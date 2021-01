Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Il match tra Paesi Bassi ed Italia, valido per la seconda giornata del Gruppo A, è finito in pareggio per 7-7 e lascia aperto ogni scenario circa il tabellone della seconda fase.

Se il calendario pareva aver lasciato il pallino del gioco in mano ad Ungheria e Grecia, con le magiare che a detta degli addetti ai lavori sembrano avere qualcosa in più rispetto alle elleniche, il pareggio di questa sera rimescola ulteriormente le carte in tavola.

Per il primato in classifica nel Girone A ecco che ora è necessario guardare alla differenza reti contro la terza classificata del raggruppamento. Dunque domani, essendo Ungheria-Grecia il primo match in programma, magiare ed elleniche non potranno “scegliere” la parte di tabellone in cui andare in base al risultato odierno.

Foto: Marco Todaro LPS