Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una grande classica del calcio nostrano: si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro di Milano, riflettori puntati su un incontro davvero molto importante per le sorti dell’intero campionato. I nerazzurri sono in seconda posizione a 3 punti di distacco dal Milan capolista, mentre i bianconeri sono quinti a -7 dal primo posto (ma con un incontro da recuperare). Il braccio di ferro del Meazza sarà cruciale per il futuro del torneo e sicuramente regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati.

Gli uomini di Antonio Conte hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite (sconfitta contro la Sampdoria, pareggio contro la Roma) e vogliono assolutamente ritrovare la vittoria, anche per alimentare il proprio sogno scudetto. I nerazzurri sembrano essere un po’ in difficoltà, mentre gli uomini di Andrea Pirlo sono in grandissima forma e hanno infilato tre successi consecutivo (contro Udinese, Milan, Sassuolo) riuscendo ad avvicinarsi alla vetta dopo il ko pre-natalizio contro la Fiorentina.

L’Inter si affiderà soprattutto al tandem offensivo composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, mentre la Juventus punterà sulla stella Cristiano Ronaldo, anche se ci saranno alcune assenze dovute a infortuni, squalifiche e positività al Covid-19. Gli ospiti partono comunque leggermente favoriti, i padroni di casa dovranno superarsi per regalarsi finalmente un successo in uno scontro diretto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS:

Nell’Inter l’ex Vidal favorito su Gagliardini, Hakimi e Young favoriti sugli esterni. Lukaku e Lautaro Martinez a comporre la coppia d’attacco. Frabotta prenota una maglia a sinistra, Bentancur regista, in attacco Morata-Cristiano Ronaldo: Dybala fuori per infortunio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

LA CLASSIFICA DI INTER E JUVENTUS:

L’Inter occupa il secondo posto in classifica con 37 punti all’attivo in 17 partite giocate, mentre la Juventus è quarta con 33 punti in 16 incontri (deve recuperare il match col Napoli). I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive (Udinese, Milan, Sassuolo), mentre i nerazzurri hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite (pareggio con la Roma, sconfitta con la Sampdoria). Il Milan capolista svetta con 40 punti in graduatoria.

PRECEDENT I DI INTER-JUVENTUS:

Questo sarà il 175mo derby d’Italia in Serie A, numero 88 a San Siro: 35 vittorie della Juventus, 28 successi dell’Inter, 25 pareggi.

