07. I tre azzurri citati sono sicuri della convocazione per i Mondiali in gigante. Ma chi sarà il quarto? Un bel rebus per i tecnici…

14.01 De Aliprandini ha sciato molto bene sul muro, tuttavia ha tenuto un po’ troppo e lì qualche decimo di troppo è scappato via.

14.01 Lo svizzero Murisier recupera 2 decimi sul muro finale, ma è dietro di 0.48 rispetto a De Aliprandini.

13.59 OTTIMO DE ALIPRANDINI! Vola in testa con 50 centesimi su Feller! Ha sciato bene, sempre all’attacco, finalmente ha sbagliato poco! Può mettere nel mirino un risultato vicino alla top5. Intanto è sicuro di chiudere nella top10. Ora lo svizzero Murisier, che ha 0.27 sull’azzurro.

13.57 Niente da fare nemmeno per il tedesco Schmid. Partiva con 1″01 di vantaggio, chiude con 1″19 di ritardo. E’ 12°. Tocca a Luca De Aliprandini. Parte con 1″05 su Feller, deve attaccare.

13.56 Kristoffersen ogni giorno peggio. Involuzione per il norvegese, che oggi chiude a 1″94 da Feller. Al momento è 16°! Borsotti è sicuro di chiudere tra i migliori 15.

13.55 Male il francese Muffat-Jeandet, decimo a 1″10, stesso tempo dell’americano Radamus. Mancano 12 atleti, Feller ha recuperato già 15 posizioni! Ora il norvegese Kristoffersen, parte con 0.75 sull’austriaco.

13.53 Giovanni Borsotti ha 62 centesimi su Feller. Arriva al primo intermedio con 38 di vantaggio, quindi 27 a metà discesa. L’azzurro procede bene e si presenta al terzo con lo stesso tempo di Feller. Sul muro finale ci prova ma è quarto a 47 centesimi.

13.51 Lo slovacco Adam Zampa deve gestire 62 centesimi su Feller, dimezza il suo vantaggio al primo intermedio, poi commette un grosso errore e finisce sotto. Prima del muro accusa 81 centesimi, e finisce mestamente decimo a 1.37! Al via il nostro Giovanni Borsotti!

13.49 Al momento Feller in vetta con 3 centesimi su Schwarz e 9 su Read. Quarto Faivre a 52, quinto Tonetti con 57.

13.48 Il francese Mathieu Faivre dimezza il suo margine su Feller già in avvio, quindi va sotto tra una sbavatura e l’altra. Il transalpino accusa 29 centesimi prima del muro e chiude quarto a 52 centesimi, davanti a Tonetti. Ora al via lo slovacco Adam Zampa

13.47 Il norvegese Leif Kristian Nestvold Haugen sbaglia dopo poche porte ed è fuori! Parte ora il francese Mathieu Faivre.

13.46 Riccardo Tonetti parte con 57 centesimi su Feller, ne rimane 19 al primo intermedio, poi si rifà alla grande e torna a 31. si presenta prima del muro con 2 di ritardo, quindi rischia il tutto per tutto ma è solo quarto a 57…

13.45 L’austriaco Marco Schwarz perde progressivamente da Feller, arriva sul muro con 18 centesimi, ma chiude secondo a 3! Al via il primo azzurro! Riccardo Tonetti!

13.43 Il canadese Erik Read scia a tutta, mantiene il vantaggio nonostante alcuni errori, ma nel finale deve mangiarsi le mani ed è secondo a 9 centesimi da Feller che ha già recuperato 8 posizioni. L’austriaco Marco Schwarz, diciannovesimo dopo la prima manche, è al cancelletto.

13.42 Il russo Ivan Kuznetsov pensa al sodo e non forza in maniera particolare. Non va oltre la sesta piazza a 1.62. Al cancelletto il canadese Erik Read.

13.41 River Radamus inizia perdendo subito sei decimi da Feller, recupera nel terzo settore, ma sul muro finale nulla può e crolla in quinta posizione a 1.10. Scatta il russo Ivan Kuznetsov.

13.40 L’austriaco Stefan Brennsteiner perde il suo margine a metà pista, quindi pasticcia ancora e non va oltre la sesta posizione a 1.75.Ora parte lo statunitense River Radamus.

13.38 L’austriaco Christian Borgnaes vende cara la pelle, procede sui tempi di Feller, recupera nel finale ma si ferma in terza posizione a 93 centesimi con un muro davvero pessimo. In partenza il suo connazionale Stefan Brennsteiner.

13.37 Lo sloveno Stefan Hadalin ne combina una dietro l’altra e perde quasi due secondi nella prima metà. Finisce sesto e ultimo a 2.97. Tocca ora all’austriaco Christian Borgnaes.

13.36 Cedric Noger dilapida il suo vantaggio già dalle prime porte e soccombe metro dopo metro. Non va oltre la quinta posizione a 2.25. Davvero disastroso! Al via ora lo sloveno Stefan Hadalin.

13.35 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle dopo una prima manche poco brillante, non si smentisce nella seconda e finisce a debita distanza da Feller: è terzo a 96 centesimi. Parte lo svizzero Cedric Noger.

13.34 Manuel Feller aveva 12 centesimi di vantaggio, dimezza il margine a metà gara, quindi torna a guadagnare e sale in vetta con 62 centesimi. Parte il deluso Cochran-Siegle.

13.33 Fabian Wilkens Solheim domina sfruttando una manche non perfetta dello svedese e va comodamente al comando con 1.04. Parte l’austriaco Manuel Feller.

13.31 Lo svedese Mattia Roenngren chiude in 1:10.16. Seconda manche più veloce, con ingresso sul muro finale leggermente più complicato di quanto visto in mattinata. Ora parte il norvegese Solheim

13.30 Si parte! Mattias Roenngren è sul tracciato!

13.29 Un minuti e si parte ad Adelboden! Che peccato che manchi la consueta muraglia di pubblico…

13.28 Gli atleti si preparano alla postazione di partenza. I primi a partire in questa seconda manche saranno Roenngren (sve), Solheim (nor), Feller (aut), Cochran-Siegle (usa) e Noger (svi).

13.27 Molto bene anche Marco Odermatt, a soli 70 centesimi, mentre non finisce di stupire Aleksander Aamodt Kilde, quarto a 98, ormai una garanzia anche nel gigante. Il norvegese vuole ribadire la sua candidatura alla Sfera di Cristallo-bis.

13.25 La prima manche ha vissuto, anche, la bruttissima caduta di Tommy Ford. Lo statunitense ha perso il controllo degli sci proprio nel muro finale, è caduto rovinosamente in avanti e con il ginocchio che ne ha risentito. Purtroppo ha concluso la sua scivolta colpendo alcune persone a lato del traguardo, perdendo conoscenza. A quanto pare, fortunatamente, ora Tommy Ford sta bene ed è vigile.

13.24 Nella prima manche ha brillato Loic Meillard, capace di distanziare di 30 centesimi Alexis Pinturault, che rimane il grande favorito di oggi, dopo aver già dominato la scena nella giornata di ieri.

13.21 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1. Loic Meillard SUI 1’09″38

2. Alexis Pinturault FRA +0″30

3. Marco Odermatt SUI +0″70

4. Alksander Aamodt Kilde NOR +0″98

5. Filip Zubcic CRO +1″02

6. Thibaut Favrot FRA +1″40

7. Roland Leitinger AUT +1″47

8. Gino Caviezel SUI +1″49

9. Justin Murisier SUI +1″51

10. Luca De Aliprandini ITA +1″78

14. Giovanni Borsotti ITA +2″21

18. Riccardo Tonetti ITA +2″26

13.18 La classifica di specialità: gigante

1 Marco Odermatt Svizzera Svizzera 350

2 Alexis Pinturault Francia Francia 340

3 Filip Zubčić Croazia Croazia 288

4 Tommy Ford Stati Uniti Stati Uniti 200

5 Lucas Braathen Norvegia Norvegia 191

13.15 Iniziamo l’avvicinamento alla seconda manche con la classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021

1 Alexis Pinturault Francia Francia 575

2 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia Norvegia 515

3 Marco Odermatt Svizzera Svizzera 451

4 Filip Zubčić Croazia Croazia 375

5 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 367

6 Mauro Caviezel Svizzera Svizzera 307

7 Ryan Cochran-Siegle Stati Uniti Stati Uniti 295

8 Matthias Mayer Austria Austria 264

9 Loïc Meillard Svizzera Svizzera 249

10 Vincent Kriechmayr Austria Austria 248

13.12 La gara di ieri ha visto un Alexis Pinturault stellare che cercherà il bis in questa seconda prova, ma se la dovrà vedere con un Loic Meillard davvero stellare, autore di una prima manche impeccabile sfruttando il pettorale numero 1.

13.09 L’Italia si presenta al cancelletto con Luca De Aliprandini decimo a 1.78, quindi 14° un ottimo Giovanni Borsotti a 2.21, mentre è diciottesimo Riccardo Tonetti a 2.26. Fuori dai 30 tutti gli altri.

13.06 La seconda manche è stata tracciata dall’italiano Lorenzo Roberti. Sarà un vantaggio per i nostri?

13.03 Dopo la prima gara di ieri la Chuenisbärgli torna protagonista per il gigante numero 2 di questo fine settimana. Ricordiamo che domani si chiuderà con lo slalom.

13.00 Buongiorno e bentornati ad Adelboden! Tra 30 minuti scatterà la seconda manche del gigante

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

12.17 Si chiude qui la prima manche del gigante di Adelboden. Ci rivediamo alle ore 13.30 per la seconda manche.

Ordine d’arrivo 1^ manche GS maschile Adelboden:

1. Loic Meillard SUI 1’09″38

2. Alexis Pinturault FRA +0″30

3. Marco Odermatt SUI +0″70

4. Alksander Aamodt Kilde NOR +0″98

5. Filip Zubcic CRO +1″02

6. Thibaut Favrot FRA +1″40

7. Roland Leitinger AUT +1″47

8. Gino Caviezel SUI +1″49

9. Justin Murisier SUI +1″51

10. Luca De Aliprandini ITA +1″78

14. Giovanni Borsotti ITA +2″21

18. Riccardo Tonetti ITA +2″26

Alex Hofer ITA non qualificato seconda manche

Hannes Zingerle ITA non qualificato seconda manche

Giovanni Franzoni ITA non qualificato seconda manche

Stefano Baruffaldi ITA ritirato

12.15 L’Italia porta 3 atleti nella seconda manche. Bene De Aliprandini decimo, con Borsotti 14° e Tonetti 18°

12.14 Non si sta inserendo nessuno nei primi 30. Filippo Della Vite con il numero 57 si accontenta della 38a posizione a 3.64.

12.10 Giovanni Franzoni inizia con 89 centesimi di ritardo in vetta, ma crolla nel tratto centrale dopo lascia quasi 3 secondi, per cui conclude in 38a posizione a 4.89.

12.09 In attesa degli ultimi due azzurri, confermiamo che Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Adelboden con 30 centesimi su Pinturault e 70 su Odermatt. Quarto Aamodt Kilde a 98, quinto Zubcic a 1.02, sesto Favrot a 1.40, settimo Leitinger a 1.47, ottavo Caviezel a 1.49, nono Murisier a 1.51, mentre è decimo il nostro De Aliprandini a 1.78 mgliore dei nostri. 14° Borsotti a 2.21, 18° Tonetti a 2.26. Out Ford con una bruttissima caduta sul muro finale. Non si qualificano per la seconda manche Baruffaldi, Zingerle e Hofer.

12.08 Stefano Baruffaldi non ingrana mai la giusta marcia e esce di scena prima del secondo intermedio con un errore banale

12.07 Lo sloveno Stefan Hadalin chiude 25° a 2.73

12.06 Lo slovacco Andreas Zampa chiude 34° a 3.64.

12.05 L’austriaco Christian Borgnaes è 24° a 2.71

12.04 Il norvegese Patrick Haugen Veisten esce di scena subito.

12.03 Per l’Italia rimangono ancora Stefano Baruffaldi 48, Giovanni Franzoni 52 e Filippo Della Vite 57.

12.02 Lo statunitense Bridger Gile chiude uscendo di scena a metà gara.

12.01 Hannes Zingerle tiene bene fino a metà percorso, quindi perde tantissimo nel finale e chiude 34° a 4.04. Già fuori per la seconda manche.

12.00 Il francese Remy Falgoux esce di scena dopo poche porte. Ora tocca al nostro Hannes Zingele.

11.59 L’olandese Maarlen Meiners con il numero 37 chiude in 33a posizione a 3.76.

11.59 Lo svizzero Daniele Sette conclude la sua prova con il 28° tempo a 3.06.

11.58 Il nostro Alex Hofer dopo un buon inizio cede parecchio nel tratto centrale e taglia il traguardo con il 31° tempo a 3.54. Già out per la seconda manche

11.58 Il russo Ivan Kuznetsov chiude in 21a posizione a 2.55

11.57 Lo statunitense River Radamus è 21° a 2.56

11.56 L’austriaco Raphael Haaser è 28° a 3.36.

11.55 Lo svizzero Noger chiude 22° a 2.74

11.54 Dopo la pausa per la chiusura del gruppo dei 30, ora toccherà allo svizzero Cedric Noger.

11.53 Loic Meillard ha chiuso in vetta la prima manche del gigante di Adelboden con 30 centesimi su Pinturault e 70 su Odermatt. Quarto Kilde a 98, quinto Zubcic a 1.02, sesto Favrot a 1.40, settimo Leitinger a 1.47, ottavo Caviezel a 1.49, nono Murisier a 1.51, mentre è decimo il nostro De Aliprandini a 1.78. 14° Borsotti a 2.21, 18° Tonetti a 2.26. Out Ford con una bruttissima caduta sul muro finale.

11.51 Il norvegese Rasmus Windingstad chiude il gruppo dei 30 andando fuori dal tracciato subito in apertura.

11.49 L’austriaco Manuel Feller pasticcia parecchio e si ferma in 23a posizione a 2.83 dalla vetta.

11.48 Il norvegese Fabian Wilkens Solheim non va oltre la 23a posizione a 2.95 da Meillard.

11.47 Riccardo Tonetti apre la sua gara con 58 centesimi di distacco nel primo tratto, quindi accusa 1.05 al secondo. Nel tratto centrale perde ancora e arriva con 1.61 al terzo rilevamento, quindi chiude in 18a posizione a 2.26 con un muro finale non impeccabile.

11.45 Giovanni Borsotti parte subito con un fardello di 75 centesimi nel primo settore, quindi diventano 1.20 al secondo intermedio. L’azzurro non riesce a trovare il giusto ritmo sui dossi di Adelboden, arriva con 1.53 al terzo intermedio limitando i danni, quindi conclude con un buon 14° posto a 2.21. Ora Riccardo Tonetti!

11.43 L’austriaco Stefan Brennsteiner si ferma in 19a posizione a 2.63, ora tocca a Giovanni Borsotti

11.41 Lo slovacco Adam Zampa non va oltre la 14a posizione a 2.21, mentre il canadese Trevor Philp è 21° a 3.13.

11.39 Dopo i primi 22 è in testa lo svizzero Meillard con 0.30 su Pinturault, 0.70 su Odermatt e 0.98 su un coriaceo Kilde. 5° Zubcic a 1″02, 10° De Aliprandini a 1″78.

11.38 Fuori il francese Sarrazin.

11.37 Lo slovacco Zampa è 14° a 2″21.

11.36 Il francese Favrot è sesto a 1″40. De Aliprandini è 10° a 1″78. Ha pagato l’errore sulla stradina, anche sul muro non è stato impeccabile.

11.34 Il veterano americano Ted Ligety si conferma distante anni luce dai fasti del passato ed è 18° a 3″12.

11.34 I prossimi azzurri saranno Borsotti con il 25 e Tonetti con il 26.

11.33 Perde una posizione De Aliprandini. L’austriaco Leitinger è sesto a 1″47. L’azzurro è 9° a 1″78.

11.31 Cochran-Siegle oggi non stupisce. L’americano è 16° a 2″78. Salvo sorprese, De Aliprandini dovrebbe rimanere nella top10 al termine della prima manche.

11.30 Non incanta l’austriaco Schwarz ed è 14° a 2″27. Comunque non male per questo specialista dello slalom.

11.27 Dopo i primi 15 è al comando lo svizzero Meillard con 0.30 sul francese Pinturault e 0.70 sul connazionale Odermatt. 4° Kilde a 0.98, 5° Zubcic a 1″02. Buon 8° posto per Luca De Aliprandini a 1″78. La top5 è però piuttosto distante per l’azzurro.

11.26 ANCORA OTTIMO KILDE! E’ 4° a 0.98, dunque in piena corsa per il podio. Il norvegese vuole rendere la vita difficilissima a Pinturault in ottica classifica generale. Non ci sta a cedere facilmente lo scettro conquistato nel 2020.

11.24 Si difende il canadese Read, poi sbaglia sul muro ed è 13° a 2″42. Ora una discesa importante: c’è il norvegese Kilde, ieri quarto.

11.23 Il francese Faivre è 11° a 2″22.

11.21 Ottimi gli svizzeri. Gino Caviezel è quinto a 1″49. Oggi a De Aliprandini sono mancati davvero quei 2-3 decimi per disputare un’ottima prova. Ma c’è ancora la seconda manche per provarci.

11.19 Lo svizzero Murisier si disimpegna bene sul muro ed è quinto a 1″51, il distacco che ci saremmo augurati accusasse De Aliprandini, che ora è sesto a 1″78.

11.17 De Aliprandini bene per i primi due intermedi, poi sbaglia sulla stradina ed anche sul muro è troppo prudente. Al momento è quinto a 1″78, comunque una prestazione discreta.

11.16 Muffat-Jeandet 7° a 2″13. Tocca a De Aliprandini. Stare sotto il secondo e mezzo di distacco sarebbe un buon risultato.

11.14 Quinto a 1″82 il tedesco Schmid. Solo Pinturault è riuscito a stare vicino a Meillard, partito con il pettorale n.1. Ora il transalpino Muffat-Jeandet, poi De Aliprandini.

11.12 Kristoffersen sempre più irriconoscibile, è quinto a 2″08.

11.10 Pinturault si difende egregiamente ed è secondo a 0.30 da Meillard. Ha un fantaggio di 40 centesimi su Odermatt e 72 su Zubcic. Può puntare al bis. Ora il norvegese Kristoffersen.

11.09 Già 0.37 di ritardo per il francese al primo rilevamento, ma recupera al secondo: +0.30.

11.09 Zubcic chiude a 1″02 da Meillard. Non era facile per il croato partire dopo un’attesa di quasi 35 minuti. Ora il francese Pinturault, vincitore ieri.

11.08 Zubcic paga 0.43 al secondo intermedio.

11.07 Si ricomincia, anche se non è facile dopo quanto accaduto a Ford. In pista il croato Filip Zubcic.

11.06 Tra un minuto riprenderà la gara.

11.04 Il prossimo a partire, dopo un’interruzione di oltre mezz’ora, sarà il croato Filip Zubcic. Al momento non arriva ancora il “via libera” per la ripartenza.

11.03 Gli addetti stanno sistemando la pista, tra poco si ricomincerà.

11.01 Ecco il video della spaventosa caduta di Ford. Ha picchiato la testa sulla neve, un trauma facciale violento. Incrociamo le dita. IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD

10.58 Proprio in questo momento Ford viene caricato sull’elicottero.

10.57 Ford sta venendo portato all’elicottero con il toboga. Speriamo di ricevere notizie confortanti nel corso della giornata.

10.56 Sta per arrivare l’elicottero che porterà in ospedale il povero Tommy Ford.

10.54 Ancora nessuna novità, tutto fermo ad Adelboden, Ford è ancora a terra, circondato dai medici.

10.50 Tommy Ford era finito lungo di linea. Per non saltare la porta, si è “buttato dentro”, ma si è sbilanciato ed è finito addosso ad una porta rossa, prima di sbattere la faccia sulla neve. Si ipotizza che potrebbe aver perso conoscenza.

10.48 Preoccupano le condizioni di Tommy Ford. Incrociamo davvero le dita per lo sfortunato americano, che ha impattato le reti con il volto.

10.46 Sosta lunga, andranno ora montate delle nuove reti protettive per sostituire quelle distrutte dopo la caduta di Ford. L’americano purtroppo è ancora a terra. E’ stato subito soccorso.

10.42 Al momento lo svizzero Loic Meillard è in testa con 0.70 sul connazionale Marco Odermatt, che non ha sciato bene sul muro, e 2″23 sul norvegese Nestvold-Haugen. La gara è ferma dopo la brutta caduta dell’americano Tommy Ford a poche porte dal traguardo.

10.39 Ancora tutto fermo, destano preoccupazione le condizioni di Ford. Ricordiamo che ieri si è fatto male gravemente il norvegese Braathen, la cui stagione è già finita. Infortuni anche per il norvegese McGrath e lo svizzero Mauro Caviezel. Lo sci è uno sport sempre più pericoloso, con gli infortuni in agguato.

10.37 Gara intettotta per soccorrere Ford.

10.36 Fuori a poche porte dall’arrivo Ford, che finisce nelle reti dopo aver rischiato di travolgere due addetti alla pista. L’americano è finito lungo di linea e, provando a rientrare, ha incocciato in pieno contro una porta.

10.36 Attenzione perché oggi Meillard è da podio. Il n.1, come ieri per Pinturault, ha rappresentato un vantaggio non da poco…

10.34 Odermatt ha sciato male sul muro conclusivo. Chiude a 7 decimi secchi dal connazionale Meillard. Ora l’americano Ford.

10.33 9 centesimi di ritardo per Odermatt al primo parziale, 8 al secondo.

10.32 Nestvold-Haugen paga tantissimo da Meillard. All’arrivo il norvegese è distante ben 2″23 dallo svizzero. Manche da dimenticare, senza particolari errori. Si entra nel vivo con lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica di gigante.

10.32 Già 0.74 di ritardo per lo scandinavo al primo intermedio, 1″15 al secondo.

10.31 1’09″38, una buona discesa per Meillard. Tocca al norvegese Nestvold-Haugen.

10.31 Neve ghiacciata, in nottata la temperatura è scesa a -12°.

10.30 Iniziato il gigante di Adelboden, in pista Meillard.

10.28 Lo svizzero Loic Meillard è al cancelletto di partenza.

10.27 La graduatoria di gigante vede invece un duello serrato tra Odermatt (350) e Pinturault (340).

10.25 In classifica generale è al comando Pinturault con 575 punti, seguito da Kilde a 515 e Odermatt a 451.

10.18 Ieri Pinturault ha dominato, ma partiva con il pettorale n.1. Oggi avrà il 6: sarà la stessa cosa?

10.15 Sono 8 gli azzurri in gara, gli stessi di ieri. Questi i loro pettorali: 10 De Aliprandini, 25 Borsotti, 26 Tonetti, 35 Hofer, 39 Zingerle, 48 Baruffaldi, 52 Franzoni, 57 Della Vite.

10.14 I pettorali di partenza di oggi:

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

5 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

14 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

15 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

18 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

19 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

20 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

21 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

22 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

23 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

24 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

25 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

26 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

27 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

28 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

29 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

30 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

31 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

32 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

33 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

34 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

35 6291374 HOFER Alex 1994 ITA

36 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

37 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

38 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA Rossignol

39 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

40 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

41 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

42 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

43 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR Head

44 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

45 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

46 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

47 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

48 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA

49 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

50 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

51 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

53 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

54 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

55 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

56 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

57 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

58 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

59 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

60 40612 SCOTT Alec 1997 IRL

61 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

62 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RUS Rossignol

10.12 La prima manche è stata tracciata da Dusan Grasic, allenatore del Canada.

10.11 Ieri ha trionfato il francese Alexis Pinturault davanti al croato Zubcic ed allo svizzero Odermatt. Oggi vedremo gli stessi atleti sul podio? Possibile.

10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del secondo gigante di Adelboden.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2020-2021. Siamo nel bel mezzo della tre giorni di gare tecniche su una delle piste più belle, variegate e iconiche dello sci a livello globale. Oggi, dopo l’antipasto di ieri, gli atleti saranno in azione per il secondo gigante. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30.

La giornata di ieri ha visto la sinfonia di Alexis Pinturault, perfetto in entrambe le manche e capace di rifilare più di un secondo a tutti i rivali. Alle sue spalle Filip Zubcic e Marco Odermatt, mentre il quarto posto di Aleksander Aamodt Kilde lascia aperto ogni discorso a livello di titolo.

Sul fronte italiano, invece, ancora una giornata-no per i gigantisti. Luca De Aliprandini ha chiuso in quattordicesima posizione a 3.50, Riccardo Tonetti è uscito di scena a due porte dal traguardo, mentre tutti gli altri o non si sono qualificati per la seconda manche o hanno chiuso nelle posizioni di rincalzo. In poche parole urge una scossa in uno dei templi del gigante.

La prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo di Adelboden prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda scatterà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere lo spettacolo della Chuenisbärgli! Sono in palio altri 100 pesantissimi punti sia per la Coppa di specialità sia, soprattutto, per la Coppa del Mondo generale.

