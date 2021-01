DIRETTA Inter-Juventus, LIVE Serie A calcio: streaming, tv, programma, probabili formazioni

E’ arrivato il giorno del Derby d’Italia! Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale, oggi, domenica 17 gennaio, vedrà continuare il programma della diciottesima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra l’Inter e la Juventus. Nerazzurri con il 3-5-2, bianconeri con il 3-4-1-2.

La gara tra Inter e Juventus si giocherà oggi, domenica 17 gennaio. Il match della diciottesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, McKennie, Frabotta; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.



PROGRAMMA INTER-JUVENTUS

Domenica 17 gennaio, ore 20.45

Inter-Juventus

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse