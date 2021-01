Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Paesi Bassi ed Italia è scattata la seconda giornata del Gruppo B: pareggio meritato per il Setterosa del CT Paolo Zizza, che blocca sul 7-7 la squadra di Arno Havenga.

Paolo Zizza al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal pareggio odierno, che rende ancora incerto il primato nel Gruppo A: “Il pallino, che domani poteva essere in mano a Ungheria o Grecia, ora passa in mano ai Paesi Bassi, che potranno scendere in acqua sapendo il risultato di Grecia-Ungheria e in qualche modo scegliere con quanti gol di scarto battere la Francia“.

Sul prosieguo del torneo e sul match decisivo di sabato: “Il match di questa sera dimostra come la partita di sabato sarà una battaglia, qualunque sia l’avversaria che avremo di fronte. Sotto questo aspetto sono contento, abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, di essere presenti e questo infonde in noi la grande fiducia di potercela giocare alla pari contro chiunque. Noi abbiamo sempre avuto rispetto di tutti gli avversari, allo stesso modo tutti devono avere rispetto dell’Italia“.

Foto: Marco Todaro LPS