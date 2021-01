Sci alpino, Loic Mellard davanti nel gigante di Adelboden. Paura per Tommy Ford, 10° De Aliprandini

La Svizzera sogna nel gigante di casa di Adelboden. In testa alla classifica dopo la prima manche c’è Loic Meillard, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 1’09”38 e può puntare a conquistare la sua prima vittoria in carriera in questa specialità, la seconda in Coppa del Mondo dopo il parallelo di Chamonix.

Un secondo gigante caratterizzato purtroppo dalla bruttissima caduta nella parte finale dell’americano Tommy Ford. Sul ripidissimo muro della Chuenisbärgli, ormai in prossimità del traguardo, lo statunitense ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente, picchiando anche la testa e finendo contro alcuni addetti ai lavori e alle reti. Gara sospesa per trenta minuti, con Ford poi portato via con l’elicottero.

Secondo posto per il vincitore di ieri, il francese Alexis Pinturault, che ha accusato un ritardo di 30 centesimi dalla vetta. Terzo posto per Marco Odermatt (+0.70), che ha preceduto un ottimo Aleksander Aamodt Kilde (+0.98) ed il croato Filip Zubcic (+1.02).

Sesto posto per il francese Thibaut Favrot (+1.40), davanti all’austriaco Roland Leitinger (+1.47) e ai due svizzeri Gino Caviezel (+1.49) e Justin Murisier (+1.51). Chiude la Top-10 Luca de Aliprandini (+1.78), che ha commesso purtroppo un errore nei dossi della parte centrale, che gli ha condizionato la sua prova. Più indietro gli altri azzurri: Giovanni Borsotti (+2.21) e Riccardo Tonetti (+2.26).

