L’Inter ha sconfitto la Juventus per 2-0 nel big match della 18ma giornata di Serie A. Il derby d’Italia è stato dominato dai nerazzurri, bravi a imporsi allo Stadio San Siro e ad agganciare così il Milan in testa alla classifica (anche se i rossoneri avranno la possibilità di allungare nuovamente domani sera a Cagliari). I bianconeri perdono uno scontro diretto cruciale e restano in quinta posizione, a sette punti di distacco dalla vetta (a parità di incontri disputati).

Al 13′ l’inter passa in vantaggio con uno spettacolarre colpo di testa di Vidal, bravo ad anticipare Danilo sul cross mancino dalla destra di Barella. l 23′ Lautaro Martinez si divora il gol del raddoppio, calciando alto la respinta di Szczesny sul sinistro di Lukaku. L’Inter continua a spingere in avvio di ripresa e al 53′ trova il giusto 2-0: Bastoni prende palla sulla sua trequarti, lancia lunghissimo per Barella il quale trova campo libero, arriva davanti a Szczesny e lo spiazza con una sassata. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Inter-Juventus 2-0.

Inter 1-0 Juventus – Arturo Vidal goalpic.twitter.com/ys0rjILwpa — noobfcb (@noob_fcb) January 17, 2021

Inter 2-0 Juventus – Nicolo Barella goalpic.twitter.com/iy7805yRqY — noobfcb (@noob_fcb) January 17, 2021

Foto: Lapresse