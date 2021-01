LIVE Italia-Olanda 7-7, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: finisce pari, ora conterà la differenza reti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani. Un saluto sportivo.

19.05 La Slovacchia è chiaramente più debole rispetto alla Francia. L’ideale sarebbe provare a battere le slovacche di almeno 20-22 gol, sperando nel contempo che la Francia venda cara la pelle contro l’Olanda.

19.04 Va detto che l’Olanda giocherà domani dopo l’Italia, dunque conoscerà già il risultato delle azzurre ed il numero esatto di reti da realizzare. Un vantaggio non da poco.

19.04 A questo punto sarà la differenza reti a stabilire chi vincerà il girone A. Al momento l’Olanda è a +20, l’Italia a +13. Domani il Setterosa sfiderà la morbida Slovacchia, mentre l’Olanda se la vedrà con la Francia.

19.03 C’è rammarico perché l’Italia era in vantaggio ad un minuto dal termine. E’ mancato davvero un soffio per vincere il girone.

19.02 4/11 in superiorità numerica per l’Olanda, 3/8 per il Setterosa.

18.59 FINISCE QUI! Italia-Olanda 7-7! Sarà decisiva la differenza reti per stabilire la prima di questo girone.

Ottima difesa azzurra, che non concede chance all’Olanda.

19″ Time-out Olanda. Il Setterosa ha sprecato la grande chance di vincere questa partita. Ora deve fare di tutto per non perderla.

23″ Il Setterosa non ha neanche tirato.

43″ Espulsione per l’Italia, time-out di Zizza. La prossima azione sarà di un’importanza capitale verso le Olimpiadi.

1’02” Questa volta ci punisce l’Olanda. Giocata veloce delle orange e Van der Sloot fa secca Gorlero. ITALIA-OLANDA 7-7.

1’16” Il Setterosa rinuncia a giocare, ormai pensa solo a difendersi. Altra espulsione per l’Olanda.

1’46” Sfugge dalle mani il pallone a Rogge! Recuperiamo il possesso!

2’14” Termina l’azione senza tirare il Setterosa. E ora c’è una superiorità per l’Olanda.

2’34” Palombella di Tabani, Willemsz mette in corner.

3’03” Gorlero para su Genee!

3’33” Respinto il tiro di Bianconi. Quanto ci sta mancando il nostro bomber stasera…

4’00” Parata importante di Gorlero. Sarà finale in volata…

4’25” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Claudia Marletta! Bolide che sfonda la rete! ITALIA-OLANDA 7-6!

4’47” Ancora brave le azzurre in anticipo sulla centroboa. Espulsione Olanda, Zizza si gioca il time-out.

5’16” Brutta azione del Setterosa senza tirare.

5’53” Espulsa Aiello, ma Gorlero compie un vero e proprio miracolo. Si resta in parità.

6’02” Marletta ci prova con personalità, ma la conclusione dalla distanza termina a lato.

6’26” Bella difesa di Aiello e Marletta. Quanto sarebbe importante passare in vantaggio…

6’47” Willemsz ci arriva con le punta delle dita sulla conclusione di Viacava.

7’10” Palo di Giustini, ma l’Italia mantiene il possesso.

C’è Willemsz tra i pali dell’Olanda al posto di Koenders.

Ultimo sprint all’Olanda.

FINISCE ANCHE IL TERZO TEMPO. ITALIA-OLANDA 6-6! Si deciderà tutto negli ultimi 8 minuti!

8″ Espulsa Chiappini, ma l’Olanda spreca tutto.

28″ Deviato sul fondo il tiro di Giustini, ha temporeggiato troppo.

52″ Esce a lato il diagonale di Koolhaas.

1’06” Il Setterosa spreca una possibile controfuga.

1’22” Ed eccola la difesa! Para Gorlero!

1’43” CONTROFUGA VINCENTE DELL’ITALIA! Ancora una superlativa Tabani non sbaglia a tu per tu con Koenders. Dobbiamo crederci, ora serve una difesa durissima!

2’03” Circola bene la palla, Tabani cerca la deviazione ravvicinata, ma para Koenders.

2’29” Traversa dell’Olanda, si salva il Setterosa. Il +2 sarebbe stato un brutto colpo. Ora superiorità per le azzurre.

2’57” Palombella di Garibotti, Koenders ci arriva facilmente. Arriva la terza espulsione di Queirolo: la sua partita finisce qui. Time-out Olanda.

3’26” Finalmente una difesa convincente dell’Italia.

3’45” Tabani si sta prendendo tante responsabilità. Questa volta è alta la sua conclusione.

4’10” Rasoiata all’incrocio dei pali di Van der Kraats. Troppo spazio lasciato dalle azzurre. ITALIA-OLANDA 5-6.

4’30” Assist al bacio di Tabani per Izabella Chiappini. L’italo-brasiliana castiga Koenders. Non molla il Setterosa! ITALIA-OLANDA 5-5!

4’53” Gorlero para il tiro di Rogge.

5’20” Si difende bene l’Olanda. Tabani costretta a tirare da lontanissimo: il pallone scheggia la traversa.

5’45” Tutto troppo facile per Genee. Si libera della marcatura di Chiappini e, tutta sola davanti a Gorlerlo, non può sbagliare.

7’00” GOL DI TABANI! Subito la reazione del Setterosa che trova la conclusione vincente. Italia-Olanda 4-4

7’24” Gol dell’Olanda. Van der Slot segna il 4-3, sfruttando l’espulsione di Giustini.

7’50” L’Italia fa suo il primo possesso, ma perde immediatamente la palla per un fallo al centro.

FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO. ITALIA-OLANDA 3-3! Tutto è possibile, il Setterosa ci deve credere!

7″ GORLERO DEVIA SUL PALO!

21″ Superiorità numerica Olanda.

43″‘ Passaggio al centro per Palmieri, che viene anticipata.

56″ Traversa di Giustini. Azzurre sempre in attacco.

1’08” Traversa di Bianconi.

1’35” Superiorità Italia.

1’53” Bella difesa dell’Italia, Avegno recupera la sfera.

2’21” Palmieri riceve al centro e si gira, ma è una conclusione troppo debole.

2’49” SOFIA GIUSTINI! Brutta difesa dell’Olanda, l’azzurra trova spazio e con un diagonale preciso pareggia! ITALIA-OLANDA 3-3!

3’09” Letale Rogge da posizione centrale, palla nell’angolino basso. Imparabile per Gorlero. ITALIA-OLANDA 2-3.

3’40” Stoppato il tiro dalla distanza di Viacava. Purtroppo si sente l’assenza di una mancina nel Setterosa. Ora una superiorità per l’Olanda.

4’20” PAREGGIO DEL SETTEROSA! Koenders respinge il tiro ravvicinato di Tabani, poi tap-in vincente di Palmieri! ITALIA-OLANDA 2-2!

4’36” Respinta la conclusione di Giustini, poi Palmieri si guadagna una superiorità.

5’04” Sciarpa di Sevenich, parata di Gorlero che tiene a galla il Setterosa.

5’34” Palo di Chiappini dalla lunga distanza.

5’55” Parata fondamentale di Gorlero, sfuma una superiorità per l’Olanda.

6’42” Fallo in attacco dell’Olanda.

7’03” Niente da fare. La palla circola in maniera lenta, viene deviato fuori il tiro di Marletta.

7’30” Buona difesa delle azzurre. Arriva poi una superiorità per il Setterosa.

L’Olanda si aggiudica anche il secondo sprint.

TERMINA IL PRIMO TEMPO: ITALIA-OLANDA 1-2. Dopo un buon avvio, che forse aveva anche illuso, il Setterosa si è spento. Preoccupa in particolare che le azzurre facciano molta fatica per andare a concludere. Le centroboa Palmieri ed Aiello stanno patendo la fisicità delle avversarie.

14″ Sul palo la palombella di Rogge.

44″ Ennesima azione in cui il Setterosa non ha neanche tirato. E’ davvero preoccupante.

1’18” Conclusione ravvicinata del centroboa Sevenich, para Gorlero.

1’34” Fallo in attacco di Aiello.

1’49” Azione senza concludere per l’Olanda. L’Italia deve tornare a macinare gioco in attacco.

2’18” Esce la conclusione di Avegno. Ora l’Olanda sta dominando.

2’35” Controfuga letale dell’Olanda. La mancina Van der Kraats fa secca Gorlero. ITALIA-OLANDA 1-2.

2’46” Avegno cerca la sciarpa, ma Koenders para facilmente.

-3’12” Koolhaas pareggia. Tiro che viene deviato, ingannando Gorlero. ITALIA-OLANDA 1-1.

-3’22” Espulsione per Bianconi.

-3’42” Altra azione in cui il Settorosa non è riuscito a tirare.

-4’07” Traversa dell’Olanda.

-4’45” Tiro di Stomphorst e para Gorlero, ma c’è un controfallo. Olanda ancora in attacco.

-5’06” Pessima superiorità gestita dalle azzurre, non sono neppure riuscite a tirare. Poi arriva l’espulsione di Queirolo.

-5’35” Altra difesa efficace per l’Italia e nuova superiorità per “strappo” in ripartenza.

-6’10” SASSATA ALL’INCROCIO DEI PALI! Che bomba di Claudia Marletta! ITALIA-OLANDA 1-0!

-6’44” Buona difesa dell’Italia, che non consente alle avversarie di tirare. Palmieri poi si guadagna un’espulsione.

-7’08” Alta la conclusione di Avegno da ottima posizione.

-7’29” Palo di Genee.

18.00 Il primo sprint è vinto dalle olandesi.

18.00 INIZIATA ITALIA-OLANDA!

17.53 Inni nazionali! Si parte con quello di Mameli!

17.50 La differenza reti del gruppo B, in attesa dello scontro diretto di domani, vede l’Ungheria a +42 e la Grecia a +27. Dunque alle magiare sarà sufficiente un pareggio per il primo posto del girone.

17.49 Nei primi match di giornata l’Ungheria ha distrutto 23-6 il Kazakistan, mentre la Grecia ha surclassato 20-1 Israele.

17.48 Perché la partita di oggi è fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Il primo posto, sulla carta, dovrebbe garantire un tabellone molto favorevole, con la Grecia all’orizzonte da sfidare nella semifinale decisiva che metterà in palio il pass a cinque cerchi.

17.46 Ieri l’Olanda ha travolto 22-2 la Slovacchia. Il Setterosa si è invece imposto per 19-6 sulla Francia. Al momento la differenza reti vede le orange con +7 di vantaggio sulle azzurre. E’ chiaro che tale discriminante entrerà in gioco solo in caso di pareggio odierno.

17.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Olanda, secondo match del girone A del Preolimpico di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Trieste.

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Olanda, valida per la seconda giornata del Preolimpico di pallanuoto femminile: a Trieste sarà la selezione neerlandese l’odierna avversaria del Setterosa. Chi vincerà oggi chiuderà in vetta al Girone B, garantendosi un miglior cammino nel tabellone ad eliminazione diretta.

Ieri nella prima giornata del torneo l’Italia ha superato per 19-6 la Francia, mentre l’Olanda ha battuto per 22-2 la Slovacchia. Domani si chiuderà la prima fase e verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale: in caso di pareggio oggi sarà importantissima la differenza reti.

Oggi la formazione di Paolo Zizza sarà composta da tredici delle quindici convocate: Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini, Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello, Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Marletta, Elisa Queirolo. Sono riserve Giuditta Galardi e Laura Barzon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Olanda, valida per la seconda giornata del Preolimpico di pallanuoto femminile: oggi, mercoledì 20 gennaio, il match inizierà alle ore 18.00, mentre la nostra diretta scatterà attorno alle ore 17.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

