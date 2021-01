LIVE Italia-Ungheria 10-13, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Setterosa, addio Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.11 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

21.11 A posteriori l’Italia avrebbe potuto decidere di perdere o pareggiare intenzionalmente con la Slovacchia per affrontare la Grecia in semifinale. Non sarebbe stato sportivo, ma forse ora il Setterosa sarebbe a Tokyo. Olanda ed Ungheria hanno fatto i loro calcoli ed ora festeggiano.

21.10 8/14 in superiorità numerica per l’Ungheria, 4/14 per l’Italia e due rigori sbagliati dal Setterosa. Numeri eloquenti.

21.09 Restano dunque quattro le squadre qualificate dall’Italia per le Olimpiadi: volley maschile e femminile, softball, pallanuoto maschile. Anche a Rio 2016 furono quattro. Sarà difficile fare meglio, restano da giocare le carte del basket 3×3 femminile e del basket maschile.

21.07 Oggi le azzurre sono scese in acqua paralizzate dalla paura, andando subito sotto per 0-3. In pratica il match ha preso sin da subito un indirizzo ben definito. Nonostante le azzurre siano tornate a -1 nel terzo tempo, mai il Setterosa ha realmente dato la sensazione di poter riagganciare le avversarie, che hanno denotato maggiore esperienza e personalità. All’Italia manca poi una fuoriclasse come Keszthelyi

21.06 Dopo quattro qualificazioni consecutive, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile non si è qualificata per le Olimpiadi. Era successo nel 2000, quando una compagine fortissima (quella che ad Atene vinse l’oro quattro anni dopo) venne estromessa dai Giochi dalla Russia.

21.04 Dopo l’argento di Rio 2016 si era chiuso un ciclo, ma non è stato compreso. Il Setterosa è andato calando anno dopo anno: non è un caso se negli ultimi 5 anni non abbia conquistato alcuna medaglia internazionale. Ha perso posizioni nelle gerarchie. Ora servirà una rifondazione.

21.03 Finisce qui. L’Ungheria vince 13-10 e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre sono in lacrime. Ma il risultato è giusto.

49″ Marletta a segno in superiorità numerica. Sarà una delle giocatrici da cui ripartire per la rifondazione. ITALIA-UNGHERIA 10-13.

1’56” Arriva il sesto gol di una letale Keszthelyi. ITALIA-UNGHERIA 9-13.

2’26” ‘Sciarpa’ di Palmieri, ma ormai è tardi. ITALIA-UNGHERIA 9-12.

2’36” Ennesima superiorità mancata dal Setterosa, che mentalmente è uscito dalla partita.

ITALIA-UNGHERIA 8-12 a 3 minuti dal termine.

3’10” Illes a segno in superiorità numerica. Ungheria a Tokyo, Italia fuori.

Time-out Ungheria.

3’42” Game over. Se ne va una superiorità senza nemmeno tirare. L’Ungheria sta meritando di andare alle Olimpiadi, è più forte del Setterosa. Occorre oggettività di giudizio.

4’19” Traversa di Garibotti. La siciliana non era al top della forma in questo Preolimpico.

4’36” Questo è il gol che, con ogni probabilità, chiude la partita. Leimeter trafigge una Gorlero che, questa sera, non è stata molto incisiva.

4’55 Telefonata espulsione per l’Ungheria.

5’12” Doppia superiorità numerica per il Setterosa, questa volta Marletta va a segno. ITALIA-UNGHERIA 8-10. Mancano 5 minuti.

6’05” Ennesima superiorità sprecata dal Setterosa, questa volta da Queirolo. 2/10.

6’27” L’Ungheria non tira. Ora l’unica speranza è che le magiare smettano di attaccare e pensino esclusivamente a difendersi.

6’53” Palo esterno di Bianconi in superiorità numerica. La partita sta scappando via.

7’20” Implacabile Keszthelyi. ITALIA-UNGHERIA 7-10. Keszthelyi negli ultimi anni ha sempre trafitto le azzurre.

7’35” Solita espulsione a favore dell’Ungheria. Quasi scontata.

L’Ungheria vince l’ultimo sprint. 3-1 il computo complessivo.

A questo punto bisogna dare tutto, mettere in acqua il cuore.

2/8 in superiorità numerica per il Setterosa, con 2 rigori sbagliati. Purtroppo la chiave del match è tutta qui. 2/10 per l’Ungheria.

Finisce anche il terso tempo. ITALIA-UNGHERIA 7-9. Mancano 8 minuti, serve un miracolo. L’Ungheria ha già pronta la valigia per le Olimpiadi, ma nello sport tutto è possibile.

12″ Gorlero attenta su Parkes.

29″ Deviazione volante di Palmieri, a segno l’Italia in superiorità numerica. ITALIA-UNGHERIA 7-9.

1’20” Traversa di Tabani in superiorità numerica dai 2 metri. Le azzurre stanno sbagliando l’impossibile.

1’34” Magyari para il tap-in di Tabani. Corner per le azzurre.

1’54” Superiorità per l’Italia e time-out per Zizza. Le azzurre erano tornate a -1, ma un micidiale uno-due dell’Ungheria le ha rigettate a -3.

2’18” ‘Sciarpa’ sulla traversa di Aiello. In queste partite emergono sempre grandi difficoltà al centro per il Setterosa.

2’45” Uno-due letale dell’Ungheria. Controfuga di Keszthelyi e in pochi secondi le magiare tornano a +3. ITALIA-UNGHERIA 6-9. Morale sotto i tacchi per il Setterosa.

Gol Ungheria con Szilagyi. Le magiare stanno attaccando quasi sempre in superiorità numerica.

3’19” Ennesima espulsione per l’Ungheria, così è proprio dura.

3’48” SASSATA DI BIANCONI! ITALIA-UNGHERIA 6-7. Adesso serve una difesa di ferro, bisogna annichilire le magiare, non farle ragionare.

4’33” Palla sotto fischiata a Palmieri. Diciamo che gli arbitri non ci stanno concedendo nulla…

4’56” Ennesima superiorità concessa all’Ungheria. E le magiare non perdonano, Parkes segna a porta vuota. ITALIA-UNGHERIA 5-7.

5’24” GOOOOOOLLL!!! DAI RAGAZZE, DAI! Palombella di Claudia Marletta! Il pallone si deposita dolcemente in rete. ITALIA-UNGHERIA 5-6! Crediamoci!

5’42” Parata importante di Gorlero.

6’07” Finalmente il Setterosa si sblocca in superiorità numerica. Buona circolazione e tap-in di Tabani. ITALIA-UNGHERIA 4-6.

6’40” Controfuga dell’Ungheria e la solita Keszthelyi ci fa malissimo. ITALIA-UNGHERIA 3-6. E’ durissima, serve un’impresa per ribaltare questa partita.

6’58” Deviata la conclusione di Marletta.

7’09” Ottima difesa del Setterosa, ora bisogna osare senza paura in attacco.

7’46” Subito superiorità per l’Ungheria.

Inizia il terzo tempo, è l’Ungheria a vincere lo sprint.

20.29 2/7 in superiorità numerica per l’Ungheria. 0/4 per l’Italia, che ha sbagliato addirittura due rigori. La differenza è tutta qui: la paura sta schiacciando le azzurre. Le ragazze devono assolutamente scrollarsela di dosso. Servono gli OCCHI DELLA TIGRE! Bisogna punire la supponenza di chi ha umiliato il Setterosa, perdendo di proposito con la Grecia pur di ritrovarselo di fronte. Crediamoci, fino alla fine!

20.28 Finisce il secondo tempo. ITALIA-UNGHERIA 3-5. Per come si era messa, va anche bene così. Il Setterosa era sotto 1-5, almeno è ancora in partita.

15″ Garibotti colpisce il palo esterno da posizione centrale, era tutta sola.

33″ Altra bella difesa di Tabani. Proviamo la controfuga.

1’02” Magyari non si fa sorprendere dalla palombella di Bianconi.

1’45” Quarta espulsione nelle ultime quattro azioni a favore dell’Ungheria. Arbitraggio a senso unico, per fortuna ancora ottima difesa delle azzurre.

1’59” Si sblocca Roberta Bianconi, finalmente! Abbiamo troppo bisogno di lei. ITALIA-UNGHERIA 3-5.

2’18” Ennesima superiorità per l’Ungheria, le azzurre si difendono bene.

2’48” Conclusione dalla distanza a segno di Marletta. ITALIA-UNGHERIA 2-5. Resta un Everest da scalare.

3’09” Esce la conclusione di Szilagyi in superiorità numerica.

4’07” Conclusione non irresistibile di Illes, Gorlero tocca ma non evita la rete. ITALIA-UNGHERIA 1-5. Partita a senso unico, purtroppo.

4’30” Controfuga di Queirolo, ma la conclusione è centrale.

5’19” Incredibile, sbaglia anche Marletta. Parata di Magyari. Due rigori falliti dal Setterosa. Fa male dirlo, ma sin qui è mancata la personalità per affrontare una partita del genere.

Palmieri si procura un rigore. Ora bisogna andare senza paura dai 5 metri.

5’32” Buona difesa di Tabani, l’Italia si salva.

5’41” Espulsione per Avegno, ora l’Ungheria può chiuderla.

6’05” Bianconi spreca una nuova superiorità numerica e colpisce la traversa.

6’26” Le azzurre potevano tornare a -1, invece ripiombano a -3. L’Ungheria ci castiga in superiorità con Szucs. ITALIA-UNGHERIA 1-4.

6’44” Espulsione per Chiappini.

7’11” Pessima circolazione di palla del Setterosa, la difesa respinge il tiro di Avegno. 0/3 per le azzurre e un rigore sbagliato.

Espulsione guadagnata da Palmieri.

Le azzurre vincono il secondo sprint.

ITALIA-UNGHERIA 1-3. Terminato il primo tempo. Il Setterosa deve scrollarsi di dosso le paure, altrimenti non ha possibilità di vincere. Le azzurre devono tornare in acqua con gli occhi della tigre, con la voglia di azzannare le avversarie che le hanno snobbate. E’ l’unica strada verso l’Olimpo.

19″ Gorlero para su Gurisatti e sventa una superiorità dell’Ungheria.

0’45” Gol di Tabani. Tiro sporco, deviato, ma entra. E conta questo. ITALIA-UNGHERIA 1-3.

1’36” Per fortuna l’Ungheria ha smesso di attaccare, ma il Setterosa continua a sbagliare tantissimo. In questo momento manca una leader che si prenda la responsabilità sulle spalle e carichi le compagne.

1’59” Garibotti sbaglia il rigore, pallone sulla traversa.

2’00” Controfuga di Giustini, che si guadagna un rigore.

2’14” Esce anche la conclusione di Garibotti

2’58” Palo esterno di Giustini. Le azzurre hanno la paura dipinta negli occhi. Sarebbe stato importante passare in vantaggio, invece tutto il contrario…

3’25” Finalmente una parata di Gorlero, fin qui l’Ungheria aveva segnato ad ogni tiro.

3’54” Altra superiorità sprecata dal Setterosa, conclusione scontata di Chiappini. Al momento sembrano esserci due spanne di differenza tra Ungheria ed Italia.

4’42” Deviato fuori il tiro di Bianconi. Purtroppo non c’è davvero partita.

5’03” Keszthelyi ci fa ancora malissimo dalla distanza. Purtroppo ve lo avevamo detto. ITALIA-UNGHERIA 0-3. Le Olimpiadi stanno scappando via…

5’29” Niente da fare, Mayari respinge il tap-in ravvicinato di Tabani. Le azzurre sono troppo tese.

5’49” Superiorità Setterosa.

5’58” Controfuga dell’Ungheria e Keszthelyi ci castiga sin da subito. ITALIA-UNGHERIA 0-2.

6’10” Avegno non trova la porta dalla distanza.

6’32” Queirolo stoppa una conclusione dalla distanza.

7’04” Ribattuta la conclusione di Viacava. Lenta la manovra del Setterosa.

ITALIA-UNGHERIA 0-1. Avvio peggiore non poteva esserci. Szilagyi a segno sul palo di Gorlero.

Subito espulsa Bianconi, non ci voleva.

Primo sprint vinto facilmente dall’Ungheria. Magiare in attacco.

INIZIATA ITALIA-UNGHERIA! Calottina tricolore per l’Ungheria, blu per le azzurre.

19.58 Per avere qualche speranza, il Setterosa dovrà giocare senza paura. Il braccio dovrà essere sciolto, non tremare. D’altronde le ungheresi sono favorite, sono sicure di batterci…Ci hanno voluto a tutti i costi…

19.56 Sarà Rita Keszthelyi il principale spauracchio del Setterosa. La 29enne si scatena quando vede l’Italia…

19.55 Inno ungherese.

19.53 Inni nazionali! Si comincia con quello di Mameli! Formalmente, anche se si gioca a Trieste, l’Italia è la squadra ospite.

19.52 Queste le azzurre in acqua stasera: Gorlero (portiere), Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, Marletta, Bianconi, Giustini, Palmieri, Chiappini, Viacava e Sparano (portiere).

19.49 L’Ungheria, diciamolo con franchezza, ha fatto di tutto pur di affrontare l’Italia in semifinale. Ha schierato le seconde linee con la Grecia (perdendo volutamente?) ed ora ecco le magiare contrapposte alle avversarie desiderate. L’Ungheria si ritiene superiore all’Italia. Proprio questo dovrà infondere ulteriore carica al Setterosa.

19.44 L’Italia, è bene dirlo subito, non parte favorita. L’Ungheria sulla carta è superiore ed ha vinto tutti gli ultimi scontri diretti disputati. E’ una vera e propria bestia nera per il Setterosa. Inoltre il fattore campo, senza pubblico, sarà inesistente. Ciò premesso, le azzurre dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. Serve la partita della vita per meritarsi le Olimpiadi.

19.43 Nella prima semifinale l’Olanda ha sconfitto 7-4 la Grecia, qualificandosi per le Olimpiadi.

19.41 Questa è la serata decisiva, lo scontro diretto da brividi. Chi vince si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2021, chi perde le guarderà da casa (sperando che si svolgano…). Le finali di domani saranno ininfluenti ai fini del pass a cinque cerchi.

19.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Ungheria, semifinale del Preolimpico di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Trieste.

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida come seconda semifinale del Preolimpico di pallanuoto femminile: a Trieste sarà la selezione magiara l’ultima avversaria del Setterosa sulla strada verso le Olimpiadi di Tokyo. Chi vince oggi si qualifica ai Giochi.

Le tredici di Paolo Zizza: Giulia Gorlero, Chiara Tabani, Arianna Garibotti, Silvia Avegno (C), Elisa Queirolo, Rosaria Aiello, Claudia Roberta Marletta, Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Valeria Palmieri, Izabella Chiappini, Giulia Viacava, Fabiana Sparano. Riserve: Giuditta Galardi e Laura Barzon.

Le tredici di Attila Biro: Edina Gangl, Dorottya Szilágyi, Vanda Valyi, Greta Gurisatti, Gabriella Szücs, Rebecca Parkes, Anna Illés, Rita Keszthelyi (C), Dora Leimeter, Aniko Gyöngyössy, Natasa Rybanska, Krisztina Garda, Alda Magyari. Riserve: Dora Antal ed Orsolya Kaso.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali del Preolimpico di pallanuoto femminile: oggi, sabato 23 gennaio, si deciderà chi va ai Giochi. Il match inizierà alle ore 20.00, mentre la nostra diretta scatterà attorno alle ore 19.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

